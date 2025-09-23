2 godine jamstva
Iznimno brzo zagrijavanje od 2 sekunde
Izuzetno tihi rad pri 24 dB(A)
S umjetnom intel. za uštedu ener.
Povezivanje s aplikacijom Air+
Iskusite moćnu, trenutnu toplinu u samo 2 sekunde uz podesivu snagu do 2000 W. Idealna za prostorije veličine do 20m2.
Iskusite ugodan osjećaj topline uz izrazito nisku razinu buke od 24 dB(A) – tiše od šapta – zahvaljujući tihom DC motoru (2). Idealna za spokojan noćni san, fokusirano uredsko okruženje ili miran ambijent u vašoj dnevnoj sobi.
Prvi asortiman električnih grijalica na svijetu koje upotrebljavaju umjetnu inteligenciju kako bi istovremeno uštedjele energiju i grijale prostoriju. Naša tehnologija EcoAI prilagođava se temperaturi prostorije, analizira navike upotrebe i prati vanjsku temperaturu kako bi optimizirala potrošnju energije. Jednostavno aktivirajte način rada Auto+ u aplikaciji Air+ kako biste otkrili više značajki i uživali u personaliziranoj udobnosti uz uštedu energije do 50% (1).
4.6
od 5
25
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
StaMa
23/09/2025
Slovensko
CX3120/01 Séria 3000
ohrievač používam vyše mesiaca na udržovanie teploty na chalupe s pripojením na WiFi. Je to pekný a malý kúsok spotrebiča ktorý naozaj milo prekvapil. je tichý a skutočne rýchlo vykúri
Prednosti
dizajn, výkon
Mane
nelogické a neprehľadné nastavovanie časovača
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kompaktný keramický ohrievač CX3120/01 Séria 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kompaktný keramický ohrievač CX3120/01 Séria 3000
Godjito
18/11/2025
България
Dio promocije
Продуктът има чудесни характеристики
Уреда е най-доброто решение за студените сутрини! Загрява за секунди и стаята става уютна. Обожавам, че мога да я включа през приложението Air+, още преди да се прибера.
Prednosti
Надежден и компактен
Mane
Не
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Monana
17/11/2025
България
Dio promocije
Продуктът е с удовлетворяващи характеристики.
Безопасността е на ниво – автоматично изключване при преобръщане и защита от прегряване. Това е важно за мен, защото имам малки деца. Препоръчвам я на всеки!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
(1) Ovaj aparat s načinom rada Auto Plus koji pokreće umjetna inteligencija može uštedjeti do 50 % kWh u usporedbi s istim uređajem kojim se ručno upravlja te do 25 % kWh samo uz kontrolu temperature. Uštede se razlikuju ovisno o vremenu, zemljopisnom položaju, rasporedu prostorija i obrascima upotrebe
(2) Razina zvuka pri brzini 1, na temelju standarda IEC 60704-2-2
(3) Temperatura prikazana u aplikaciji može se razlikovati od sobne temperature; odražava temperaturu oko grijalice