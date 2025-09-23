Traži pojmove

LongLife EcoVision

Pažljivo vozite

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Duži vijek trajanja, manje zamjena

Philips LongLife EcoVision

Dosadilo vam je stalno mijenjati žarulje za prednja svjetla? Budući da se radi o žarulji koja ima duži vijek trajanja, LongLife EcoVision tvrtke Philips izbor je vozača koji održavanje vozila žele svesti na najmanju mjeru.

Dodatni vijek trajanja

Traje znatno duže

S Philips LongLife EcoVision žaruljama, vozači se ne moraju brinuti o mijenjanju prednjeg svjetla do 1500 sati.

Minimizirajte održavanje

Ekološki prihvatljivo

Visokokvalitetni dizajn žarne niti pomaže da žarulje traju dulje u usporedbi sa standardnim halogenim žaruljama za prednja svjetla. Zbog toga je LongLife EcoVision pravi izbor za vozače koji traže ekološki prihvatljivu žarulju za prednja svjetla.

ECE homologacija

100% legalno za cestovni promet

Izrađene od visokokvalitetnih proizvoda i testirane prema najvišim specifikacijama, Philips LongLife EcoVision žarulje dizajnirane su kako bi maksimizirale sigurnost i udobnost vaše vožnje.

Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila

Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač automobilskih žarulja i predstavlja tehnološke inovacije koje su s vremenom postale standard modernih automobila. Danas jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri u svijetu opremljen je žaruljama tvrtke Philips.

Zbog veće sigurnosti zamijenite obje žarulje odjednom

Preporučujemo da ih zamijenite u paru kako biste osigurali simetričnost osvjetljenja

Žarulje tvrtke Philips za automobile izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla

UV-kvarcno staklo otpornije je od krutog stakla i iznimno je otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se otklanja opasnost od eksplozije. Žarulje tvrtke Philips od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 ºC i staklo 800 ºC) mogu izdržati snažne toplinske šokove. Zahvaljujući sposobnosti podnošenja većeg tlaka u žarulji, UV-kvarcno staklo može davati jače svjetlo.

Kvalitetna nit dizajnirana

Smanjeno održavanje

Kvalitetna nit dizajnirana

Uz Philips LongLifeEcoVision žarulje ćete morati mijenjati znatno rjeđe. Zbog toga je to idealna žarulja za visokonaponske automobile.

Saznajte više o Philips automobilskoj rasvjeti

Odaberite svoje Philips LongLife EcoVision žarulje za prednja svjetla

