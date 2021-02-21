2 godine jamstva
Obustavljeno
3 napitka
LatteGo
Sjajna crna
Dodirni zaslon
Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.
Sustav Aroma Extract inteligentno određuje optimalnu ravnotežu između temperature kuhanja i izvlačenja arome održavanjem temperature vode između 90 i 98 °C, istovremeno regulirajući brzinu protoka vode, što znači da ćete uživati u ukusnim kavama.
Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.
4.8
od 5
184
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Limar
21/02/2021
Hrvatska
Jednostavan
Nakon tri mjeseca korištenja i skuhanih 8 kg kave radi odlićno.
Prednosti
Miriše cijela soba po kavi nakon upotrebe
Mane
Skup pribor za čišćenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso
zeko2311
09/02/2021
Hrvatska
Odličan proizvod
Odličan proizvod. Kava po želji svakog ukućana i gosta obzirom da se mogu podešavati intenziteti i količine. Lako se čisti. Užitak u ispijanju kave kupnjom ovog aparata postaje još i veći.
Prednosti
Sve
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso
Marina1205
20/01/2021
Hrvatska
Must have za sve ljubitelje kave!
Dugo sam htjela aparat za kavu i kad sam probala kavu iz ovog aparata, znala sam da je to to. Preporuka svim ljubiteljima dobre kave!
Prednosti
Regulacija arome kave, dužine, pjena savršena
Mane
Ništa!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso
Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.).
Na temelju 70 – 82 °C.
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.
nije uključeno u sadržaj pakiranja