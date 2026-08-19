CP1788
USB kabel za punjenje uređaja
USB kabel za praktično punjenje uređaja putem USB priključka. Kompatibilan samo s uređajima koji se pune putem USB priključka
QP1924/30
QI1864/65
XP9407/37
BRE709/00
BRE711/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE728/00
BRE748/00
BRE750/00
Kompatibilan samo s uređajima koji se pune putem USB veze
Crna
Duljina kabela: 92 cm
2 iglice
Povremeno je potrebno osvježiti proizvod, a to nikada nije bilo jednostavnije nego pomoću zamjenskih dijelova tvrtke Philips. A sve to uz zajamčenu kvalitetu tvrtke Philips.