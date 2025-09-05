TAH7508BK/97
Slobodno se prepustite
Bez obzira na to radi li se o poslu ili zabavi, neka vas ove bežične slušalice sa značajkom blokiranja buke pronesu kroz dan! Prilagodljiva značajka blokiranja buke i udobno prianjanje preko ušiju omogućuju vam da se prepustite glazbi. Pružaju vam bogat, detaljan zvuk i imaju postavku malog kašnjenja za igre i filmove.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vaše okruženje i potiskuje vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada Awareness propušta zvukove izvana. Quick Awareness poboljšava glasove, tako da možete razgovarati bez skidanja slušalica.
Zaobljena kućišta školjki slušalica i elegantni okvir osiguravaju prepoznatljiv stil ovim slušalicama koje se stavljaju preko ušiju. Jastučići od memorijske pjene održavaju udobnost tijekom dugog slušanja, a slušalice se preklapaju ravno i okreću prema unutra pa ih je lako spremiti u džep ili torbu.
Uživat ćete u bogatom zvuku iz pogonskih jedinica od 40 mm i dobroj pasivnoj izolaciji buke zahvaljujući nošenju preko ušiju. Kako biste uživali u punoj snazi omiljenih dionica basa bez pojačavanja glasnoće, jednostavno aktivirajte dinamični bas višefunkcijskom tipkom ili putem aplikacije Philips Headphones.
Dobivate mnogo više od dana slušanja čak i ako je uključeno blokiranje buke. Potpuno punjenje traje samo 2 sata putem USB-C veze, a brzo punjenje od 15 minuta pruža dodatna 3 sata. Možete i upotrijebiti USB-C kabel i ukopčati slušalice u bilo koji pametni uređaj koji ima USB-C priključak.
Vaš glas jasno će se čuti tijekom poziva. Namjenski mikrofon prenosi zvuk vašeg glasa, dok algoritam za smanjenje buke blokira dio pozadinske buke iz vašeg okruženja.
Napredno Bluetooth povezivanje osigurava stabilniju vezu za besprijekorno usmjeravanje, a istovremeno možete povezati do dva Bluetooth uređaja (iOS i Android). Uživajte u popisu za reprodukciju ili neometano slušajte omiljeni podcast bez iritantnog stišavanja zvuka.
Jeste li ikad zaboravili isključiti slušalice? Postavite mjerač vremena u našoj pomoćnoj aplikaciji i one će se automatski isključiti. Aplikacija vam omogućuje i upravljanje povezanim uređajima ili isključivanje prilagodljivog blokiranja buke i preuzimanje kontrole nad razinama. Osim toga, tu je niz unaprijed postavljenih stilova zvuka: glas je idealna postavka za podcastove!
Od glazbe do podcastova, ove bežične slušalice najbolje će reproducirati zvuk koji volite! Uživat ćete u toplom, detaljnom zvuku s bogatim basom iz velikih pogonskih jedinica koje su ugođene sukladno Philips zvučnoj slici.
Zvuk
Mogućnost povezivanja
Vanjska kartonska kutija
Praktičnost
Snaga
Dimenzije pakiranja
Dimenzije proizvoda
Dodatna oprema
Dizajn
Telekomunikacija
ANC značajke
Glasovni pomoćnik
