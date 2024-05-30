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Sve serije

  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

Obustavljeno

Serija 5400 tvrtke PhilipsAutomatski aparat za espresso

EP5447/90

4.7
| (334) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
Lako napravite aromatične napitke kao što su espresso, kava, cappuccino i latte macchiato pritiskom gumba. LatteGo napicima s mlijekom dodaje svilenkasto glatku pjenu, lako se postavlja i može se očistiti za samo 15 sekundi*
Pogledajte sve prednosti

LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti*

12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

  • 12 napitaka

  • Rješenje za mlijeko LatteGo

  • Krom

  • TFT zaslon

Uživajte u 12 napitaka od kave nadohvat ruke, uključujući café au lait

Uživajte u 12 napitaka od kave nadohvat ruke, uključujući café au lait

Svaki trenutak pogodan je za određenu vrstu kave u kojoj možete uživati. Od jakog espressa do bogatog cappuccina, potpuno automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora.

Lak odabir kave uz intuitivni zaslon

Lak odabir kave uz intuitivni zaslon

Zahvaljujući našem jednostavnom zaslonu, malo toga stoji između vas i sljedeće ukusne šalice kave. U nekoliko koraka možete prilagoditi okus od svježih zrna i pretočiti želju u ukusnu šalicu.

Prilagodite aromu i količinu

Prilagodite aromu i količinu

Lako prilagodite bilo koju kavu zahvaljujući postavkama za prilagodbu kave kojima možete podesiti intenzitet te količinu kave i mlijeka.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

334

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

30/05/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlična kava!

Ovaj aparat je brz, jednostavan i koristan! Najvažnije od svega kava je kao iz kafića i jednostavmo se čisti zbog čega nikad ne gubim puno vremena ujutro na spremanje kave, zbog čega sam u početku oklijevala da ga upotrijebim. Sve preporuke!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5447/90 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5447/90 Automatski aparat za espresso

19/04/2024

Hrvatska

Hrvatska

Philips 5400

Jednostavno savršennnn🥰 obožavam ovaj aparat uz koji je ☕️ fantazija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5447/90 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5447/90 Automatski aparat za espresso

11/09/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odličan aparat za kavu

Potpuno automatizirana priprema kave, posebno mi se sviđa LatteGo i lakoća čišćenja.

Prednosti

LatteGo

Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5447/90 Automatski aparat za espresso

Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5447/90 Automatski aparat za espresso

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Upozorenja

  1. Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.).

  2. Na temelju 70 – 82 °C.

  3. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.