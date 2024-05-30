2 godine jamstva
Obustavljeno
12 napitaka
Rješenje za mlijeko LatteGo
Krom
TFT zaslon
Svaki trenutak pogodan je za određenu vrstu kave u kojoj možete uživati. Od jakog espressa do bogatog cappuccina, potpuno automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora.
Zahvaljujući našem jednostavnom zaslonu, malo toga stoji između vas i sljedeće ukusne šalice kave. U nekoliko koraka možete prilagoditi okus od svježih zrna i pretočiti želju u ukusnu šalicu.
Lako prilagodite bilo koju kavu zahvaljujući postavkama za prilagodbu kave kojima možete podesiti intenzitet te količinu kave i mlijeka.
4.7
od 5
334
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
zirafa345
30/05/2024
Hrvatska
Odlična kava!
Ovaj aparat je brz, jednostavan i koristan! Najvažnije od svega kava je kao iz kafića i jednostavmo se čisti zbog čega nikad ne gubim puno vremena ujutro na spremanje kave, zbog čega sam u početku oklijevala da ga upotrijebim. Sve preporuke!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5447/90 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5447/90 Automatski aparat za espresso
@ivka@
19/04/2024
Hrvatska
Philips 5400
Jednostavno savršennnn🥰 obožavam ovaj aparat uz koji je ☕️ fantazija
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5447/90 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5447/90 Automatski aparat za espresso
robimarko
11/09/2023
Hrvatska
Odličan aparat za kavu
Potpuno automatizirana priprema kave, posebno mi se sviđa LatteGo i lakoća čišćenja.
Prednosti
LatteGo
Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5447/90 Automatski aparat za espresso
Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5447/90 Automatski aparat za espresso
Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.).
Na temelju 70 – 82 °C.
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.