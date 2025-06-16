Traži pojmove

Evnia Fast IPS Gaming monitor 25M2N5200U/00
recenzije

Evnia Fast IPS Gaming monitor

Vrhunski doživljaj igranja

Suggested retail price

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Evnia je inovativna i vizionarska. Naš pionirski i uključiv pristup ima za cilj stvoriti moderan ambijent u svijetu gaminga, istovremeno koristeći iskustvo brenda Philips.

Standardna fotografija proizvoda Fotografija alternativnog proizvoda Fotografija alternativnog proizvoda

Brzina osvježavanja od 390 Hz s mogućnošću overklokiranja

Brzine osvježavanja od 390 Hz za glatku i živopisnu sliku

Iskusite vrhunsko uzbuđenje intenzivnog natjecateljskog igranja uz monitor Philips Evnia. Dizajniran za igrače koji zahtijevaju izuzetno uglađenu sliku bez kašnjenja, ovaj monitor pruža brzinu osvježavanja od 390 Hz s mogućnošću overklokiranja, što je znatno brže od standardnih zaslona. Pozdravite se s frustrirajućim preskakanjem kadrova zbog kojih neprijatelji nepredvidivo iskaču na zaslonu. Ovaj zaslon visokih performansi omogućit će vam da uočite svaki važni pokret uz izuzetnu glatkoću, što vam osigurava preciznost i jasnoću za preuzimanje vodstva u natjecanju i pouzdano pucanje.

Malo kašnjenje ulaznog signala

Malo kašnjenje ulaznog signala smanjuje kašnjenje signala s uređaja prema monitoru

Kašnjenje ulaznog signala vrijeme je između izvršavanja radnje na povezanim uređajima i prikaza rezultata na zaslonu. Malo kašnjenje ulaznog signala znači da je manje vremena potrebno između unosa naredbe na uređaju i prikaza rezultata na monitoru, čime se uvelike poboljšava doživljaj igranja igri koje su osjetljive na brze pokrete (naročito važno za one koji igraju brze, natjecateljske igre).

Smart MBR brzi odziv od 0,3 ms

Izuzetno velika brzina od 0,3 ms za jasnu sliku i uglađeno igranje

Monitor za igranje tvrtke Philips s vrijednošću Smart MBR od 0,3 ms učinkovito uklanja razlijevanje i zamućenje pokreta te daje oštrije i preciznije prikaze za bolji doživljaj igranja. Brza akcija i dramatični prijelazi glatko će se reproducirati. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih igara i onih osjetljivih na brze pokrete.

Slika značajke

DisplayHDR 400 za živopisniju i izvanrednu sliku

DisplayHDR 400 s VESA certifikatom predstavlja značajan napredak u odnosu na obične SDR zaslone. Za razliku od drugih monitora koji „podržavaju HDR”, pravi DisplayHDR 400 stvara nevjerojatnu svjetlinu, kontrast i boje. Uz globalno zatamnjenje i svjetlina od minimalno 400 nita, slika oživljava uz uočljivo naglašavanje dubljih, nijansiranih crnih. Stvara puniju paletu bogatih novih boja, pružajući vizualni doživljaj koji očarava osjetila.

Slika značajke

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.

Slika značajke

SmartImage način rada za igre prilagođen igračima

Novi zaslon tvrtke Philips za igrače ima brzi OSD prilagođen igračima koji nudi brojne opcije. Način rada "FPS" (prilagođen pucačinama) poboljšava tamne prikaze u igrama, omogućavajući prikaz skrivenih predmeta u tamnim prostorima. U trkaćem načinu rada "Racing" zaslon će odlikovati najkraće vrijeme odziva, bogate boje i mogućnost podešavanje parametara slike. Način rada "RTS" (za strateške igre) nudi poseban način rada SmartFrame koji omogućava isticanje određene površine i podešavanje njene veličine i izgleda. Načini rada Gamer 1 i Gamer 2 omogućavaju spremanje osobno prilagođenih postavki za različite igre, osiguravajući najbolje radne značajke.

Slika značajke

Smart Crosshair: za bolji pogodak i više zabave

Boja je ciljnika Crosshair zadana. Kad je Smart Crosshair uključen, promijenit će se boja tako da upotpunjuje pozadinsku boju. Smart Crosshair poboljšava preciznost ciljanja tako da lakše možete uočiti neprijatelje.

Slika značajke

Stark ShadowBoost: za poboljšanje vidljivosti u tamnim scenama

Ova značajka poboljšava tamne scene bez prekomjerne ekspozicije svijetlih područja. Značajka Stark Shadowboost pruža izbor od tri razine za teksturirane slike s boljom zasićenošću boja i većim kontrastom kako biste bolje vidjeli u svijetlim i tamnim okruženjima. Osim toga, ova značajka pomaže vam precizno prilagoditi vidljivost kako biste brže razotkrili neprijatelja tijekom igranja.

Razigrano

Inovativno i razigrano

Evnia želi zagovarati pozitivne promjene u industriji, no pri tome zadržati svoj razigran duh.

Inkluzivnost

Inkluzivnost

Evnia je tu za sve, neovisno o spolu, dobi ili razini umijeća igranja igara.

Na&scaron;a trogodi&scaron;nja garancija za OLED i QD OLED

Naša trogodišnja garancija za OLED i QD OLED

Philips OLED i QD OLED zasloni imaju trogodišnju tvorničku garanciju koja uključuje zaštitu od burn-in efekta. Uz svaki relevantni proizvod priložene su osnovne upute za pravilnu upotrebu. Podložno uvjetima Philips garancije. Burn-in pokriće vrijedi samo uz poštivanje uputa. Važeće u EU.

Recenzije

Fast IPS Gaming monitor
Fast IPS Gaming monitor
* Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
* Funkcija Overclock povećava izvornu brzinu osvježavanja, ali donosi neke povezane rizike. Ako je prikaz zaslona neuobičajen nakon ponovnog pokretanja, isključite postavku Overclock u OSD izborniku monitora.
* Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.
* Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
* Smart MBR služi za podešavanje svjetline radi smanjenja zamućenja, stoga podešavanje svjetline s uključenim načinom rada MBR nije moguće. Kako bi se smanjilo zamućenje pokreta, pozadinsko LED svjetlo sinkronizirano će bljeskati s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati znatnu promjenu svjetline
* Smart MBR način je rada optimiziran za igranje. Uključivanje načina rada Smart MBR može uzrokovati značajno treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igranje.
* Pokrivenost za Adobe RGB i DCI-P3 temelji se na CIE1976, sRGB područje temelji se na CIE1931, NTSC područje temelji se na CIE1976.
* Cilj ovog monitora je održivost: noge postolja i držač za slušalice napravljeni su s 35 % reciklirane plastike, a kućište monitora sadrži 85 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda.
* Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.
* Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.
