2 godine jamstva
Obustavljeno
8 napitaka
Rješenje za mlijeko LatteGo
Crna
TFT zaslon
Svaki trenutak pogodan je za svoju vrstu kave u kojoj možete uživati. Od snažnog espressa do raskošnog cappuccina, automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora.
Zahvaljujući našem jednostavnom zaslonu, malo toga stoji između vas i sljedeće ukusne šalice kave. U nekoliko koraka možete prilagoditi okus od svježih zrna i pretočiti želju u ukusnu šalicu.
Lako prilagodite bilo koju kavu zahvaljujući postavkama za prilagodbu kave kojima možete podesiti intenzitet te količinu kave i mlijeka.
4.8
od 5
50
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Saša32
23/08/2021
Hrvatska
Odlično!
Aparat lijepo izgleda i jednostavan je za rukovanje. Kava je vrlo ukusna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4341/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4341/50 Automatski aparat za espresso
alkopun
09/08/2021
Hrvatska
Proizvod je odličan
Odličan omjer cijene i kvalitete. Proizvod je ispunio sva moja očekivanja.
Prednosti
Jednostavna uporaba, ukusna kava, brojne mogućnosti za kavu po želji
Mane
Glasnoća
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4341/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4341/50 Automatski aparat za espresso
dan_zg
09/08/2021
Hrvatska
Aparat za dobru kavu lijepog dizajna
Više vrsti kava, nas su privukli napitci s mlijekom i s time povezano lagano čišćenje pjenjače za mlijeko.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4341/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4341/50 Automatski aparat za espresso
Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.).
Na temelju 70 – 82 °C.
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.