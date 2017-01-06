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Poboljšanje angažiranosti zaposlenika

Dojmljivi. Inovativni. Ne zahtijevaju mnogo truda.

Od prvih dojmova do uspješnih suradnji, profesionalni zasloni i profesionalni televizori tvrtke Philips pružaju stvarnu jasnoću i upečatljivi su. Bilo da uspostavljate mrežu televizora za predvorje i dodirnih zaslona za sobe za sastanke ili montirate samostojeći videozid u uredu za sigurnosni nadzor.

Spremni za vas

Preuzmite kontrolu uz CMND – upravljanje sadržajem zaslona za digitalni prikaz


Preuzmite kontrolu uz CMND: upravljanje sustavom povlačenjem i ispuštanjem.

Bežično prenosite prezentacije na zaslone uz ugrađeni Chromecast


Bežično prenosite prezentacije na zaslone uz ugrađeni ChromecastTM.

Bez napora instalirajte i pokrećite originalne ili prilagođene aplikacije na zaslonu tvrtke Philips sa sustavom Android


Bez napora instalirajte i pokrećite originalne ili prilagođene aplikacije na zaslonu tvrtke Philips sa sustavom Android.

Lako postavite sekundarne ulazne izvore kako se zasloni ne bi isključili


Lako postavite sekundarne ulazne izvore kako se zasloni ne bi isključili.

Zasloni za digitalni prikaz – korporacijska rješenja

Kontaktirajte nas


Trebate više informacija? Tu smo da pomognemo.

Germany

Rainer Bloch
Business Director Professional Displays

[email protected]

Hakan Demir
Inside Sales Manager Professional TV

[email protected]

Doris Zarda

Sales Manager Professional TV

[email protected]

Martin Kostorz
Sales Manager Signage Solutions

[email protected]

Stefan Klima
Sales Manager Signage Solutions

[email protected]

Konstantin Flabouriaris
Sales Manager Signage Solutions

[email protected]

Austria

Doris Zarda

Sales Manager Professional TV

[email protected]

Stefan Klima
Sales Manager Signage Solutions

[email protected]

Switzerland

Davide Longo
Sales Manager Professional Displays

[email protected]

Mike Huber
Sales Manager Professional Displays

[email protected]

France

Franck Dufrene
Sales Director Professional TV
(+33) 6 07 61 49 83
[email protected] 

Fabrice Penhoat
Sales Director Signage Solutions
(+33) 6 64 70 03 07
[email protected] 

Sandrine Gimenez

Sales Manager Professional Displays

(+33) 6 61 62 25 02

[email protected]

Eric Majorczyk

Sales Manager Professional TV
(+33) 6 07 61 82 82
[email protected]

Vivien Cokelaer

Sales Manager Signage Solutions 
(+33) 6 82 13 19 83
[email protected] 

Stéphane Dautry
Technical Manager
(+33) 6 34 61 37 23

[email protected]

Virginie Da Costa
Marketing Manager
(+33) 6 34 07 08 34

[email protected]

Agnès Rouer

Support Commercial & Marketing

(+33) 1 82 97 00 93

[email protected]

Iberia

Cesar Sanz
Sales Director Professional Displays
(+34) 6 29 80 33 71
[email protected]

Virginie Da Costa
Marketing Manager
(+34) 6 96 95 78 67
[email protected]

Spain

Gustavo Gil Serna
Sales Manager Professional TV
(+34) 6 96 95 78 67
[email protected] 

Eduardo Belinchón
Sales Manager

Signage Solutions
(+34) 6 29 12 19 69
[email protected]

Portugal

Joao Carvalho

Sales Manager Professional Displays
(+35) 1932 70 54 25
[email protected]

Italy

Simone Gagliardi
Sales Director Professional Displays
(+39) 366 3112558
[email protected] 

Luca Guariniello
Marketing Manager
(+39) 348 1393136
[email protected]

Giancarlo Casali
Sales Manager Professional TV 
(+39) 335 6819277
[email protected] 

Edoardo Stambazzi
Sales Manager Professional TV
(+39) 335 7830251
[email protected]

Andrea Castelnuovo
Sales Manager Signage Solutions
(+39) 335 1857806

[email protected]

Marco Guandalini
Sales Manager Signage Solutions
(+39) 335 7005194
[email protected] 

