Zasloni za digitalni prikaz – korporacijska rješenja

Od prvih dojmova do uspješnih suradnji, profesionalni zasloni i profesionalni televizori tvrtke Philips pružaju stvarnu jasnoću i upečatljivi su. Bilo da uspostavljate mrežu televizora za predvorje i dodirnih zaslona za sobe za sastanke ili montirate samostojeći videozid u uredu za sigurnosni nadzor.
Preuzmite kontrolu uz CMND: upravljanje sustavom povlačenjem i ispuštanjem.
Bežično prenosite prezentacije na zaslone uz ugrađeni ChromecastTM.
Bez napora instalirajte i pokrećite originalne ili prilagođene aplikacije na zaslonu tvrtke Philips sa sustavom Android.
Lako postavite sekundarne ulazne izvore kako se zasloni ne bi isključili.
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Jack Boyczuk 716-200-6527
Business Development Manager, North AmericaSolutions Northeast
Jack Boyczuk
716-200-6527
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