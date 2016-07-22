2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 50 g/min;dod. kol. pare 200 g
Površina za glačanje T-ionicGlide
Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc
2600 W
2600 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke.
Neprestani mlaz pare do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Dodatna količina pare može se koristiti za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.
Nagrade
4.9
od 5
7
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lela
22/07/2016
Hrvatska
Za svaku preporuku
Odlican proizvod predivnog dizajna,sa njim je peglanje koje mi je inace najmrzi kucanski posao djecja igra,preporucila bi svakome!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4521/17 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4521/17 Parno glačalo
Hermiona49
16/05/2021
Česká republika
Žehlička
Žehličku Philips mám již spoustu let a pořád dobře žehlí, bez jakékoliv závady.Veliká spokojenost.
Prednosti
Dobrá žehlící plocha
Mane
Již se mi začala loupat rukojeť, ale nemá vliv na žehlení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4521/87 Napařovací žehlička
iseba
12/06/2016
Česká republika
Výborná žehlička
Jsem s výrobkem velmi spokojená. Díky silnému parnímu rázu se mi výborně žehlí košile. Jen "spoušť" na extra napařování se mi podaří občas zmáčknout nechtěně. Její umístění na spodní straně držadla není dle mého názoru ideální. Jinak velká spokojenost. Povrch žehličky se moc dobře čistí i když se na něj něco nechtěně připálí.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4521/17 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4521/17 Napařovací žehlička