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  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
  • Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

serije 500Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

GC026/80

4.8
| (87) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće tvrtke Philips omogućava vam lako i brzo uklanjanje vlakana sa svih vrsta odjevnih predmeta. Sve vaše tkanine, bilo da se radi o džemperu ili deki, ponovo će izgledati kao nove!
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Kompatibilni proizvodi
PerfectCare Expert Plus

PerfectCare Expert Plus
Parna postaja

GC7933/30

U trenutku oživite stare odjevne predmete

Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

  • Uklanja vlakna s odjeće

  • Pogodno za sve odjevne predmete

  • U kompletu su 2 AA bat. tvrtke Philips

Velika površina oštrice pokriva veliko područje odjednom

Velika površina oštrice pokriva veliko područje odjednom

Velika površina oštrice pokriva veće područje tkanine pa je potrebno manje pokreta za postizanje novog izgleda odjevnog predmeta

Brzina okretanja do 8800 okretaja u minuti osigurava učinkovito uklanjanje

Brzina okretanja do 8800 okretaja u minuti osigurava učinkovito uklanjanje

Oštrice se okreću brzinom do 8800 okretaja u minuti za učinkovito i brzo uklanjanje nakupljenih vlakana s odjeće

Spremnik s vlaknima lako se može odvojiti i isprazniti

Spremnik s vlaknima lako se može odvojiti i isprazniti

Spremnik, u koji se spremaju vlakna koja aparat ukloni, lako se može odvojiti i isprazniti.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

87

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

22/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Zaposlenik Philipsa

Praktičan i koristan uređaj za svakoga

[Employee of philipsglobal] Super uređaj za korištenje tokom cijele godine. Odjeća nakon tretiranja kao nova. Brzo i jednostavno za korištenje!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

16/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji proizvod ikada!

Naizgled vrlo malen uređaj ali vrlo koristan i moćan. Uklanja sve mucice jednostavno i lagano, a odjeća (pogotovo vuneni kaputi) je kao nova. Za svaku preporuku!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

14/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Zaposlenik Philipsa

Odlican i praktican uredjaj!

[Employee of philipsglobal] Proizvod je lagan i praktican za koristenje! Ukoliko imate stare komade odjece koje zelite da osvjezite, topla preporuka Philips aparata za uklanjanje vlakana sa odjece!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

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