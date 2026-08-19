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AC4155/00
Čist zrak, uvijek
Kombinirani pročišćivač i ovlaživač zraka tvrtke Philips sadrži filter za ovlaživanje zraka koji sprječava nastajanje kamenca, eliminira bacile, viruse i plijesan i osigurava čist zrak za vas i vašu obitelj.
Eliminira bacile i plijesan
Napredni filter za ovlaživanje zraka tvrtke Philips upija bacile, plijesan, viruse i kamenac i vodi kako bi spriječio otpuštanje štetnog zraka iz uređaja.
Upozorenje za zaštitu od nečistog zraka na vrijeme vas podsjeća kada je vrijeme da zamijenite filter. Kada se filter ne zamijeni na vrijeme, uređaj prestaje raditi kako bi se izbjegao rad bez učinka jer je filter pun. Time se jamči da ćete uvijek imati čist zrak.
Funkcija blokiranja uređaja radi zaštite od nečistog zraka uvijek vam osigurava čist zrak. Isključuje pročišćivać kada se ne može jamčiti dotok čistog zraka. Kada je jedan od filtera gotovo pun i treba se očistiti ili zamijeniti, upozorenje za zaštitu od nečistog zraka podsjetit će vas da je vrijeme da zamijenite ili očistite filtar. Ako korisnici ne zamijene filtar, uređaj prestaje raditi i blokira se.
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