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  • 3 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 3 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 3 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 3 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

Obustavljeno

Serija 2200Automatski aparat za espresso

EP2231/40

4.8
| (184) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
3 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
Lako napravite aromatične napitke kao što su espresso, kava i cappuccino pritiskom gumba. LatteGo napicima s mlijekom dodaje svilenkasto glatku pjenu, lako se postavlja i može se očistiti za samo 15 sekundi*
Pogledajte sve prednosti

LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti*

3 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

  • 3 napitka

  • LatteGo

  • Sjajna crna

  • Dodirni zaslon

Lak odabir kave uz intuitivni dodirni zaslon

Lak odabir kave uz intuitivni dodirni zaslon

Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.

Šalicu za šalicom, temperatura, aroma i pjena ostaju savršeni**

Šalicu za šalicom, temperatura, aroma i pjena ostaju savršeni**

Sustav Aroma Extract inteligentno određuje optimalnu ravnotežu između temperature kuhanja i izvlačenja arome održavanjem temperature vode između 90 i 98 °C, istovremeno regulirajući brzinu protoka vode, što znači da ćete uživati u ukusnim kavama.

Prilagodite intenzitet arome i količinu uz My Coffee Choice

Prilagodite intenzitet arome i količinu uz My Coffee Choice

Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

184

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

21/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Jednostavan

Nakon tri mjeseca korištenja i skuhanih 8 kg kave radi odlićno.

Prednosti

Miriše cijela soba po kavi nakon upotrebe

Mane

Skup pribor za čišćenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso

09/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Odličan proizvod. Kava po želji svakog ukućana i gosta obzirom da se mogu podešavati intenziteti i količine. Lako se čisti. Užitak u ispijanju kave kupnjom ovog aparata postaje još i veći.

Prednosti

Sve

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso

20/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Must have za sve ljubitelje kave!

Dugo sam htjela aparat za kavu i kad sam probala kavu iz ovog aparata, znala sam da je to to. Preporuka svim ljubiteljima dobre kave!

Prednosti

Regulacija arome kave, dužine, pjena savršena

Mane

Ništa!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso

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Upozorenja

  1. Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.).

  2. Na temelju 70 – 82 °C.

  3. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.

  4. nije uključeno u sadržaj pakiranja