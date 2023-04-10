Traži pojmove

    CP1939/01

    Zamjenska četka s vlaknima s mogućnošću uvlačenja

    Četka s vlaknima s mogućnošću uvlačenja omogućuje istovremeno sušenje i oblikovanje kose. Suši kosu, smanjuje statički elektricitet i povećava volumen.

    Kompatibilni proizvodi

    Zamjenska četka s vlaknima s mogućnošću uvlačenja

    • Aparat za oblikovanje frizure
    • Ljubičasta – crna

    Tehničke specifikacije

    • Dio koji se može zamijeniti

      Odgovara proizvodima za njegu kose
      HP8656/00
