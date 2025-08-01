AC2220/10
Naš najtiši pročišćivač. Čist zrak i gotovo nečujan rad.
Uživajte u čistom i sigurnom zraku kod kuće uz naš najtiši pročišćivač. Uklanja 99,97 % alergena i zagađivača u nekoliko minuta uz minimalnu potrošnju energije i zvuk. Svojim elegantnim dizajnom i pametnim kontrolama besprijekorno se uklapa u vaš dom i životni stil.Saznajte više
Uz snažnu filtraciju od 420 m3/h (CADR) (1), može lako pročistiti prostore do 109 m2 i očistiti prostoriju od 20 m2 za manje od 7 minuta (2).
Doživite naš najtiši pročišćivač s tehnologijom SilentWings nadahnutom tihim letom sova. Dizajn lopatica ventilatora osigurava tiho pročišćavanje od 13 dB(A).
Troslojna filtracija, koja se sastoji od predfiltra, HEPA NanoProtect i aktivnog ugljena, hvata 99,97 % čestica veličine 0,003 mikrona (4), što je manje od najmanjeg poznatog virusa!
Originalni filtri osiguravaju optimalne performanse do 3 godine (5) bez gnjavaže i visokih troškova. Pročišćivač računa vijek trajanja filtra i upozorava vas na potrebnu zamjenu.
Odaberite raspored za odlazak djece na spavanje kako biste detaljno očistili zrak prije odlaska djece na spavanje. Uređaj se zatim prebacuje u tihi način rada za spavanje, a nježno noćno svjetlo ostaje uključeno kako bi se maleni osjećali sigurno u mraku, a roditelji mogli mirno spavati tijekom noći.
Cjelodnevna zaštita za osobe koje pate od alergija, Uklanja 99,99 % grinja, peludi, životinjskih alergena i spora plijesni (6) koje su poznati okidači za simptome alergije ili peludne groznice (7). S ECARF certifikatom, pogodno za alergičare.
Uklanja 99,9 % virusa i bakterija iz zraka. Neovisno testirano uklanjanje virusa gripe H1N1 (8) i bakterije Staphylococcus (9).
Sloj aktivnog ugljena hvata neugodne mirise i uklanja >95 % plinova koji negativno utječu na unutarnji zrak (10): NO2 iz industrijskih postrojenja i prometnog zagađenja, toluen ili hlapljivi organski spojevi iz boja, deterdženata i namještaja. Siguran i učinkovit: ne ispušta ione, kemikalije ili ozon.
Uživajte u čišćem zraku i nižem računu za struju. Pri maksimalnoj snazi pročišćivač zraka troši samo 28 W, što je manje od klasične žarulje.
Tehnologija AeraSense skenira zrak 1000 puta u sekundi kako bi otkrila zagađivače i izvješćuje o kvaliteti zraka u stvarnom vremenu na zaslonu proizvoda ili u aplikaciji. U automatskom načinu rada uređaj pametno odabire ispravnu brzinu kako bi reagirao na svaku situaciju.
Uparite pročišćivač zraka s aplikacijom Air+ za praćenje kvalitete unutarnjeg i vanjskog zraka, daljinsko upravljanje i glasovne naredbe putem značajki Google i Alexa. U aplikaciji odaberite način rada Auto+ za AI tehnologiju koja se prilagođava vašoj rutini, a ujedno smanjuje buku i potrošnju energije.
Odaberite način Fresh Wake-up za sporo povećanje brzine pročišćavanja prije nego što postavite vrijeme buđenja. Način Fresh Bedtime noću detaljno čisti vašu sobu prije nego što legnete i dočekuje vas s ugodnim, toplim noćnim svjetlom.
