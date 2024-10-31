2 godine jamstva
Iznimno brzo zagrijavanje od 2 sekunde
Prikaz temperature
S umjetnom intel. za uštedu ener.
Povezivanje s aplikacijom Air+
Iskusite moćnu, trenutnu toplinu u samo 2 sekunde uz podesivu snagu do 2000 W. Idealna za prostorije veličine do 20m2.
Zaslon s prikazom temperature na uređaju omogućuje lako i brzo upravljanje te jednostavno praćenje i podešavanje postavki topline na željenu razinu udobnosti. Unaprijeđeni prikaz temperature osigurava višu razinu preciznosti (2). Za dodatnu udobnost jednostavno isključite svjetlo zaslona za miran ambijent.
Prvi asortiman električnih grijalica na svijetu koje upotrebljavaju umjetnu inteligenciju kako bi istovremeno uštedjele energiju i grijale prostoriju. Naša tehnologija Eco AI prilagođava se temperaturi prostorije, analizira navike upotrebe i nadzire okruženje kako bi optimizirala potrošnju energije. Jednostavno aktivirajte način rada Auto+ u aplikaciji Air+ kako biste otkrili više značajki i uživali u personaliziranoj udobnosti uz uštedu energije do 50 % (1).
Nagrade
5.0
od 5
36
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
SilviaIl
31/10/2024
Česká republika
Skvelo sa ovláda
Všetkými piatimi hodnotím hlavne kvôli ovládaniu (môžete ovládať na diaľku), môžeme ho zapnúť aj keď nie sme doma a miestnosť máme pripravenú na predvolenú teplotu. Na svoju cenu vyhrieva celkom rýchlo a keď je v automatickom režime nemusíme sa o nič viac starať. Ohrievač je trocha hlučný, keď hreje, ale vzhľadom na svoju veľkosť to problém nie je.
Prednosti
Ovládateľnosť, výnkon
Mane
Hlučnosť
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower
Kristýnka12345
10/09/2024
Česká republika
Jsem moc spokojená!
Koupila jsem jako dárek a babička je moc spokojená. Jednoduché používání a bezva výkon. Velká spokojenost. Mohu jen doporučit.
Prednosti
Lehký a přitom stabilní. Jednoduché ovládání.
Mane
Zatím žádný
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower
UlianaZ
29/11/2023
Україна
Dio promocije
Хороший та якісний обігрівач
Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту
Prednosti
Швидка робота
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
(1) Ovaj aparat s načinom rada Auto Plus koji pokreće umjetna inteligencija može uštedjeti do 50 % kWh u usporedbi s istim uređajem kojim se ručno upravlja te do 25 % kWh samo uz kontrolu temperature. Uštede se razlikuju ovisno o vremenu, zemljopisnom položaju, rasporedu prostorija i obrascima upotrebe.
(2) Uređaj je ažuriran kako bi točnije prikazivao temperaturu u prostoriji. Ipak, prikazana temperatura na njemu može se neznatno razlikovati od sobne temperature jer odražava temperaturu oko grijača.
(3) Razina zvuka pri brzini 1, na temelju standarda IEC 60704-2-2