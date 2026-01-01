7 silikonskih kalupa za muffine uz koje ćete uživati u raznim pečenim jelima

Vađenje muffina ili kolačića iz Airfryer kalupa za muffine jednostavno je zbog fleksibilnosti materijala. Zbog naboranih rubova, rubovi muffina izgledaju još bolje! Airfryer kalupi za muffine izrađeni su od silikona bez mirisa te omogućavaju višekratnu upotrebu!