Paolo Fede
Sales Manager Signage Solutions
(+39) 338 8468907
[email protected]

Daniele Tomé
Technical Manager
(+39) 340 8726334
[email protected]

Middle East and Africa

Wim de Geest
Executive Director Professional Displays
+971 50 919 90 49
[email protected]

South Africa

David Davtian
Sales Manager Professional Displays
+27 765 89 33 38
[email protected]

Nordics

Mikael da Fonseca
Sales Director Professional Displays 

(+46) 736 88 88 45

[email protected]

Titti Hagenfeldt

Marketing Manager Nordics 

(+46) 739 82 95 34

[email protected]

Sweden

Mikael da Fonseca
Sales Director Professional Displays 

(+46) 736 88 88 45

[email protected]

Nils Brovold

Sales Manager Professional TV

(+46) 734 33 55 84

[email protected]

Mikael Vängelin

Sales Manager Professional Displays

(+46) 70 080 96 25

[email protected]

Peter Byström

Sales Manager Professional Displays

(+46) 76 834 00 31

[email protected]

Denmark

Claus Rode
Sales Manager Professional Displays

(+45) 2929 03 10

[email protected]

Finland

Mikael Holm
Sales Manager Professional Displays 

(+358) 40 520 99 00

[email protected]

Iceland

Nils Brovold
Sales Manager Professional TV

(+46) 734 33 55 84

[email protected]

Norway

Espen Bjornes
Sales Manager Professional Displays 

(+47) 934 30 222

[email protected]

United Kingdom

Martin Ware
Business Management Director EMEA
[email protected]

Vicky Fox
Marketing Manager UK
[email protected]

Mark Woods
Corporate Sales Director
[email protected]

Stuart Millward
Technical Sales Director

[email protected]

Lee Rudd
Business Manager Professional Displays
[email protected]

Kendra Ingram
Business Manager Professional TV 
[email protected]

Caroline Grimes
Sales Manager Professional  Displays
[email protected]

Tracy Barrow

Sales Manager Professional Displays

[email protected]

Michael Tulip
Sales Manager Signage Solutions
[email protected]

Ellie East
Senior Key Account Manager
[email protected]

Estonia

Mikael Holm

Sales Manager Professional Displays

(+358) 40 520 99 00

[email protected]

Latvia

Mikael Holm
Sales Manager Professional Displays

(+358) 40 520 99 00

[email protected]

Lithuania

Mikael Holm
Sales Manager Professional Displays

(+358) 40 520 99 00

[email protected]

South Eastern Europe

Bogdan Blinda
Sales Manager Professional Displays 

(+40) 74 777 9984

[email protected]

Israel

Omri Levin

Sales Manager Professional Displays

(+972) 544 630 094
[email protected] 

Russia

Alexey Klimkov 
Sales Manager Professional Displays
(+7) 926 339 87 38

[email protected]

Turkey

Atilla Tufekci
Sales Manager Professional Displays
(+90) 532 2644700

[email protected]

Czech Republic and Slovakia

Milan Krejzlik
Sales Manager Professional Displays

(+420) 608 709 068

[email protected]

Leos Lemberk
Key account manager

(+420) 735 751 106

[email protected]

Poland

Mariusz Chludzinski
Sales Director Poland 
(+48) 600 438 078

[email protected]

Hungary

Rita Takacs 
Sales Manager Professional Displays

(+36) 304 00 83 51

[email protected]

United States

Joseph King
Commercial Director, North America
404-307-9308
[email protected]

Denell Davis
Marketing Manager, North America
470-395-0179
[email protected]

Mark Phillips

Director of Key Accounts

310-615-3111

[email protected]

Jack Boyczuk
Business Development Manager, North AmericaSolutions Northeast

716-200-6527

[email protected]

Tim Lawler
Regional Sales Manager, Northeast Region
610-639-4877
[email protected]

Dale Feyereisen
Sr. Regional Sales Manager, Central Region
952-955-7075
[email protected]

Mark Laramie
Technical Product Manager, North America

678-974-1683

[email protected]

John Kilgore
Regional Sales Manager, Western Region

303-601-9694

[email protected]

Daniel Vines
Regional Sales Manager, Southeast

770-329-5627
[email protected]

John Sullivan
Channel Sales Manager, North America

404-229-2099

[email protected]

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