2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Uklanja vlakna s odjeće
Pogodno za sve odjevne predmete
U kompletu su 2 AA bat. tvrtke Philips
Velika površina oštrice pokriva veće područje tkanine pa je potrebno manje pokreta za postizanje novog izgleda odjevnog predmeta
Oštrice se okreću brzinom do 8800 okretaja u minuti za učinkovito i brzo uklanjanje nakupljenih vlakana s odjeće
Spremnik, u koji se spremaju vlakna koja aparat ukloni, lako se može odvojiti i isprazniti.
Nagrade
4.8
od 5
87
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jaca_V
22/08/2024
Hrvatska
Zaposlenik Philipsa
Praktičan i koristan uređaj za svakoga
[Employee of philipsglobal] Super uređaj za korištenje tokom cijele godine. Odjeća nakon tretiranja kao nova. Brzo i jednostavno za korištenje!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
Franka2404
16/08/2024
Hrvatska
Najbolji proizvod ikada!
Naizgled vrlo malen uređaj ali vrlo koristan i moćan. Uklanja sve mucice jednostavno i lagano, a odjeća (pogotovo vuneni kaputi) je kao nova. Za svaku preporuku!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
Nadjaas
14/08/2024
Hrvatska
Zaposlenik Philipsa
Odlican i praktican uredjaj!
[Employee of philipsglobal] Proizvod je lagan i praktican za koristenje! Ukoliko imate stare komade odjece koje zelite da osvjezite, topla preporuka Philips aparata za uklanjanje vlakana sa odjece!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće