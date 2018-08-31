2 godine jamstva
Obustavljeno
5 nastavaka za oblikovanje
Ravnomjerna raspodjela topline
Njega ionima
ThermoProtect temperatura
Tehnologija ravnomjerne raspodjele topline pruža maksimalnu zaštitu kosi od pregrijavanja te tako pomaže u njezinu zdravom i sjajnom izgledu.
Regeneracija ionima omogućava sušenje bez statičkog elektriciteta. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.
Ovaj Air Styler ima 5 nastavaka za oblikovanje različitih frizura – od prirodno ravnog izgleda do voluminoznih kovrča.
4.6
od 5
141
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ružica63
31/08/2018
Hrvatska
kvalitetan proizvod
KVALITETA, DIZAJN I VRHUNSKI MATERIJAL - GARANCIJA LIJEPE FRIZURE BEZ OŠTEĆENJA KOSE...... MOJA PREPORUKA. RUŽICA OSIJEK
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Advanced HP8656/00 Air Styler
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Advanced HP8656/00 Air Styler
Lilly992
26/10/2021
Srbija
Najsavršeniji proizvod za kosu
Otkad imam ovaj proizvod, ne mogu da živim bez njega. Suši kovrdžavu/talasastu kosu ravnomerno i tako ostaje do sledećeg pranja. Nadam se da će opet biti dostupan kod nas, jer su ga povukli iz prodaje, jer ja stvarno ne znam šta bih bez njega. :)
Prednosti
Sve - sušenje i ispravljanje kose u jednom, kosa je ravna za manje od 5 minuta.
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Advanced HP8656/00 Air Styler
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Advanced HP8656/00 Air Styler
MonHa77
01/01/2026
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
výrobek je praktický
Spokojenost jako vždy. Už mám druhý kulmofén této značky. Tento kulmofén má různé nástavce, takže lze upravit vlasy krátké, polodlouhé a dlouhé. Těším se jak vyzkouším nástavec na objem, vypadá zajímavě
Ova recenzija je napravljena za Series 5000 BHA530/00 Kulmofén
Ova recenzija je napravljena za Series 5000 BHA530/00 Kulmofén
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)