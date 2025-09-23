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  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora

Kompaktna keramička grijalicaSerija 3000

CX3120/01

4.6
| (25) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najbrži način za zagrijavanje prostora
Iskusite nevjerojatne brzine grijanja i izuzetno tihe radne značajke u kompaktnom dizajnu. Odlikuje se iznimno brzim zagrijavanjem od 2 sekunde s podesivom snagom do 2000 W, tehnologijom EcoAI za uštedu energije, mogućnošću povezivanja s aplikacijom i naprednim sigurnosnim značajkama.
Pogledajte sve prednosti

Štedi do 50 % energije u usporedbi sa stand. grijal. s vent. (1)

Najbrži način za zagrijavanje prostora

  • Iznimno brzo zagrijavanje od 2 sekunde

  • Izuzetno tihi rad pri 24 dB(A)

  • S umjetnom intel. za uštedu ener.

  • Povezivanje s aplikacijom Air+

Trenutna udobnost uz 2 s zagrijavanja

Trenutna udobnost uz 2 s zagrijavanja

Iskusite moćnu, trenutnu toplinu u samo 2 sekunde uz podesivu snagu do 2000 W. Idealna za prostorije veličine do 20m2.

Tih rad s razinom buke nižom od šapta

Tih rad s razinom buke nižom od šapta

Iskusite ugodan osjećaj topline uz izrazito nisku razinu buke od 24 dB(A) – tiše od šapta – zahvaljujući tihom DC motoru (2). Idealna za spokojan noćni san, fokusirano uredsko okruženje ili miran ambijent u vašoj dnevnoj sobi.

EcoAI štedi do 50 % ener. u usporedbi sa stan. grijal. s ven. (1)

EcoAI štedi do 50 % ener. u usporedbi sa stan. grijal. s ven. (1)

Prvi asortiman električnih grijalica na svijetu koje upotrebljavaju umjetnu inteligenciju kako bi istovremeno uštedjele energiju i grijale prostoriju. Naša tehnologija EcoAI prilagođava se temperaturi prostorije, analizira navike upotrebe i prati vanjsku temperaturu kako bi optimizirala potrošnju energije. Jednostavno aktivirajte način rada Auto+ u aplikaciji Air+ kako biste otkrili više značajki i uživali u personaliziranoj udobnosti uz uštedu energije do 50% (1).

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

25

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4

23/09/2025

Slovensko

Slovensko

CX3120/01 Séria 3000

ohrievač používam vyše mesiaca na udržovanie teploty na chalupe s pripojením na WiFi. Je to pekný a malý kúsok spotrebiča ktorý naozaj milo prekvapil. je tichý a skutočne rýchlo vykúri

Prednosti

dizajn, výkon

Mane

nelogické a neprehľadné nastavovanie časovača

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kompaktný keramický ohrievač CX3120/01 Séria 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kompaktný keramický ohrievač CX3120/01 Séria 3000

18/11/2025

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Уреда е най-доброто решение за студените сутрини! Загрява за секунди и стаята става уютна. Обожавам, че мога да я включа през приложението Air+, още преди да се прибера.

Prednosti

Надежден и компактен

Mane

Не

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

17/11/2025

България

България

Продуктът е с удовлетворяващи характеристики.

Безопасността е на ниво – автоматично изключване при преобръщане и защита от прегряване. Това е важно за мен, защото имам малки деца. Препоръчвам я на всеки!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

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Upozorenja

  1. (1) Ovaj aparat s načinom rada Auto Plus koji pokreće umjetna inteligencija može uštedjeti do 50 % kWh u usporedbi s istim uređajem kojim se ručno upravlja te do 25 % kWh samo uz kontrolu temperature. Uštede se razlikuju ovisno o vremenu, zemljopisnom položaju, rasporedu prostorija i obrascima upotrebe

  2. (2) Razina zvuka pri brzini 1, na temelju standarda IEC 60704-2-2

  3. (3) Temperatura prikazana u aplikaciji može se razlikovati od sobne temperature; odražava temperaturu oko grijalice