Obustavljeno
Neka bude po vašem, baš po vašem
Profinjeni aparat za kavu tvrtke Philips idealan je za one koji traže odličnu kvalitetu i po pitanju arome i dizajna. Značajka kontrole jačine i mjerač vremena omogućavaju kuhanje kave iz filtra prema ukusu i kada poželite
Sa staklenim vrčem
Proizvedeno u Njemačkoj
Bijela
Brza pumpa aparata za kavu tvrtke Philips pripremit će kavu brže uz optimalnu aromu.
Prilagodite intenzitet kave, od blage, preko srednje do jake kave.
Aparat za kavu tvrtke Philips podsjetit će vas na potrebu za uklanjanjem kamenca. Redovito uklanjanje kamenca jamči odličan okus kave i sprječava nakupljanje kamenca iz vode.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
5.0
od 5
7
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tomass
03/10/2013
Česká republika
Perfektní poměr výkon / cena
Povedený design, především je-li doplněn dalšími spotřebiči ze stejné produktové řady. Výborná a jednoduchá obsluha, spolehlivost, kvalita zaručená značkou Philips.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials HD7690/90 Kávovar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials HD7690/90 Kávovar
Jul30
05/11/2020
Україна
Кавоварка - супер!
Кавоварка готує каву, поки я займаюсь своїми справами. І коли вирішую випити каву, - вона тепла, адже є автоматичний підігрів кави. Супер! Рекомердую!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Natasha1
20/08/2020
Україна
Кавоварка, яка дарує радість!
Чудовий вибір для тих, хто не уявляє свого ранку без кави. Я мати двох дітей і ходжу на роботу. Поки збираю дітей до школи кавоварка Philips уже варить каву. Аромат, що розходиться по будинку, задає настрій! І коли всі готові, в мене є ще п'ять хвилин для того щоб насолодитись неймовірним смаком натуральної кави, яка залишається гарячою завдяки системі підігріву. Дуже задоволена покупкою, яка служить уже кілька років!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Datum upotrebe 2018-08-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Datum upotrebe 2018-08-20