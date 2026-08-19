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USB kabel

CP1788

USB kabel za punjenje uređaja

USB kabel za praktično punjenje uređaja putem USB priključka. Kompatibilan samo s uređajima koji se pune putem USB priključka

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Kompatibilni proizvodi
OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/30

OneBlade

OneBlade
s oštricom Original

QI1864/65

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

XP9407/37

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Bežični epilator, mokro i suho

BRE709/00

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Bežični epilator, mokro i suho

BRE711/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Bežični epilator, mokro i suho

BRE718/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Bežični epilator, mokro i suho

BRE719/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Bežični epilator, mokro i suho

BRE728/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Beauty komplet

BRE748/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Beauty komplet

BRE750/00

Provjerite kompatibilnost u nastavku

USB kabel za punjenje uređaja

  • Kompatibilan samo s uređajima koji se pune putem USB veze

  • Crna

  • Duljina kabela: 92 cm

  • 2 iglice

Jednostavno obnovite proizvod originalnim dijelovima tvrtke Philips

Povremeno je potrebno osvježiti proizvod, a to nikada nije bilo jednostavnije nego pomoću zamjenskih dijelova tvrtke Philips. A sve to uz zajamčenu kvalitetu tvrtke Philips.

Dijelovi i dodatni pribor

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