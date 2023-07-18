Traži pojmove

Philips OneBlade First Shave
OneBlade

Nemilosrdan prema dlačicama, nježan prema koži

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Obrijte se s lakoćom uz aparat koji štiti vašu kožu

Glatko brijanje bez napora s Philips OneBlade First Shave aparatom. Dizajniran za precizno brijanje sa zaštitom od ogrebotina, porezotina i iritacija. Želite li ga isprobati? Počnite!

Brzina

Jedinstvena OneBlade tehnologija​

Brza je. Iznimno brza. Philips OneBlade First Shave odlikuje revolucionarnim rezačem za tretiranje dlačica svih duljina.​ 6000 pokreta za brzo i precizno brijanje, istovremeno nježno prema koži.

Sigurnost

Dizajniran za rezanje dlačica, a ne kože

Premaz zbog kojeg oštrica klizi po koži i zaobljeni vrhovi dizajnirani su u svrhu zaštite. Zahvaljujući zaštitnoj pločici na vrhu rezača i zaobljenim vrhovima, oštrica glatko klizi i štiti kožu od ogrebotina i porezotina.

Glatkoća

Oštrica s premazom za sprječavanje trenja¹

Glatka je. Iznimno glatka. Dodali smo sloj mikro staklenih kuglica koje sprječavaju trenje tijekom brijanja. To smanjuje mogućnost nastanka iritacija, stoga nije potrebno koristiti pjenu za brijanje ili vodu.

FIM QP1324 Unique OB Tech RGB

OneBlade First Shave Feature Image (PPL) Dual Protection System

OneBlade First Shave Feature Image (PPL) Anti-friction Blade

OneBlade First Shave Feature Image (PPL) Shave it off

Brijanje

Ubrzajte brijanje čak i kad se to čini nemogućim. Oštrica OneBlade 1st Shave omogućuje glatko i udobno brijanje jer se nikad ne približava previše.

OneBlade First Shave Feature Image (PPL) English (United States) Durable OneBlade

Izdrživi OneBlade

Oštrice su dizajnirane za dugotrajnu učinkovitost. Za optimalne performanse svaku oštricu trebat ćete zamijeniti tek svaka 4 mjeseca*. Zamjena je jednostavna. * Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.

OneBlade First Shave Feature Image (PPL) Durable OneBlade

Potpuno vodootporan

OneBlade potpuno je vodootporan pa se lako čisti: samo ga isperite pod mlazom vode. Možete brijati mokru ili suhu kožu, čak i pod tušem – kako god preferirate. Pjena za brijanje nije potrebna.

OneBlade First Shave Feature Image (PPL) Long-lasting Battery

Dugotrajna baterija

Punjiva baterija omogućuje 30 minuta konstantnog rada nakon punjenja od 8 sati.

FIM QP1324 DualSided blade RGB

Dvostrana oštrica za precizne rubove i oštre linije

OneBlade prati konture lica, omogućavajući lako i ugodno brijanje svih dijelova lica. Dvostrana oštrica omogućava oblikovanje rubova i jasnih linija pomicanjem oštrice u bilo kojem smjeru.

OneBlade First Shave Feature Image (PPL) USB-A Charging

Punjenje bilo kada, bilo gdje

Može se puniti kod kuće ili na putu, savršeno za svakodnevnu rutinu i za putovanja.

Sustainability banner

Održivost

100% ugljično neutralni od 2020.²

Kroz ulaganja u obnovljivu električnu energiju i kompenzaciju ugljika, naše globalno poslovanje ostvaruje nultu stopu emisije ugljika u atmosferu. Također smo predani tome da do 2025. godine više od 75% energije koju trošimo pribavljamo iz obnovljivih izvora, postupno ukidajući fosilna goriva iz našeg cjelokupnog poslovanja.³

Pomoć i savjeti

Što mogu upotrebljavati za punjenje proizvoda tvrtke Philips koji se pune putem USB veze?

Napomena

¹ u odnosu na QP210
² Naše tvornice, naši uredi i naše lokacije diljem svijeta
³ Naše cjelokupno poslovanje = naše tvornice, naši uredi i naša putovanja
* Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.
** u odnosu na QP210

