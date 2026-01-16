2 godine jamstva
27M2N3200NF/00
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Igrate napetu, natjecateljsku igru. Treba vam monitor bez kašnjenja, izuzetno uglađenog prikaza pokreta. Ovaj monitor tvrtke Philips generira sliku na zaslonu do 144 puta u sekundi, efektivno 2,4 brže u odnosu na standardne monitore. Ako je brzina kadrova manja, neprijatelji izgledaju kao da skaču s jedne točke na drugu na zaslonu, što znači da ih je teže pogoditi. Uz brzinu kadrova od 144 Hz moći ćete vidjeti one važne slike koje nedostaju, a koje prikazuju kretnje neprijatelja uz izuzetno gladak prikaz pokreta pa ih lako možete naciljati. Kašnjenje ulaznog signala vrlo je malo, a lomljenja slike nema, što znači da je ovaj monitor tvrtke Philips savršen partner za igranje
Kašnjenje ulaznog signala vrijeme je između izvršavanja radnje na povezanim uređajima i prikaza rezultata na zaslonu. Malo kašnjenje ulaznog signala znači da je manje vremena potrebno između unosa naredbe na uređaju i prikaza rezultata na monitoru, čime se uvelike poboljšava doživljaj igranja igri koje su osjetljive na brze pokrete (naročito važno za one koji igraju brze, natjecateljske igre).
Philips Evnia sa Smart MBR-om od 0,5 ms učinkovito uklanja razlijevanje i zamućenje pokreta te daje oštrije i preciznije prikaze za bolji doživljaj igranja. Brza akcija i dramatični prijelazi glatko će se reproducirati. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih igara i onih osjetljivih na brze pokrete.
4.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Noblle
16/01/2026
Україна
підсвіткааааа.....
1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".
Prednosti
за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Віктор К
24/11/2025
Україна
Непоганий монітор за свою ціну
монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Pokrivenost za Adobe RGB i DCI-P3 temelji se na CIE1976, sRGB područje temelji se na CIE1931, NTSC područje temelji se na CIE1976.
Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse.
Smart MBR služi za podešavanje svjetline radi smanjenja zamućenja, stoga podešavanje svjetline s uključenim načinom rada Smart MBR nije moguće. Kako bi se smanjilo zamućenje pokreta, pozadinsko LED svjetlo sinkronizirano će bljeskati s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati značajnu promjenu svjetline.
Smart MBR način je rada optimiziran za igranje. Uključivanje načina rada Smart MBR može uzrokovati značajno treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igranje.
Napominjemo da je značajka malog kašnjenja ulaznog signala trajno omogućena i ne može se isključiti.
Sučelje s podrškom za NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Pobrinite se da ažurirate upravljački program za NVIDIA® G-SYNC® na najnoviju verziju; više informacija potražite na web-mjestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Provjerite podržava li vaša grafička kartica NVIDIA® G-SYNC®
Cilj ovog monitora je održivost: kućište monitora napravljeno je od 85 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda.
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.
Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.