Slobodno se prepustite

Bez obzira na to radi li se o poslu ili zabavi, neka vas ove bežične slušalice sa značajkom blokiranja buke pronesu kroz dan! Prilagodljiva značajka blokiranja buke i udobno prianjanje preko ušiju omogućuju vam da se prepustite glazbi. Pružaju vam bogat, detaljan zvuk i imaju postavku malog kašnjenja za igre i filmove.