S Philips LongLife EcoVision žaruljama, vozači se ne moraju brinuti o mijenjanju prednjeg svjetla do 1500 sati.
Visokokvalitetni dizajn žarne niti pomaže da žarulje traju dulje u usporedbi sa standardnim halogenim žaruljama za prednja svjetla. Zbog toga je LongLife EcoVision pravi izbor za vozače koji traže ekološki prihvatljivu žarulju za prednja svjetla.
Izrađene od visokokvalitetnih proizvoda i testirane prema najvišim specifikacijama, Philips LongLife EcoVision žarulje dizajnirane su kako bi maksimizirale sigurnost i udobnost vaše vožnje.
Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač automobilskih žarulja i predstavlja tehnološke inovacije koje su s vremenom postale standard modernih automobila. Danas jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri u svijetu opremljen je žaruljama tvrtke Philips.
Preporučujemo da ih zamijenite u paru kako biste osigurali simetričnost osvjetljenja
UV-kvarcno staklo otpornije je od krutog stakla i iznimno je otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se otklanja opasnost od eksplozije. Žarulje tvrtke Philips od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 ºC i staklo 800 ºC) mogu izdržati snažne toplinske šokove. Zahvaljujući sposobnosti podnošenja većeg tlaka u žarulji, UV-kvarcno staklo može davati jače svjetlo.
