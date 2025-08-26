2 godine jamstva
24M2N3200NF/00
Evnia 3000
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Igrate napetu, natjecateljsku igru. Treba vam monitor bez kašnjenja, izuzetno uglađenog prikaza pokreta. Ovaj monitor tvrtke Philips generira sliku na zaslonu do 144 puta u sekundi, efektivno 2,4 brže u odnosu na standardne monitore. Ako je brzina kadrova manja, neprijatelji izgledaju kao da skaču s jedne točke na drugu na zaslonu, što znači da ih je teže pogoditi. Uz brzinu kadrova od 144 Hz moći ćete vidjeti one važne slike koje nedostaju, a koje prikazuju kretnje neprijatelja uz izuzetno gladak prikaz pokreta pa ih lako možete naciljati. Kašnjenje ulaznog signala vrlo je malo, a lomljenja slike nema, što znači da je ovaj monitor tvrtke Philips savršen partner za igranje
Kašnjenje ulaznog signala vrijeme je između izvršavanja radnje na povezanim uređajima i prikaza rezultata na zaslonu. Malo kašnjenje ulaznog signala znači da je manje vremena potrebno između unosa naredbe na uređaju i prikaza rezultata na monitoru, čime se uvelike poboljšava doživljaj igranja igri koje su osjetljive na brze pokrete (naročito važno za one koji igraju brze, natjecateljske igre).
Philips Evnia sa Smart MBR-om od 0,5 ms učinkovito uklanja razlijevanje i zamućenje pokreta te daje oštrije i preciznije prikaze za bolji doživljaj igranja. Brza akcija i dramatični prijelazi glatko će se reproducirati. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih igara i onih osjetljivih na brze pokrete.
3.8
od 5
4
Recenzije
Gamer1309
26/08/2025
Hrvatska
Bestbuy gaming 24"
Odličan monitor za te novce. Definitivno najbolja specka za plaćeno.
Prednosti
Omjer cijene i kvalitete
Mane
Za te novce nemam ništa za zamjeriti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje
Kalatapie
21/04/2025
България
Excellent budget gaming monitor
This is an excellent budget gaming monitor - it features a high refresh rate and an excellent pixel response time for a blur-free experience, as well as all of the latest VRR, HDR, MBR, Flicker Free, etc, etc technologies that make the modern gaming experience better; The gaming technologies used are top notch: Gsync comes with LFC if you are on console or getting below 60 fps; MBR does not produce flickering since it directly controls backlight brightness; The HDR 10 is impressive but it requires some in-game calibration to achieve better contrast in the dark scenes - lowering the in-game brightness does the trick for me.
Prednosti
One of the best monitors in its price range.
Mane
The speakers sound too quiet in most video games and need to have loudness equalization enabled in Windows to sound right. They sound normal in the browser but become quiet in-game. My previous Philips monitor did not do that. Feels like a software issue
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор
lauro777
17/02/2025
Česká republika
S tímto monitorem jsem spokojený z několika důvodů. Menu je srozumitelné a v češtině, což usnadňuje nastavení. Praktická je i možnost vypnutí LED diody. Ekologické balení s minimem plastů je chvályhodné. Jedinou výtku mám k reproduktorům, jejichž zvuk je bohužel podprůměrný.
Prednosti
parametry, cena
Mane
zvuk reprodkuktorů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD
Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
Pokrivenost za Adobe RGB i DCI-P3 temelji se na CIE1976, sRGB područje temelji se na CIE1931, NTSC područje temelji se na CIE1976.
Smart MBR služi za podešavanje svjetline radi smanjenja zamućenja, stoga podešavanje svjetline s uključenim načinom rada Smart MBR nije moguće. Kako bi se smanjilo zamućenje pokreta, pozadinsko LED svjetlo sinkronizirano će bljeskati s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati značajnu promjenu svjetline.
Smart MBR način je rada optimiziran za igranje. Uključivanje načina rada Smart MBR može uzrokovati značajno treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igranje.
Cilj ovog monitora je održivost: kućište monitora napravljeno je od 85 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda.
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Sučelje s podrškom za NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Pobrinite se da ažurirate upravljački program za NVIDIA® G-SYNC® na najnoviju verziju; više informacija potražite na web-mjestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Provjerite podržava li vaša grafička kartica NVIDIA® G-SYNC®
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.
Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.