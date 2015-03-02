Obustavljeno
Bolja njega kose
Kontrolirajte doživljaj sušenja kose pomoću novog sušila Care &Control snage 1400 W
1400 W
Care&Control
Preklopivo
Ovo sušilo snage 1400 W stvara optimalan protok zraka i nježnu snagu sušenja, za prekrasne rezultate svakog dana.
Potrebna brzina i temperatura može se jednostavno prilagoditi kako bi se dobili savršeni rezultati. Tri fleksibilne postavke omogućuju preciznost pri oblikovanju željene frizure.
Prednost ovog sušila sklopiva je drška. Sušilo je tako malo, kompaktno i za njegovo spremanje dovoljan je i najmanji prostor te ga uvijek možete ponijeti sa sobom.
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Nagrade
4.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
iwko24
02/03/2015
Polska
Świetna suszarka ze składaną rączką.
Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8116/00 Suszarka do włosów
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8116/00 Suszarka do włosów
olena262
25/02/2015
Polska
Super produkt
Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8116/00 Suszarka do włosów
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8116/00 Suszarka do włosów
helen2018
10/08/2019
Україна
в дорогу те що треба
купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8116/70 Hairdryer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8116/70 Hairdryer
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)