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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30

Obustavljeno

Pure Essentialsaparat za kavu

HD7690/30

5

| (7) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod

Neka bude po vašem, baš po vašem

Profinjeni aparat za kavu tvrtke Philips idealan je za one koji traže odličnu kvalitetu i po pitanju arome i dizajna. Značajka kontrole jačine i mjerač vremena omogućavaju kuhanje kave iz filtra prema ukusu i kada poželite

Pogledajte sve prednosti

My Aroma Control za osobnu postavku jačine kave

Neka bude po vašem, baš po vašem

  • Sa staklenim vrčem

  • Proizvedeno u Njemačkoj

  • Bijela

1400 W

1400 W

Brza pumpa aparata za kavu tvrtke Philips pripremit će kavu brže uz optimalnu aromu.

Kontrola jačine za prilagodbu intenziteta kave

Kontrola jačine za prilagodbu intenziteta kave

Prilagodite intenzitet kave, od blage, preko srednje do jake kave.

Indikator za otklanjanje kamenca

Aparat za kavu tvrtke Philips podsjetit će vas na potrebu za uklanjanjem kamenca. Redovito uklanjanje kamenca jamči odličan okus kave i sprječava nakupljanje kamenca iz vode.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

7

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

03/10/2013

Česká republika

Česká republika

Perfektní poměr výkon / cena

Povedený design, především je-li doplněn dalšími spotřebiči ze stejné produktové řady. Výborná a jednoduchá obsluha, spolehlivost, kvalita zaručená značkou Philips.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials HD7690/90 Kávovar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials HD7690/90 Kávovar

05/11/2020

Україна

Україна

Кавоварка - супер!

Кавоварка готує каву, поки я займаюсь своїми справами. І коли вирішую випити каву, - вона тепла, адже є автоматичний підігрів кави. Супер! Рекомердую!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

20/08/2020

Україна

Україна

Кавоварка, яка дарує радість!

Чудовий вибір для тих, хто не уявляє свого ранку без кави. Я мати двох дітей і ходжу на роботу. Поки збираю дітей до школи кавоварка Philips уже варить каву. Аромат, що розходиться по будинку, задає настрій! І коли всі готові, в мене є ще п'ять хвилин для того щоб насолодитись неймовірним смаком натуральної кави, яка залишається гарячою завдяки системі підігріву. Дуже задоволена покупкою, яка служить уже кілька років!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

Datum upotrebe 2018-08-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

Datum upotrebe 2018-08-20

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