2 godine jamstva
Obustavljeno
TurboStar
Friteza koja koristi malu količ. masti
Crna, 1425 W, 0,8 kg
Zahvaljujući tehnologiji TurboStar tvrtke Philips sva se hrana izlaže toplom zraku koji stalno kruži i istovremeno se temeljito kuha. Rezultat je ravnomjerno pržena hrana – bez potrebe za okretanjem – čak i ako su namirnice složene jedna na drugu. Osim protoka toplog zraka, snažna izravna toplina odozgo brzo čini hranu hrskavom pa dobivate ukusne rezultate zlatno-smeđe boje. "Hrskavo izvana, meko iznutra"
Aplikacija Airfryer tvrtke Philips besplatna je i puna ukusnih recepata te jednostavnih detaljnih uputa za kuhanje. Nadahnut će vas recepti za zdrave grickalice ili obroke za posebne prigode koji se brzo pripremaju.
Airfryer tvrtke Philips može se odmah koristiti. Brže radi tijekom cijelog procesa kuhanja pa je svakodnevna uporaba olakšana.
4.8
od 5
98
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jitka17a
19/04/2021
Česká republika
Provjereni kupac
výborný pomocník pro vaření
výborný pomocník na zdravé vaření bez vysokého obsahu tuku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Martina1980
28/02/2019
Česká republika
Usnadnění života
Je to výborný pomocník při přípravě rychlých jídel, když potřebuji ušetřit čas, nebo se vrátíme domů pozdě. Rychlá a bezstarostná příprava např. předsmažených jídel. Máme od Phillips i hrnec na pomalé vaření a to je pecka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Alena68
27/02/2019
Česká republika
Naprosto skvělá fritéza
Doma se snažíme stravovat zdravě, ale nechceme se připravit o jídlo, které máme rádi a chutná nám. Např. máme rádi hranolky, ale smažit je v hromadě tuku to né. Vysušovat je troubě to taky není ono. Horkovdušná fritéze splňuje všechna očekávání, hranolky jsou super a můžou být bramborové, celerové nebo třeba batátové, všechny mám odzkoušené. Dokonce chutnají i mým chlapům. Jakou přílohu někdy dělám grilovanou zeleninu - lilek, paprika, cuketa atd. Na horkovzdušnou fritézu opravdu nedám dopustit. Mladší syn třeba miluje kuřecí řízky v corn flakes strouhance a to fritéza zvládne také a stále bez kapky oleje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9621/90 Airfryer
U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips.
mjereno u odnosu na Airfryer bez tehnologije TurboStar za zamrznute krumpiriće, procijenjeno na temelju razine pečenosti i brzine pripreme
u odnosu na Viva Collection Airfryer tvrtke Philips, ukupni kapacitet od 800 g krumpirića