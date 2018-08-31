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  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom
  • Različite frizure s dodatnom njegom

Obustavljeno

AdvancedAir Styler

HP8656/00

4.6
| (141) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod
Različite frizure s dodatnom njegom
Philips Air Styler Advanced za jednostavno stiliziranje i oblikovanje. Topao zrak ravnomjerno se raspoređuje kroz četku, a njega ionima pojačava sjaj kose.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Različite frizure s dodatnom njegom

  • 5 nastavaka za oblikovanje

  • Ravnomjerna raspodjela topline

  • Njega ionima

  • ThermoProtect temperatura

Manje pregrijavanja uz tehnologiju ravnomjerne raspodjele topline

Tehnologija ravnomjerne raspodjele topline pruža maksimalnu zaštitu kosi od pregrijavanja te tako pomaže u njezinu zdravom i sjajnom izgledu.

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statič. elektriciteta

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statič. elektriciteta

Regeneracija ionima omogućava sušenje bez statičkog elektriciteta. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.

5 nastavaka

Ovaj Air Styler ima 5 nastavaka za oblikovanje različitih frizura – od prirodno ravnog izgleda do voluminoznih kovrča.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

141

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

31/08/2018

Hrvatska

Hrvatska

kvalitetan proizvod

KVALITETA, DIZAJN I VRHUNSKI MATERIJAL - GARANCIJA LIJEPE FRIZURE BEZ OŠTEĆENJA KOSE...... MOJA PREPORUKA. RUŽICA OSIJEK

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Advanced HP8656/00 Air Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Advanced HP8656/00 Air Styler

26/10/2021

Srbija

Srbija

Najsavršeniji proizvod za kosu

Otkad imam ovaj proizvod, ne mogu da živim bez njega. Suši kovrdžavu/talasastu kosu ravnomerno i tako ostaje do sledećeg pranja. Nadam se da će opet biti dostupan kod nas, jer su ga povukli iz prodaje, jer ja stvarno ne znam šta bih bez njega. :)

Prednosti

Sve - sušenje i ispravljanje kose u jednom, kosa je ravna za manje od 5 minuta.

Mane

Nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Advanced HP8656/00 Air Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Advanced HP8656/00 Air Styler

01/01/2026

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

výrobek je praktický

Spokojenost jako vždy. Už mám druhý kulmofén této značky. Tento kulmofén má různé nástavce, takže lze upravit vlasy krátké, polodlouhé a dlouhé. Těším se jak vyzkouším nástavec na objem, vypadá zajímavě

Ova recenzija je napravljena za Series 5000 BHA530/00 Kulmofén

Ova recenzija je napravljena za Series 5000 BHA530/00 Kulmofén

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 