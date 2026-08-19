Blokiranje uređaja radi zaštite od nečistog zraka uvijek vam osigurava čist zrak

Funkcija blokiranja uređaja radi zaštite od nečistog zraka uvijek vam osigurava čist zrak. Isključuje pročišćivać kada se ne može jamčiti dotok čistog zraka. Kada je jedan od filtera gotovo pun i treba se očistiti ili zamijeniti, upozorenje za zaštitu od nečistog zraka podsjetit će vas da je vrijeme da zamijenite ili očistite filtar. Ako korisnici ne zamijene filtar, uređaj prestaje raditi i blokira se.