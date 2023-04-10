Traži pojmove

    CP1496

    Povezuje epilator sa strujnom utičnicom

    Ovaj adapter za napajanje povezuje epilator s mrežnim napajanjem kako biste uređaj mogli upotrebljavati bez baterija.

    Kompatibilni proizvodi

    • Epilator
    • Bijela
    • Specifično za UK
    • Duljina kabela: 0,92 m
    • 3 iglice

    Tehničke specifikacije

    • Dio koji se može zamijeniti

      za proizvode za uklanjanje dlačica
      • BRE715
      • BRE720
      • BRE735
      • BRE740
      • BRE730
      • BRE700
