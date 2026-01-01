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  • L komplet za pečenje
  • L komplet za pečenje
  • L komplet za pečenje
  • L komplet za pečenje
  • L komplet za pečenje
  • L komplet za pečenje
  • L komplet za pečenje
  • L komplet za pečenje
  • L komplet za pečenje
  • L komplet za pečenje
  • L komplet za pečenje
  • L komplet za pečenje

Dodatak za AirfryerL komplet za pečenje

HD9925/01

L komplet za pečenje
Komplet za pečenje L savršen je dodatak kojim ćete proširiti raznovrsne mogućnosti aparata Compact Airfryer. Kuhajte i pecite ukusne lazanje, složence, curryje, juhe, kolače, muffine...i još mnogo toga!
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Kompatibilni proizvodi
Serija 4000

Serija 4000
Vertikalni Airfryer

NA462/80

Serija 4000

Serija 4000
Vertikalni Airfryer

NA462/70

Serija 1000

Serija 1000
Airfryer s dvije košare

NA150/00

Serija 5000

Serija 5000
Pametni Airfryer L

HD9255/30

Dodatna oprema za usavršavanje pečenja

L komplet za pečenje

  • 1 dodatak za pečenje

  • 7 silikonskih kalupa za muffine

Dodatak za pečenje

Dodatak za pečenje

Dodatak za pečenje. Philips Airfryer L komplet za pečenje omogućuje vam pripremanje omiljenih pečenih jela. Kapacitet od 1,3 l odličan je za pripremu kolačića, brownija, malih torti i drugih jela. Uživajte!

7 silikonskih kalupa za muffine uz koje ćete uživati u raznim pečenim jelima

7 silikonskih kalupa za muffine uz koje ćete uživati u raznim pečenim jelima

Vađenje muffina ili kolačića iz Airfryer kalupa za muffine jednostavno je zbog fleksibilnosti materijala. Zbog naboranih rubova, rubovi muffina izgledaju još bolje! Airfryer kalupi za muffine izrađeni su od silikona bez mirisa te omogućavaju višekratnu upotrebu!

Dnevna inspiracija za nove recepte

Dnevna inspiracija za nove recepte

Philips HomeID pruža beskrajnu inspiraciju s receptima naših stručnih kuhara i milijuna korisnika za proširenje vašeg kuharskog repertoara. Što više upotrebljavate HomeID, dobivate personaliziranije preporuke.*

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Posjetite www.Philips.com/HomeID kako biste provjerili je li HomeID dostupna u vašoj državi.