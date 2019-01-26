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Napravljeno da traje, iz dana u dan
Za odlične rezultate dan za danom potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz novu površinu za glačanje SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i tablete protiv kamenca Calc buster ovo praktično parno glačalo tvrtke Philips donosi trajnu vrijednost za novac!
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
2100 W
Mlaz pare od 35 g/min
Mlaz pare od 95 g
2100 W omogućava stalnu veliku količinu pare.
Neprestani mlaz pare do 35 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Glačalo ima dodatnu količinu pare od 95 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.
Nagrade
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Crina63
26/01/2019
România
„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.
Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur