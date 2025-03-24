2 godine jamstva
Iznimno brzo zagrijavanje od 2 sekunde
Izuzetno tihi rad pri 24 dB(A)
Iskusite moćnu, trenutnu toplinu u samo 2 sekunde uz podesivu snagu do 1500 W. Idealna za prostorije veličine do 15m2.
Iskusite ugodan osjećaj topline uz izrazito nisku razinu buke od 24 dB(A) – tiše od šapta – zahvaljujući tihom DC motoru (2). Idealna za spokojan noćni san, fokusirano uredsko okruženje ili miran ambijent u vašoj dnevnoj sobi.
Serija 2000 dizajnirana je primjenom 5 naprednih sigurnosnih značajki: (1) zaštita od prevrtanja, (2) zaštita od pregrijavanja na razini 65 °C, (3) sigurnosni utikač s VDE certifikatom, (4) materijali koji usporavaju gorenje i (5) sigurnosno automatsko isključivanje nakon 16 sati neaktivnosti. Toplina kojoj možete vjerovati.
4.9
od 5
13
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dasha1111
24/03/2025
Україна
Dio promocije
Чудовий обігрівач
Якісний,компактный обігрівач.дуже швидко нагріває кімнату, має 2режима потужності і 3 рівня тепрератури.зручно переносити в іншу кімнату,має вбудовану ручку.Також дуже зручна функція це автовимкнення.мені подобається
Prednosti
Швидко обігріває кімнату
Mane
Ні
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Vasulusa98
23/03/2025
Україна
Dio promocije
Потужний і компактний нагрівач для дому!
Це просто маст-хев для дому! Маленький, компактний, стильний і дуже потужний. Легко переносити з кімнати в кімнату, можна встановити в будь якому куточку, на підвіконні або столі. Має декілька режимів обігріву і температурних режимів. Великий плюс це його економічне енергоспоживання. Прекрасне рішення на мінливу погоду. Рекомендую!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
22/03/2025
Україна
Dio promocije
Моє життя стало теплішим
Обігрівач просто рятує в холодну пору! Найбільше подобається, що він майже безшумний, тому не заважає ні спати, ні працювати. Нагріває приміщення буквально за лічені секунди, а ще економить електроенергію, що теж важливо. Легкий і компактний, можна без проблем переносити з кімнати в кімнату. Виглядає стильно й не займає багато місця.
Prednosti
швидке нагрівання, тихий у роботі, економний, компактний, безпечний.
Mane
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Ova recenzija je napravljena za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Ova recenzija je napravljena za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
(1) Ovaj aparat koji omogućuje kontrolu temperature može uštedjeti do 25 % kWh u usporedbi s istim uređajem kojim se ručno upravlja. Uštede se razlikuju ovisno o vremenu, zemljopisnom položaju, rasporedu prostorija i obrascima upotrebe.
(2) Razina zvuka pri brzini 1, na temelju standarda IEC 60704-2-2