Traži pojmove

  • Slobodno se prepustite Slobodno se prepustite Slobodno se prepustite

    Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju

    TAH7508WT/97

    Overall rating / 5
    • Recenzije Recenzije Recenzije

    Slobodno se prepustite

    Bez obzira na to radi li se o poslu ili zabavi, neka vas ove bežične slušalice sa značajkom blokiranja buke pronesu kroz dan! Prilagodljiva značajka blokiranja buke i udobno prianjanje preko ušiju omogućuju vam da se prepustite glazbi. Pružaju vam bogat, detaljan zvuk i imaju postavku malog kašnjenja za igre i filmove.

    Saznajte više

    Dostupno:

    Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Slušalice s blokiranjem buke

    Slobodno se prepustite

    • Noise Canceling Pro
    • Lagane slušalice koje se nose preko ušiju
    • Prirodan zvuk. Dinamičan bas
    • Do 60 sati reprodukcije

    Prepustite se uz Noise Canceling Pro

    Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vaše okruženje i potiskuje vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada Awareness propušta zvukove izvana. Quick Awareness poboljšava glasove, tako da možete razgovarati bez skidanja slušalica.

    Lagane, udobne, sklopive – i elegantne!

    Zaobljena kućišta školjki slušalica i elegantni okvir osiguravaju prepoznatljiv stil ovim slušalicama koje se stavljaju preko ušiju. Jastučići od memorijske pjene održavaju udobnost tijekom dugog slušanja, a slušalice se preklapaju ravno i okreću prema unutra pa ih je lako spremiti u džep ili torbu.

    Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz dinamičko pojačanje basa

    Uživat ćete u bogatom zvuku iz pogonskih jedinica od 40 mm i dobroj pasivnoj izolaciji buke zahvaljujući nošenju preko ušiju. Kako biste uživali u punoj snazi omiljenih dionica basa bez pojačavanja glasnoće, jednostavno aktivirajte dinamični bas višefunkcijskom tipkom ili putem aplikacije Philips Headphones.

    Do 60 sati reprodukcije (45 s uključenim blokiranjem buke)

    Dobivate mnogo više od dana slušanja čak i ako je uključeno blokiranje buke. Potpuno punjenje traje samo 2 sata putem USB-C veze, a brzo punjenje od 15 minuta pruža dodatna 3 sata. Možete i upotrijebiti USB-C kabel i ukopčati slušalice u bilo koji pametni uređaj koji ima USB-C priključak.

    Jasni pozivi. Sugovornici će čuti što govorite

    Vaš glas jasno će se čuti tijekom poziva. Namjenski mikrofon prenosi zvuk vašeg glasa, dok algoritam za smanjenje buke blokira dio pozadinske buke iz vašeg okruženja.

    Pouzdana Bluetooth veza u više točaka

    Napredno Bluetooth povezivanje osigurava stabilniju vezu za besprijekorno usmjeravanje, a istovremeno možete povezati do dva Bluetooth uređaja (iOS i Android). Uživajte u popisu za reprodukciju ili neometano slušajte omiljeni podcast bez iritantnog stišavanja zvuka.

    Aplikacija Philips Headphones. Personalizirajte postavke i kontrole

    Jeste li ikad zaboravili isključiti slušalice? Postavite mjerač vremena u našoj pomoćnoj aplikaciji i one će se automatski isključiti. Aplikacija vam omogućuje i upravljanje povezanim uređajima ili isključivanje prilagodljivog blokiranja buke i preuzimanje kontrole nad razinama. Osim toga, tu je niz unaprijed postavljenih stilova zvuka: glas je idealna postavka za podcastove!

    Topao, detaljan, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips

    Od glazbe do podcastova, ove bežične slušalice najbolje će reproducirati zvuk koji volite! Uživat ćete u toplom, detaljnom zvuku s bogatim basom iz velikih pogonskih jedinica koje su ugođene sukladno Philips zvučnoj slici.

    Tehničke specifikacije

    • Zvuk

      Akustični sustav
      Zatvorene
      Frekvencijski opseg
      7 – 40 000 Hz
      Impedancija
      32 ohma
      Osjetljivost
      96 dB (1 kHz)
      Promjer zvučnika
      40  mm
      Maksimalna ulazna snaga
      30  mW
      Vrsta pogonske jedinice
      Dinamično
      Zvuk visoke rezolucije
      Da

    • Mogućnost povezivanja

      Verzija Bluetootha
      5,2
      Bluetooth profili
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimalni domet
      Do 10  m
      Veza u više točaka
      Da
      Podržani kodek
      SBC
      Priključnica za slušalice
      3.5  mm

    • Vanjska kartonska kutija

      Duljina
      21.6  cm
      Broj pakiranja
      3
      Širina
      21  cm
      Bruto masa
      1.742  kg
      Visina
      26.3  cm
      GTIN
      1 48 95229 14022 3
      Neto masa
      1.12  kg
      Tara
      0.622  kg

    • Praktičnost

      Automatsko isključivanje
      Da
      Kontrola glasnoće
      Da
      Podrška za aplikaciju Philips Headphones
      Da
      Moguća su ažuriranja programskih datoteka
      Da
      Vrsta kontrola
      Gumb

    • Snaga

      Broj baterija
      1 komad
      Vrijeme razgovora
      35 h
      Vrijeme punjenja
      2 h  sat(i)
      Reprodukcija glazbe (uključena funkcija ANC)
      45  sat(i)
      Reprodukcija glazbe (isključena funkcija ANC)
      60  sat(i)
      Brzo punjenje
      15 mins for 3 hrs
      Masa baterije (ukupno)
      12.4  g
      Kapacitet baterije (slušalice)
      600  mAh
      Vrsta baterije (slušalice)
      Litij-polimerska (ugrađena)

    • Dimenzije pakiranja

      Visina
      25.5  cm
      Vrsta pakiranja
      Karton
      Vrsta smještanja na policu
      Vješanje
      Širina
      19.45  cm
      Dubina
      6.2  cm
      Broj proizvoda u kompletu
      1
      EAN
      48 95229 14022 6
      Bruto masa
      0.5  kg
      Neto masa
      0.303  kg
      Tara
      0.197  kg

    • Dimenzije proizvoda

      Visina
      21  cm
      Širina
      18.7  cm
      Dubina
      5  cm
      Masa
      0.271  kg

    • Dodatna oprema

      Audio kabel
      Stereo kabel s priključkom od 3,5 mm, D = 1,2m
      Kratke upute za uporabu
      Da
      Kabel za punjenje
      USB-C kabel, 500 mm

    • Dizajn

      Boja
      Bijela
      Način nošenja
      Vrpca za glavu
      Sklopivi dizajn
      Kompaktno preklapanje
      Materijal slušalica
      Tkanina
      Dizajn koji pristaje uhu
      Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
      Slušalice sa školjkama
      Zatvoreni dizajn

    • Telekomunikacija

      Mikrofon za poziv
      1 mic

    • ANC značajke

      Tehnologija ANC
      Hibridno
      Otvoreni način rada
      Da
      Mikrofon za ANC
      4 mikrofona
      ANC (aktivno blokiranje buke)
      Da

    • Glasovni pomoćnik

      Kompatibilnost glasovnog pomoćnika
      • Apple Siri
      • Google pomoćnik
      Aktivacija glasovnog pomoćnika
      Pritisnite tipku ANC
      Podrška glasovnog pomoćnika
      Da

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.