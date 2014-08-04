Obustavljeno
Osnovna njega kose
Koristite ovo sušilo za odgovarajuću njegu tijekom oblikovanja kose
Salon Essential
sušilo za kosu
Ovo sušilo snage 1400 W stvara optimalan protok zraka i nježnu snagu sušenja, za prekrasne rezultate svakog dana.
Potrebna brzina i temperatura može se jednostavno prilagoditi kako bi se dobili savršeni rezultati. Tri fleksibilne postavke omogućuju preciznost pri oblikovanju željene frizure.
Prednost ovog sušila sklopiva je drška. Sušilo je tako malo, kompaktno i za njegovo spremanje dovoljan je i najmanji prostor te ga uvijek možete ponijeti sa sobom.
4.9
od 5
10
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Patison
04/08/2014
Polska
idealna kobieca suszarka
Używam tej suszarki od dłuższego czasu i mogę śmiało powiedzieć, że jest bardzo dobra. Nie miałam sytuacji aby się przegrzała przy dłuższym suszeniu. Bardzo użyteczne jest to, że mogę ją złożyć i schować do kosmetyczki ponieważ ma niewielkie wymiary. Również trzy poziomy suszenia są bardzo przydatne. Ja głównie używam zimnego nawiewu ponieważ nie niszczy on włosów. Ostatnią i chyba najważniejszą cechą suszarki jest jej kształt oraz kolor. Kwiatowy wzór jest bardzo kobiecy a kolor tylko potęguje ten efekt.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8106/00 Salon Essential
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8106/00 Salon Essential
mario1234
06/01/2014
Polska
zwinna, zgrabna i elegancka na co dzień i wyjazd
Mała, kobieca, elegancka i zwinna suszarka. Kobieca przez kolor i wzorki na niej, cicha i łatwa w obsłudze, łamana rączka umożliwia zabranie jej w podróż jak i do małej torebki. Szybko wysuszy włosy przy małym poborze energii
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8106/00 Salon Essential
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8106/00 Salon Essential
dzikaga
29/11/2013
Polska
Idealny produkt
Nigdy nie miałam lepszej suszarki, serdecznie polecam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8106/00 Salon Essential
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8106/00 Salon Essential
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)