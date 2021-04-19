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  • Krumpirići odličnog okusa uz 80 % manje masnoće*
  • Krumpirići odličnog okusa uz 80 % manje masnoće*
  • Krumpirići odličnog okusa uz 80 % manje masnoće*
  • Krumpirići odličnog okusa uz 80 % manje masnoće*
  • Krumpirići odličnog okusa uz 80 % manje masnoće*
  • Krumpirići odličnog okusa uz 80 % manje masnoće*
  • Krumpirići odličnog okusa uz 80 % manje masnoće*
  • Krumpirići odličnog okusa uz 80 % manje masnoće*
  • Krumpirići odličnog okusa uz 80 % manje masnoće*
  • Krumpirići odličnog okusa uz 80 % manje masnoće*
  • Krumpirići odličnog okusa uz 80 % manje masnoće*
  • Krumpirići odličnog okusa uz 80 % manje masnoće*

Obustavljeno

Viva CollectionAirfryer

HD9621/90

4.8
| (98) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Krumpirići odličnog okusa uz 80 % manje masnoće*
Jedinstvena tehnologija TurboStar tvrtke Philips omogućuje prženje hrane uz minimalnu količinu ulja te pripremu ukusnih i ravnomjerno kuhanih jela. Nema potrebe za prethodnim zagrijavanjem, a novi kompaktni dizajn i dalje omogućuje kuhanje velikih količina hrane.
Pogledajte sve prednosti

Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji TurboStar

Krumpirići odličnog okusa uz 80 % manje masnoće*

  • TurboStar

  • Friteza koja koristi malu količ. masti

  • Crna, 1425 W, 0,8 kg

Ukusna jela: meka iznutra, hrskava izvana

Ukusna jela: meka iznutra, hrskava izvana

Zahvaljujući tehnologiji TurboStar tvrtke Philips sva se hrana izlaže toplom zraku koji stalno kruži i istovremeno se temeljito kuha. Rezultat je ravnomjerno pržena hrana – bez potrebe za okretanjem – čak i ako su namirnice složene jedna na drugu. Osim protoka toplog zraka, snažna izravna toplina odozgo brzo čini hranu hrskavom pa dobivate ukusne rezultate zlatno-smeđe boje. "Hrskavo izvana, meko iznutra"

Više od 200 recepata u aplikaciji i besplatna knjižica s receptima u kompletu

Više od 200 recepata u aplikaciji i besplatna knjižica s receptima u kompletu

Aplikacija Airfryer tvrtke Philips besplatna je i puna ukusnih recepata te jednostavnih detaljnih uputa za kuhanje. Nadahnut će vas recepti za zdrave grickalice ili obroke za posebne prigode koji se brzo pripremaju.

Ukusna hrana za manje vremena: nije potrebno prethodno zagrijavanje

Ukusna hrana za manje vremena: nije potrebno prethodno zagrijavanje

Airfryer tvrtke Philips može se odmah koristiti. Brže radi tijekom cijelog procesa kuhanja pa je svakodnevna uporaba olakšana.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

98

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

19/04/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

výborný pomocník pro vaření

výborný pomocník na zdravé vaření bez vysokého obsahu tuku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9621/90 Airfryer

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Usnadnění života

Je to výborný pomocník při přípravě rychlých jídel, když potřebuji ušetřit čas, nebo se vrátíme domů pozdě. Rychlá a bezstarostná příprava např. předsmažených jídel. Máme od Phillips i hrnec na pomalé vaření a to je pecka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9621/90 Airfryer

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Naprosto skvělá fritéza

Doma se snažíme stravovat zdravě, ale nechceme se připravit o jídlo, které máme rádi a chutná nám. Např. máme rádi hranolky, ale smažit je v hromadě tuku to né. Vysušovat je troubě to taky není ono. Horkovdušná fritéze splňuje všechna očekávání, hranolky jsou super a můžou být bramborové, celerové nebo třeba batátové, všechny mám odzkoušené. Dokonce chutnají i mým chlapům. Jakou přílohu někdy dělám grilovanou zeleninu - lilek, paprika, cuketa atd. Na horkovzdušnou fritézu opravdu nedám dopustit. Mladší syn třeba miluje kuřecí řízky v corn flakes strouhance a to fritéza zvládne také a stále bez kapky oleje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9621/90 Airfryer

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Upozorenja

  1. U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips.

  2. mjereno u odnosu na Airfryer bez tehnologije TurboStar za zamrznute krumpiriće, procijenjeno na temelju razine pečenosti i brzine pripreme

  3. u odnosu na Viva Collection Airfryer tvrtke Philips, ukupni kapacitet od 800 g krumpirića