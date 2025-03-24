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  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora
  • Najbrži način za zagrijavanje prostora

Kompaktna keramička grijalicaSerija 2000

CX2120/01

4.9
| (13) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najbrži način za zagrijavanje prostora
Iskusite nevjerojatne brzine grijanja i izuzetno tihe radne značajke u kompaktnom dizajnu. Odlikuje se iznimno brzim zagrijavanjem od 2 sekunde s podesivom snagom do 1500 W, naprednim sigurnosnim značajkama i dizajnom koji osigurava lako prenošenje.
Pogledajte sve prednosti

Štedi do 25 % ener. u usporedbi sa stand. grijalicama s vent. (1)

Najbrži način za zagrijavanje prostora

  • Iznimno brzo zagrijavanje od 2 sekunde

  • Izuzetno tihi rad pri 24 dB(A)

Trenutna udobnost uz 2 s zagrijavanja

Trenutna udobnost uz 2 s zagrijavanja

Iskusite moćnu, trenutnu toplinu u samo 2 sekunde uz podesivu snagu do 1500 W. Idealna za prostorije veličine do 15m2.

Tih rad s razinom buke nižom od šapta

Tih rad s razinom buke nižom od šapta

Iskusite ugodan osjećaj topline uz izrazito nisku razinu buke od 24 dB(A) – tiše od šapta – zahvaljujući tihom DC motoru (2). Idealna za spokojan noćni san, fokusirano uredsko okruženje ili miran ambijent u vašoj dnevnoj sobi.

5 puta naprednije sigurnosne značajke za bezbrižnost

5 puta naprednije sigurnosne značajke za bezbrižnost

Serija 2000 dizajnirana je primjenom 5 naprednih sigurnosnih značajki: (1) zaštita od prevrtanja, (2) zaštita od pregrijavanja na razini 65 °C, (3) sigurnosni utikač s VDE certifikatom, (4) materijali koji usporavaju gorenje i (5) sigurnosno automatsko isključivanje nakon 16 sati neaktivnosti. Toplina kojoj možete vjerovati.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

13

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

24/03/2025

Україна

Україна

Чудовий обігрівач

Якісний,компактный обігрівач.дуже швидко нагріває кімнату, має 2режима потужності і 3 рівня тепрератури.зручно переносити в іншу кімнату,має вбудовану ручку.Також дуже зручна функція це автовимкнення.мені подобається

Prednosti

Швидко обігріває кімнату

Mane

Ні

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

23/03/2025

Україна

Україна

Потужний і компактний нагрівач для дому!

Це просто маст-хев для дому! Маленький, компактний, стильний і дуже потужний. Легко переносити з кімнати в кімнату, можна встановити в будь якому куточку, на підвіконні або столі. Має декілька режимів обігріву і температурних режимів. Великий плюс це його економічне енергоспоживання. Прекрасне рішення на мінливу погоду. Рекомендую!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

22/03/2025

Україна

Україна

Моє життя стало теплішим

Обігрівач просто рятує в холодну пору! Найбільше подобається, що він майже безшумний, тому не заважає ні спати, ні працювати. Нагріває приміщення буквально за лічені секунди, а ще економить електроенергію, що теж важливо. Легкий і компактний, можна без проблем переносити з кімнати в кімнату. Виглядає стильно й не займає багато місця.

Prednosti

швидке нагрівання, тихий у роботі, економний, компактний, безпечний.

Mane

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Ova recenzija je napravljena za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Ova recenzija je napravljena za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

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Upozorenja

  1. (1) Ovaj aparat koji omogućuje kontrolu temperature može uštedjeti do 25 % kWh u usporedbi s istim uređajem kojim se ručno upravlja. Uštede se razlikuju ovisno o vremenu, zemljopisnom položaju, rasporedu prostorija i obrascima upotrebe.

  2. (2) Razina zvuka pri brzini 1, na temelju standarda IEC 60704-2-2