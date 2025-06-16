* Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

* Funkcija Overclock povećava izvornu brzinu osvježavanja, ali donosi neke povezane rizike. Ako je prikaz zaslona neuobičajen nakon ponovnog pokretanja, isključite postavku Overclock u OSD izborniku monitora.

* Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.

* Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

* Smart MBR služi za podešavanje svjetline radi smanjenja zamućenja, stoga podešavanje svjetline s uključenim načinom rada MBR nije moguće. Kako bi se smanjilo zamućenje pokreta, pozadinsko LED svjetlo sinkronizirano će bljeskati s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati znatnu promjenu svjetline

* Smart MBR način je rada optimiziran za igranje. Uključivanje načina rada Smart MBR može uzrokovati značajno treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igranje.

* Pokrivenost za Adobe RGB i DCI-P3 temelji se na CIE1976, sRGB područje temelji se na CIE1931, NTSC područje temelji se na CIE1976.

* Cilj ovog monitora je održivost: noge postolja i držač za slušalice napravljeni su s 35 % reciklirane plastike, a kućište monitora sadrži 85 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda.

* Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.