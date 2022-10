Kava – tamna, magična tekućina koja pretvara „pusti me na miru“ u „dobro jutro, ljubavi.

Kava je puno više od napitka. To je moj trenutak kada sam sama sa sobom, kada plovim svojim mislima i nastojim ih uobličiti u riječi.

To je taj osjećaj topline na usnicama i baršunastog osjeta na nepcu.

To je taj trenutak kojeg nekada sebično čuvam za sebe.

To je moj poticaj inspiracije.

To je onaj dodir ruke oko struka, poljupca u vrat i kave koju zajedno ispijamo u tišini.

Iako su ti trenuci rijetki, jer je tišina luksuz koji nemaju roditelji, opet to je naš ritual svakog jutra.

To su ti sitni trenuci koji čine ljepotu života.

Nama još slađi od kada imamo svog osobnog baristu koji na dodir prsta pamti sve što volim.



S mojim Philips LatteGo 5400 sam vas već upoznala, a naša ljubav još traje...

Na portalu vas čeka moja priča o kavama i ljudima koji ih piju.

Inspirirana stvarnim ljudima...

@philipshomeliving_hr