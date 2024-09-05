2 godine jamstva
Obustavljeno
5 napitaka
LatteGo
Srebrna
Dodirni zaslon
Uživajte u omiljenim napicima za posebne trenutke. Bez obzira na to želite li popiti espresso, kavu ili mlijeko, automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora!
Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.
Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.
4.8
od 5
246
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
kofeinskiovisnik
05/09/2024
Hrvatska
Zaposlenik Philipsa
TOP TOP TOP
[Employee of philipsglobal] Najbolji aparat za kavu ikad 1. odlično izgleda i ima jednostavan i moderan izbornik u boji 2. izrazito laganao i rijetko potrebno održavanje 3. 100 vrsta kave na izbor - jedna finija od druge Prezadovoljan sam, nema zamjerki
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3246/70 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3246/70 Automatski aparat za espresso
DaToSamJa009
22/11/2021
Hrvatska
Izvrsna kava
Odličan aparat za kavu. Uzmite u obzir da će vam biti potrebno bar 15ak dana dok uspijete izabrati koju kavu koristiti i kako namjestiti sve settinge na aparatu da bo došli na vama savršenu kavu. Što se tiče čišćenja nije problem niti je komplicirano. Mi smo super zadovoljni sa aparatom.
Prednosti
Izgled, kvaliteta, jednostavnost, lakoća održavanja, izbor kave
Mane
Malo je bučan pri mljevenju kave
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3246/70 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3246/70 Automatski aparat za espresso
Buco123
31/01/2021
Hrvatska
Dio promocije
Vrh
Aparat je vrh, sve pohvale za dizajn,okus kave koja izlazi iz njega,lako se održava i preporučila bih ga svima koji vole uživati u kavi!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3246/70 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3246/70 Automatski aparat za espresso
Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.).
Na temelju 70 – 82 °C.
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.
Nije uključeno u sadržaj pakiranja