Moćna epilacija. Nježna na koži
Epilator serije 8000 tvrtke Philips: prvi epilator na svijetu s keramičkim diskovima za još udobniju epilaciju. Upotrebom tehnologije Double Action hvata čak i najkraće dlačice za glatkoću kože koja traje tjednima.
Za noge i tijelo
Korištenje bez kabela
+ 8 nastavaka
Tehnologija Double Action sinkronizira duge keramičke diskove za stabilno prianjanje i uklanjanje dlačica duljine tek 0,5 mm. Široka glava epilatora s 50% dužim diskovima uklanja više dlačica u jednom potezu*. Pripremite se za bezbrižne tjedne tjedne bez dlačica uz malo truda.
Brža rotacija diskova u minuti.
32 keramička diska napravljena od hipoalergenog materijala za ugodan tretman. Lagano klize po koži s manje trenja i više dodira s kožom*. 91 % žena kaže da je odličan osjećaj na koži**.
4.6
od 5
733
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
majaja77
14/03/2023
Slovensko
Provjereni kupac
odporucam
vrelo odporucam, urobi co ma, dobre vydrz baterie, uplne spokojnost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE721/00 Epilátor na mokré aj suché použitie
Datum upotrebe 2022-11-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE721/00 Epilátor na mokré aj suché použitie
Datum upotrebe 2022-11-14
Spokojná
09/11/2021
Slovensko
Super
Niekoľko rokov som používala epilátor Braun s osvetlením a chcela som zase so svetlom, lebo je to lepšie. Našla som Philips a riskla som. Výrobok je super. Oveľa rýchlejšie vybavím holenie, bez káblov, je ľahučký, pohodlnejší do ruky, trochu hlučnejší, ale tú krátku dobu sa to dá vybaviť.
Prednosti
ľahký, bez káblov
Mane
hlučnejší, ale nič hrozné na pár minút
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilátor na mokré aj suché použitie
Datum upotrebe 2021-10-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilátor na mokré aj suché použitie
Datum upotrebe 2021-10-09
Allisi
23/03/2021
Slovensko
Dokonaly !!!
Predosle skusenosti som mala s konkurencnou znackou, ale vdaka skusenostiam s vyrobkami Philips som sa rozhodla pre tento produkt. Predcil dokonca ocakavania. Kvalita prevedenia je na vyssej urovni a robotu si urobi skvele ! Oscilator v strede zariadenia je kovovy, co dufam bude znakom dlhsej zivotnosti.
Prednosti
Kvalita a rychlost. Rovnako lion bateria a rychle nabijanie
Mane
Trosku hlucnejsi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilátor na mokré aj suché použitie
Datum upotrebe 2021-02-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilátor na mokré aj suché použitie
Datum upotrebe 2021-02-23
u usporedbi sa Satinelle Advanced i Satinelle Prestige tvrtke Philips
CLT Germany N=153, 2019