Iskusite vrhunsko uzbuđenje intenzivnog natjecateljskog igranja uz monitor Philips Evnia. Dizajniran za igrače koji zahtijevaju izuzetno uglađenu sliku bez kašnjenja, ovaj monitor pruža brzinu osvježavanja od 390 Hz s mogućnošću overklokiranja, što je znatno brže od standardnih zaslona. Pozdravite se s frustrirajućim preskakanjem kadrova zbog kojih neprijatelji nepredvidivo iskaču na zaslonu. Ovaj zaslon visokih performansi omogućit će vam da uočite svaki važni pokret uz izuzetnu glatkoću, što vam osigurava preciznost i jasnoću za preuzimanje vodstva u natjecanju i pouzdano pucanje.
Kašnjenje ulaznog signala vrijeme je između izvršavanja radnje na povezanim uređajima i prikaza rezultata na zaslonu. Malo kašnjenje ulaznog signala znači da je manje vremena potrebno između unosa naredbe na uređaju i prikaza rezultata na monitoru, čime se uvelike poboljšava doživljaj igranja igri koje su osjetljive na brze pokrete (naročito važno za one koji igraju brze, natjecateljske igre).
Monitor za igranje tvrtke Philips s vrijednošću Smart MBR od 0,3 ms učinkovito uklanja razlijevanje i zamućenje pokreta te daje oštrije i preciznije prikaze za bolji doživljaj igranja. Brza akcija i dramatični prijelazi glatko će se reproducirati. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih igara i onih osjetljivih na brze pokrete.
DisplayHDR 400 s VESA certifikatom predstavlja značajan napredak u odnosu na obične SDR zaslone. Za razliku od drugih monitora koji „podržavaju HDR”, pravi DisplayHDR 400 stvara nevjerojatnu svjetlinu, kontrast i boje. Uz globalno zatamnjenje i svjetlina od minimalno 400 nita, slika oživljava uz uočljivo naglašavanje dubljih, nijansiranih crnih. Stvara puniju paletu bogatih novih boja, pružajući vizualni doživljaj koji očarava osjetila.
SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.
Novi zaslon tvrtke Philips za igrače ima brzi OSD prilagođen igračima koji nudi brojne opcije. Način rada "FPS" (prilagođen pucačinama) poboljšava tamne prikaze u igrama, omogućavajući prikaz skrivenih predmeta u tamnim prostorima. U trkaćem načinu rada "Racing" zaslon će odlikovati najkraće vrijeme odziva, bogate boje i mogućnost podešavanje parametara slike. Način rada "RTS" (za strateške igre) nudi poseban način rada SmartFrame koji omogućava isticanje određene površine i podešavanje njene veličine i izgleda. Načini rada Gamer 1 i Gamer 2 omogućavaju spremanje osobno prilagođenih postavki za različite igre, osiguravajući najbolje radne značajke.
Boja je ciljnika Crosshair zadana. Kad je Smart Crosshair uključen, promijenit će se boja tako da upotpunjuje pozadinsku boju. Smart Crosshair poboljšava preciznost ciljanja tako da lakše možete uočiti neprijatelje.
Ova značajka poboljšava tamne scene bez prekomjerne ekspozicije svijetlih područja. Značajka Stark Shadowboost pruža izbor od tri razine za teksturirane slike s boljom zasićenošću boja i većim kontrastom kako biste bolje vidjeli u svijetlim i tamnim okruženjima. Osim toga, ova značajka pomaže vam precizno prilagoditi vidljivost kako biste brže razotkrili neprijatelja tijekom igranja.
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.