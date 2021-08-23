ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • 8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

Obustavljeno

Serija Philips 4300Automatski aparat za espresso

EP4341/50

4.8
| (50) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
Lako napravite aromatične napitke kao što su espresso, kava, cappuccino i latte macchiato pritiskom gumba. LatteGo napicima s mlijekom dodaje svilenkasto glatku pjenu, lako se postavlja i može se očistiti za samo 15 sekundi*
Pogledajte sve prednosti

LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti*

8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

  • 8 napitaka

  • Rješenje za mlijeko LatteGo

  • Crna

  • TFT zaslon

Uživajte u 8 napitaka od kave nadohvat ruke, uključujući latte macchiato

Uživajte u 8 napitaka od kave nadohvat ruke, uključujući latte macchiato

Svaki trenutak pogodan je za svoju vrstu kave u kojoj možete uživati. Od snažnog espressa do raskošnog cappuccina, automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora.

Lak odabir kave uz intuitivni zaslon

Lak odabir kave uz intuitivni zaslon

Zahvaljujući našem jednostavnom zaslonu, malo toga stoji između vas i sljedeće ukusne šalice kave. U nekoliko koraka možete prilagoditi okus od svježih zrna i pretočiti želju u ukusnu šalicu.

Prilagodite aromu i količinu

Prilagodite aromu i količinu

Lako prilagodite bilo koju kavu zahvaljujući postavkama za prilagodbu kave kojima možete podesiti intenzitet te količinu kave i mlijeka.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

50

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

23/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlično!

Aparat lijepo izgleda i jednostavan je za rukovanje. Kava je vrlo ukusna.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4341/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4341/50 Automatski aparat za espresso

09/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan

Odličan omjer cijene i kvalitete. Proizvod je ispunio sva moja očekivanja.

Prednosti

Jednostavna uporaba, ukusna kava, brojne mogućnosti za kavu po želji

Mane

Glasnoća

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4341/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4341/50 Automatski aparat za espresso

09/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Aparat za dobru kavu lijepog dizajna

Više vrsti kava, nas su privukli napitci s mlijekom i s time povezano lagano čišćenje pjenjače za mlijeko.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4341/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4341/50 Automatski aparat za espresso

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.).

  2. Na temelju 70 – 82 °C.

  3. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.