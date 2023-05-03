Oštrica SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite kože kako bi se sprječile ogrebotine i posjekotine.
Oštrica SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite od iritacija kože na osjetljivim područjima pazuha i intimnim područjima.
Naša poznata tehnologija OneBlade sada je spremna za pazuhe i intimna područja tamo dolje bez obzira na to koliko ih dugo niste brijali. Dok brzi rezač uklanja sve te dlačice brzinom od 100x u sekundi, zaobljeni rubovi te luk štitnika za kožu i zaobljeni vrhovi štite kožu intimnog područja.
Želite zadržati malo dlačica? Podrežite dlačice na intimnom području ili pazusima onako kako želite. Samo postavite češalj za podrezivanje od 3 mm.
Dvostrana oštrica omogućuje brijanje u oba smjera radi lakog dosezanja zahtjevnih mjesta, stvaranje čistih linija ili dodatno dotjerivanje točno tamo gdje želite.
Neki vole mokro, neki suho brijanje. OneBlade Intimate potpuno je vodootporan, s klasifikacijom IPX7 (do 1 m dubine 30 minuta). Stoga se slobodno možete brijati dok se kupate ili tuširate ako to preferirate. Možete se brijati i na suho, čak i bez pjene za brijanje. Očistite ispiranjem pod mlazom vode.
