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Ručno steamer glačalo

Obustavljeno

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Ručno steamer glačalo

GC440/47

Ručno steamer glačalo

Obustavljeno

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Priručnici i dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Handheld garment steamer GC440/47 - English (US)

  • PDF dat., 285 kB
  • 24 March 2026

Important Information Manual Philips Handheld garment steamer GC440/47

  • PDF dat., 413.3 kB
  • 24 March 2026

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