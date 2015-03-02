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Obustavljeno

Sušilo za kosu

HP8116/00

4.7

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Bolja njega kose

Kontrolirajte doživljaj sušenja kose pomoću novog sušila Care &Control snage 1400 W

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Sušilo za kosu Care&Control

Bolja njega kose

  • 1400 W

  • Care&Control

  • Preklopivo

Brzo i nježno sušenje uz 1400 W

Brzo i nježno sušenje uz 1400 W

Ovo sušilo snage 1400 W stvara optimalan protok zraka i nježnu snagu sušenja, za prekrasne rezultate svakog dana.

Veća kontrola uz tri prilagodljive postavke

Veća kontrola uz tri prilagodljive postavke

Potrebna brzina i temperatura može se jednostavno prilagoditi kako bi se dobili savršeni rezultati. Tri fleksibilne postavke omogućuju preciznost pri oblikovanju željene frizure.

Sklopiva drška za lako prenošenje

Sklopiva drška za lako prenošenje

Prednost ovog sušila sklopiva je drška. Sušilo je tako malo, kompaktno i za njegovo spremanje dovoljan je i najmanji prostor te ga uvijek možete ponijeti sa sobom.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Nagrade

  • Slika za AWARD-612375

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

02/03/2015

Polska

Polska

Świetna suszarka ze składaną rączką.

Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8116/00 Suszarka do włosów

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8116/00 Suszarka do włosów

25/02/2015

Polska

Polska

Super produkt

Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8116/00 Suszarka do włosów

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8116/00 Suszarka do włosów

10/08/2019

Україна

Україна

в дорогу те що треба

купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8116/70 Hairdryer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8116/70 Hairdryer

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 