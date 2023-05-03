100 % vodootporan

Neki vole mokro, neki suho brijanje. OneBlade Intimate potpuno je vodootporan, s klasifikacijom IPX7 (do 1 m dubine 30 minuta). Stoga se slobodno možete brijati dok se kupate ili tuširate ako to preferirate. Možete se brijati i na suho, čak i bez pjene za brijanje. Očistite ispiranjem pod mlazom vode.