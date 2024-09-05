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Sve serije

  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

Obustavljeno

Serija 3200Automatski aparat za espresso

EP3246/70

4.8
| (246) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
Lako napravite aromatične napitke kao što su espresso, kava, cappuccino i latte macchiato pritiskom gumba. LatteGo napicima s mlijekom dodaje svilenkasto glatku pjenu, lako se postavlja i može se očistiti za samo 15 sekundi*
Pogledajte sve prednosti

LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti*

5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

  • 5 napitaka

  • LatteGo

  • Srebrna

  • Dodirni zaslon

Uživajte u 5 napitaka nadohvat ruke, uključujući cappuccino

Uživajte u 5 napitaka nadohvat ruke, uključujući cappuccino

Uživajte u omiljenim napicima za posebne trenutke. Bez obzira na to želite li popiti espresso, kavu ili mlijeko, automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora!

Lak odabir kave uz intuitivni dodirni zaslon

Lak odabir kave uz intuitivni dodirni zaslon

Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.

Prilagodite intenzitet arome i količinu uz My Coffee Choice

Prilagodite intenzitet arome i količinu uz My Coffee Choice

Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

246

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

05/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Zaposlenik Philipsa

TOP TOP TOP

[Employee of philipsglobal] Najbolji aparat za kavu ikad 1. odlično izgleda i ima jednostavan i moderan izbornik u boji 2. izrazito laganao i rijetko potrebno održavanje 3. 100 vrsta kave na izbor - jedna finija od druge Prezadovoljan sam, nema zamjerki

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3246/70 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3246/70 Automatski aparat za espresso

22/11/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrsna kava

Odličan aparat za kavu. Uzmite u obzir da će vam biti potrebno bar 15ak dana dok uspijete izabrati koju kavu koristiti i kako namjestiti sve settinge na aparatu da bo došli na vama savršenu kavu. Što se tiče čišćenja nije problem niti je komplicirano. Mi smo super zadovoljni sa aparatom.

Prednosti

Izgled, kvaliteta, jednostavnost, lakoća održavanja, izbor kave

Mane

Malo je bučan pri mljevenju kave

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3246/70 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3246/70 Automatski aparat za espresso

31/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Vrh

Aparat je vrh, sve pohvale za dizajn,okus kave koja izlazi iz njega,lako se održava i preporučila bih ga svima koji vole uživati u kavi!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3246/70 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3246/70 Automatski aparat za espresso

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Upozorenja

  1. Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.).

  2. Na temelju 70 – 82 °C.

  3. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.

  4. Nije uključeno u sadržaj pakiranja