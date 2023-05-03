Traži pojmove

Unmatched skin protection for your hair down there
150 recenzije

OneBlade

Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu

Suggested retail price

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Br.1 brend električnih uređaja za muško uređivanje¹

Jednostavno brijanje i podrezivanje uz Philips OneBlade Intimate

One Blade Intimate posebno je dizajniran za osjetljiva, intimna područja. Poseban štitnik za kožu sprječava ogrebotine, posjekotine, urasle dlačice i pruža dodatan sloj zaštite. Želite zadržati malo dlačica? Samo postavite češalj za podrezivanje od 3 mm.

Standardna fotografija proizvoda Fotografija alternativnog proizvoda Fotografija alternativnog proizvoda

Oštrica SkinProtect

Dodatan sloj zaštite za osjetljiva područja

Oštrica SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite kože kako bi se sprječile ogrebotine i posjekotine.

Češalj za podrezivanje

Dvostrana oštrica omogućuje brijanje u oba smjera

Želite zadržati malo dlačica? Podrežite dlačice na intimnom području ili pazusima onako kako želite. Samo postavite češalj za podrezivanje od 3 mm.

Dvostrana oštrica

Jednostavno brijanje u oba smjera

Dvostrana oštrica omogućuje brijanje u oba smjera radi lakog dosezanja zahtjevnih mjesta, stvaranje čistih linija ili dodatno dotjerivanje točno tamo gdje želite.

Slika značajke

Štiti vaša osjetljiva područja

Oštrica SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite od iritacija kože na osjetljivim područjima pazuha i intimnim područjima.

Slika značajke

Dvosmjerno brijanje i podrezivanje, 100 % vodootporan, punjenje putem USB-A

Naša poznata tehnologija OneBlade sada je spremna za pazuhe i intimna područja tamo dolje bez obzira na to koliko ih dugo niste brijali. Dok brzi rezač uklanja sve te dlačice brzinom od 100x u sekundi, zaobljeni rubovi te luk štitnika za kožu i zaobljeni vrhovi štite kožu intimnog područja.

Slika značajke

Češalj od 3 mm može se postaviti za lako podrezivanje

Želite zadržati malo dlačica? Podrežite dlačice na intimnom području ili pazusima onako kako želite. Samo postavite češalj za podrezivanje od 3 mm.

Slika značajke

Za lako brijanje u smjeru prema gore ili dolje

Dvostrana oštrica omogućuje brijanje u oba smjera radi lakog dosezanja zahtjevnih mjesta, stvaranje čistih linija ili dodatno dotjerivanje točno tamo gdje želite.

Slika značajke

100 % vodootporan

Neki vole mokro, neki suho brijanje. OneBlade Intimate potpuno je vodootporan, s klasifikacijom IPX7 (do 1 m dubine 30 minuta). Stoga se slobodno možete brijati dok se kupate ili tuširate ako to preferirate. Možete se brijati i na suho, čak i bez pjene za brijanje. Očistite ispiranjem pod mlazom vode.

video banner

Štiti vaša osjetljiva područja

Odaberi svoj OneBlade Intimate

Recenzije

Napomena

* Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.

