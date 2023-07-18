Brza je. Iznimno brza. Philips OneBlade First Shave odlikuje revolucionarnim rezačem za tretiranje dlačica svih duljina. 6000 pokreta za brzo i precizno brijanje, istovremeno nježno prema koži.
Premaz zbog kojeg oštrica klizi po koži i zaobljeni vrhovi dizajnirani su u svrhu zaštite. Zahvaljujući zaštitnoj pločici na vrhu rezača i zaobljenim vrhovima, oštrica glatko klizi i štiti kožu od ogrebotina i porezotina.
Glatka je. Iznimno glatka. Dodali smo sloj mikro staklenih kuglica koje sprječavaju trenje tijekom brijanja. To smanjuje mogućnost nastanka iritacija, stoga nije potrebno koristiti pjenu za brijanje ili vodu.
Ubrzajte brijanje čak i kad se to čini nemogućim. Oštrica OneBlade 1st Shave omogućuje glatko i udobno brijanje jer se nikad ne približava previše.
Oštrice su dizajnirane za dugotrajnu učinkovitost. Za optimalne performanse svaku oštricu trebat ćete zamijeniti tek svaka 4 mjeseca*. Zamjena je jednostavna. * Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.
OneBlade potpuno je vodootporan pa se lako čisti: samo ga isperite pod mlazom vode. Možete brijati mokru ili suhu kožu, čak i pod tušem – kako god preferirate. Pjena za brijanje nije potrebna.
Punjiva baterija omogućuje 30 minuta konstantnog rada nakon punjenja od 8 sati.
OneBlade prati konture lica, omogućavajući lako i ugodno brijanje svih dijelova lica. Dvostrana oštrica omogućava oblikovanje rubova i jasnih linija pomicanjem oštrice u bilo kojem smjeru.
Može se puniti kod kuće ili na putu, savršeno za svakodnevnu rutinu i za putovanja.
