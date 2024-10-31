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Sve serije

  • Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost
  • Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost
  • Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost
  • Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost
  • Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost
  • Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost
  • Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost
  • Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost
  • Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost
  • Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost
  • Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost
  • Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost
  • Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost
  • Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost
  • Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost
  • Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost

Serija 5000Keramička grijalica Smart Tower

CX5120/11

5
| (36) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost
Uživajte u snažnom grijanju i jednostavnoj kontroli temperature. Odlikuje se iznimno brzim zagrijavanjem od 2 sekunde s podesivom snagom do 2000 W, tehnologijom EcoAI za uštedu energije, mogućnošću povezivanja s aplikacijom i naprednim sigurnosnim značajkama.
Pogledajte sve prednosti

Štedi do 50 % energije u usporedbi sa stand. grijal. s vent. (1)

Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost

  • Iznimno brzo zagrijavanje od 2 sekunde

  • Prikaz temperature

  • S umjetnom intel. za uštedu ener.

  • Povezivanje s aplikacijom Air+

Trenutna udobnost uz 2 s zagrijavanja

Trenutna udobnost uz 2 s zagrijavanja

Iskusite moćnu, trenutnu toplinu u samo 2 sekunde uz podesivu snagu do 2000 W. Idealna za prostorije veličine do 20m2.

Prikaz temperature za laku kontrolu

Prikaz temperature za laku kontrolu

Zaslon s prikazom temperature na uređaju omogućuje lako i brzo upravljanje te jednostavno praćenje i podešavanje postavki topline na željenu razinu udobnosti. Unaprijeđeni prikaz temperature osigurava višu razinu preciznosti (2). Za dodatnu udobnost jednostavno isključite svjetlo zaslona za miran ambijent.

Eco AI štedi do 50 % ener. u usporedbi sa stand. grij. s ven. (1)

Eco AI štedi do 50 % ener. u usporedbi sa stand. grij. s ven. (1)

Prvi asortiman električnih grijalica na svijetu koje upotrebljavaju umjetnu inteligenciju kako bi istovremeno uštedjele energiju i grijale prostoriju. Naša tehnologija Eco AI prilagođava se temperaturi prostorije, analizira navike upotrebe i nadzire okruženje kako bi optimizirala potrošnju energije. Jednostavno aktivirajte način rada Auto+ u aplikaciji Air+ kako biste otkrili više značajki i uživali u personaliziranoj udobnosti uz uštedu energije do 50 % (1).

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_DA_AW00008000

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

36

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

31/10/2024

Česká republika

Česká republika

Skvelo sa ovláda

Všetkými piatimi hodnotím hlavne kvôli ovládaniu (môžete ovládať na diaľku), môžeme ho zapnúť aj keď nie sme doma a miestnosť máme pripravenú na predvolenú teplotu. Na svoju cenu vyhrieva celkom rýchlo a keď je v automatickom režime nemusíme sa o nič viac starať. Ohrievač je trocha hlučný, keď hreje, ale vzhľadom na svoju veľkosť to problém nie je.

Prednosti

Ovládateľnosť, výnkon

Mane

Hlučnosť

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower

10/09/2024

Česká republika

Česká republika

Jsem moc spokojená!

Koupila jsem jako dárek a babička je moc spokojená. Jednoduché používání a bezva výkon. Velká spokojenost. Mohu jen doporučit.

Prednosti

Lehký a přitom stabilní. Jednoduché ovládání.

Mane

Zatím žádný

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower

29/11/2023

Україна

Україна

Хороший та якісний обігрівач

Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту

Prednosti

Швидка робота

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

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Upozorenja

  1. (1) Ovaj aparat s načinom rada Auto Plus koji pokreće umjetna inteligencija može uštedjeti do 50 % kWh u usporedbi s istim uređajem kojim se ručno upravlja te do 25 % kWh samo uz kontrolu temperature. Uštede se razlikuju ovisno o vremenu, zemljopisnom položaju, rasporedu prostorija i obrascima upotrebe.

  2. (2) Uređaj je ažuriran kako bi točnije prikazivao temperaturu u prostoriji. Ipak, prikazana temperatura na njemu može se neznatno razlikovati od sobne temperature jer odražava temperaturu oko grijača.

  3. (3) Razina zvuka pri brzini 1, na temelju standarda IEC 60704-2-2