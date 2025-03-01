BT5780/15
Maksimalna preciznost uz minimalan trud
Postignite potpunu preciznost bez napora. Zahvaljujući metalnim oštricama koje se same oštre i inovativnoj komori sa prikupljanje dlačica, naš trimer unaprjeđuje i pojednostavljuje vašu rutinu dotjerivanja. Osim toga, tehnologija BeardSense povećava snagu onda kad to trebate.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Metalne oštrice koje se same oštre daju dodatnu snagu za maksimalnu preciznost podrezivanja i ostaju oštre kao prvog dana bez potrebe za podmazivanjem. Nekorozivne oštrice također olakšavaju čišćenje.
Trimer ima kotačić za precizan odabir između 40 postavki duljine u koracima od 0,2 mm, što vam pomaže dotjerati bradu što je moguće preciznije.
Naš inovativni sakupljač dlačica učinkovito hvata do 80 % odrezanih dlačica*, osiguravajući urednije podrezivanje.
Tehnologija BeardSense skenira gustoću brade 125 puta u sekundi i pojačava snagu u gušćim područjima kako biste postigli najbolje rezultate.
Napredni češljevi Lift& Trim podižu dlačice prema oštrici, hvatajući dlačice sa svakim prolaskom kako bi se postiglo učinkovito i ujednačeno podrezivanje.
Budući da je trimer 100 % periv, možete ga samo isprati pod vodom, čime se pojednostavljuje vaše iskustvo dotjerivanja.
Naša ergonomska drška Fine Line 360° omogućuje lako držanje aparata i rukovanje njime, pružajući vam udobnost i kontrolu potrebne za usavršenje izgleda.
Postolje omogućuje praktično punjenje i spremanje uređaja kako bi bio spreman kada i vi.
Izdržljiva litijska baterija omogućuje do 100 minuta snažnog kontinuiranog podrezivanja uz mogućnost brzog punjenja od 5 minuta**.
Svjetlosni indikator informira vas o statusu baterije i je li uređaj potpuno napunjen, tako da ste uvijek spremni za sljedeće dotjerivanje.
Dodatna oprema
Snaga
Dizajn
Servis
Jednostavnost uporabe
Sažetak
Pribor za oblikovanje frizure
Češljevi
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.