2 godine jamstva
Evnia 3000
27 inča (68,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Tijekom igranja najintenzivnijih uzbudljivih akcijskih igara, Philips Evnia pruža brzinu osvježavanja od 260 Hz s mogućnošću overklokiranja koja poboljšava izuzetno uglađen doživljaj igranja bez kašnjenja. Naročito za igre s brzom akcijom kao što su pucačine u prvom licu (FPS) i igre s utrkama, pruža superiorne pokrete i jasnoću slike. Bit ćete dublje uvučeni u igru i osjećat ćete se živo.
Kašnjenje ulaznog signala vrijeme je između izvršavanja radnje na povezanim uređajima i prikaza rezultata na zaslonu. Malo kašnjenje ulaznog signala znači da je manje vremena potrebno između unosa naredbe na uređaju i prikaza rezultata na monitoru, čime se uvelike poboljšava doživljaj igranja igri koje su osjetljive na brze pokrete (naročito važno za one koji igraju brze, natjecateljske igre).
Monitor za igranje tvrtke Philips s vrijednošću Smart MBR od 0,3 ms učinkovito uklanja razlijevanje i zamućenje pokreta te daje oštrije i preciznije prikaze za bolji doživljaj igranja. Brza akcija i dramatični prijelazi glatko će se reproducirati. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih igara i onih osjetljivih na brze pokrete.
Nagrade
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Qu1s4y
01/04/2026
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Nowy sprzęt
Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Maksimalna rezolucija dostupna je samo na DP ulazu.
Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
Pokrivenost za Adobe RGB i DCI-P3 temelji se na CIE1976, sRGB područje temelji se na CIE1931, NTSC područje temelji se na CIE1976.
Boje zaslona: 10 bitova može se postići uz DP pri 200 Hz i QHD razlučivost
Funkcija Overclock povećava izvornu brzinu osvježavanja, ali donosi neke povezane rizike. Ako je prikaz zaslona neuobičajen nakon ponovnog pokretanja, isključite postavku Overclock u OSD izborniku monitora.
Smart MBR služi za podešavanje svjetline radi smanjenja zamućenja, stoga podešavanje svjetline s uključenim načinom rada Smart MBR nije moguće. Kako bi se smanjilo zamućenje pokreta, pozadinsko LED svjetlo sinkronizirano će bljeskati s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati znatnu promjenu svjetline
Smart MBR način je rada optimiziran za igranje. Uključivanje načina rada Smart MBR može uzrokovati znatno treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igranje
Cilj ovog monitora je održivost: noge postolja i držač za slušalice napravljeni su s 35 % reciklirane plastike, a kućište monitora sadrži 85 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda.
Stark Shadow Boost ne može se aktivirati uz omogućenu značajku za malo kašnjenje ulaznog signala.
Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.