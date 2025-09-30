Plug-and-play instalacija

Ugradnja LED žarulja Philips Ultinon Access tako je brza i jednostavna da je naknadna ugradnja dječja igra! Nema potrebe za provjerom kompatibilnosti ni adapterskim prstenima. LED žarulje Philips Ultinon Access izuzetno su kompaktne, s integriranom bazom kompatibilnom s normom IEC 60061. Dizajn predviđen za izravnu ugradnju slijedi oblik halogenih žarulja i omogućuje postavljanje u tijesnim prostorima. Lako se ugrađuju u vozila opremljena žaruljama tipa H7/H18 i jamče široku kompatibilnost s većinom modela vozila*