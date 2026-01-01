2 godine jamstva
HD9925/01
1 dodatak za pečenje
7 silikonskih kalupa za muffine
Dodatak za pečenje. Philips Airfryer L komplet za pečenje omogućuje vam pripremanje omiljenih pečenih jela. Kapacitet od 1,3 l odličan je za pripremu kolačića, brownija, malih torti i drugih jela. Uživajte!
Vađenje muffina ili kolačića iz Airfryer kalupa za muffine jednostavno je zbog fleksibilnosti materijala. Zbog naboranih rubova, rubovi muffina izgledaju još bolje! Airfryer kalupi za muffine izrađeni su od silikona bez mirisa te omogućavaju višekratnu upotrebu!
Philips HomeID pruža beskrajnu inspiraciju s receptima naših stručnih kuhara i milijuna korisnika za proširenje vašeg kuharskog repertoara. Što više upotrebljavate HomeID, dobivate personaliziranije preporuke.*
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