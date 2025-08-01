Stvorite ugodnu, čistu sobu za djecu uz noćno svjetlo

Odaberite raspored za odlazak djece na spavanje kako biste detaljno očistili zrak prije odlaska djece na spavanje. Uređaj se zatim prebacuje u tihi način rada za spavanje, a nježno noćno svjetlo ostaje uključeno kako bi se maleni osjećali sigurno u mraku, a roditelji mogli mirno spavati tijekom noći.