Unaprijedite prednja svjetla svog vozila LED žaruljama Philips Ultinon Access. Brzo se i jednostavno montiraju, baš kao halogene žarulje! Unaprijedite svoje osvjetljenje i uživajte u najnovijoj LED tehnologiji za svoj automobil.

Široku kompatibilnost

Superkompaktni dizajn za savršeno pristajanje

Nema potrebe za provjerom kompatibilnosti ni adapterskim prstenima, Philips Ultinon Access LED žarulje lako se uklapaju u vozila i osiguravaju široku kompatibilnost s većinom modela vozila*

Bolju vidljivost na prometnicama

Poboljšane performanse osvjetljenja

LED žarulje Philips Ultinon Access vozačima omogućuju bolju vidljivost na prometnicama te olakšavaju uočavanje prepreka i sigurniju vožnju.

Do tri puta

Dugotrajne performanse

Philips Ultinon Access LED žarulje nude do tri puta dulji vijek trajanja od usporedivih halogenih žarulja i homogenu svjetlost tijekom cijelog vijeka trajanja žarulje.

Plug-and-play instalacija

Ugradnja LED žarulja Philips Ultinon Access tako je brza i jednostavna da je naknadna ugradnja dječja igra! Nema potrebe za provjerom kompatibilnosti ni adapterskim prstenima. LED žarulje Philips Ultinon Access izuzetno su kompaktne, s integriranom bazom kompatibilnom s normom IEC 60061. Dizajn predviđen za izravnu ugradnju slijedi oblik halogenih žarulja i omogućuje postavljanje u tijesnim prostorima. Lako se ugrađuju u vozila opremljena žaruljama tipa H7/H18 i jamče široku kompatibilnost s većinom modela vozila*

Bolje performanse svjetlosnog snopa u odnosu na halogene žarulje

LED žarulje Philips Ultinon Access kompaktnog univerzalnog dizajna pružaju bolje performanse svjetlosnog snopa od halogenih žarulja. Zahvaljujući najnovijim inovacijama LED tehnologije pružaju jednak svjetlosni tok kao standardne ECE halogene žarulje, ali značajno poboljšavaju performanse snopa uz upotrebu manje energije. LED žarulje Philips Ultinon Access vozačima omogućuju bolju vidljivost na prometnicama te olakšavaju uočavanje prepreka i sigurniju vožnju.

Usklađene s automobilskim standardima

Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Svjesni smo da učinkovitost naših proizvoda ovisi o kompatibilnosti sa zahtjevima današnjih automobila pa su naši proizvodi u najvećoj mjeri usklađeni s industrijskim standardima. Naše LED žarulje Philips Ultinon Access odgovaraju EMI standardima o elektromagnetskim smetnjama. Zahvaljujući preciznoj izradi odolijevaju svim izazovima suvremenog automobilizma, ali ne ometaju funkcioniranje drugih komponenti u vozilu.

** Vaša je odgovornost pobrinuti se da upotreba LED svjetala za naknadnu ugradnju bude sukladna važećim lokalnim zakonskim propisima.
*** Jamstvo od 2 godine. Posjetite web-stranicu philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našem jamstvu
