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2000 series Slušalice s mikrofonom koje se umeću u ušnu školjku

Obustavljeno

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2000 seriesSlušalice s mikrofonom koje se umeću u ušnu školjku

SHE2305WT/00

2000 series Slušalice s mikrofonom koje se umeću u ušnu školjku

Obustavljeno

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Plava
Plava
Ružičasto-ljubičasta
Ružičasto-ljubičasta

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Aplikacija Philips Headphones

Aplikacija Philips Headphones omogućuje vam potpuno iskoristiti potencijal slušalica. Možete pristupiti svim značajkama koje će vam omogućiti najbolji doživljaj zvuka s mobilnog uređaja.

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Aplikacija Philips Headphones

Priručnici i dokumentacija

Lokalizirani komercijalni letak

  • PDF dat., 255.2 kB
  • 6 March 2024

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