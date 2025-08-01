Traži pojmove

  • Naš najtiši pročišćivač. Čist zrak i gotovo nečujan rad. Naš najtiši pročišćivač. Čist zrak i gotovo nečujan rad. Naš najtiši pročišćivač. Čist zrak i gotovo nečujan rad.
  • Play Pause

    PureProtect Quiet; serija 2200 Pametni pročišćivač zraka

    AC2220/10

    Overall rating / 5
    • Recenzije Recenzije Recenzije

    Naš najtiši pročišćivač. Čist zrak i gotovo nečujan rad.

    Uživajte u čistom i sigurnom zraku kod kuće uz naš najtiši pročišćivač. Uklanja 99,97 % alergena i zagađivača u nekoliko minuta uz minimalnu potrošnju energije i zvuk. Svojim elegantnim dizajnom i pametnim kontrolama besprijekorno se uklapa u vaš dom i životni stil.

    Saznajte više

    PureProtect Quiet; serija 2200 Pametni pročišćivač zraka

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Pročišćivač zraka

    Naš najtiši pročišćivač. Čist zrak i gotovo nečujan rad.

    Učinkovito hvata alergene i zagađivače.

    • Pročišćuje prostorije do 109 m2
    • Naš najtiši pročišćivač
    • Vijek trajanja filtra od 3 godine
    • Brzina isporuke zraka 420 m3/h (CADR)
    • HEPA i filtar s aktivnim ugljenom
    Temeljito pročišćavanje prostorija do 109 m2

    Temeljito pročišćavanje prostorija do 109 m2

    Uz snažnu filtraciju od 420 m3/h (CADR) (1), može lako pročistiti prostore do 109 m2 i očistiti prostoriju od 20 m2 za manje od 7 minuta (2).

    Naš najtiši pročišćivač zraka, osmišljen za nisku buku

    Naš najtiši pročišćivač zraka, osmišljen za nisku buku

    Doživite naš najtiši pročišćivač s tehnologijom SilentWings nadahnutom tihim letom sova. Dizajn lopatica ventilatora osigurava tiho pročišćavanje od 13 dB(A).

    Troslojni HEPA filtar hvata 99,97 % iznimno sitnih čestica

    Troslojni HEPA filtar hvata 99,97 % iznimno sitnih čestica

    Troslojna filtracija, koja se sastoji od predfiltra, HEPA NanoProtect i aktivnog ugljena, hvata 99,97 % čestica veličine 0,003 mikrona (4), što je manje od najmanjeg poznatog virusa!

    Dugotrajan filtar od 3 godine

    Dugotrajan filtar od 3 godine

    Originalni filtri osiguravaju optimalne performanse do 3 godine (5) bez gnjavaže i visokih troškova. Pročišćivač računa vijek trajanja filtra i upozorava vas na potrebnu zamjenu.

    Stvorite ugodnu, čistu sobu za djecu uz noćno svjetlo

    Stvorite ugodnu, čistu sobu za djecu uz noćno svjetlo

    Odaberite raspored za odlazak djece na spavanje kako biste detaljno očistili zrak prije odlaska djece na spavanje. Uređaj se zatim prebacuje u tihi način rada za spavanje, a nježno noćno svjetlo ostaje uključeno kako bi se maleni osjećali sigurno u mraku, a roditelji mogli mirno spavati tijekom noći.

    Hvata 99,99 % alergena iz prašine, peludi ili kućnih ljubimaca

    Hvata 99,99 % alergena iz prašine, peludi ili kućnih ljubimaca

    Cjelodnevna zaštita za osobe koje pate od alergija, Uklanja 99,99 % grinja, peludi, životinjskih alergena i spora plijesni (6) koje su poznati okidači za simptome alergije ili peludne groznice (7). S ECARF certifikatom, pogodno za alergičare.

    Učinkovito smanjuje broj virusa i bakterija u zraku

    Učinkovito smanjuje broj virusa i bakterija u zraku

    Uklanja 99,9 % virusa i bakterija iz zraka. Neovisno testirano uklanjanje virusa gripe H1N1 (8) i bakterije Staphylococcus (9).

    Hvata neugodne mirise i plinove

    Hvata neugodne mirise i plinove

    Sloj aktivnog ugljena hvata neugodne mirise i uklanja >95 % plinova koji negativno utječu na unutarnji zrak (10): NO2 iz industrijskih postrojenja i prometnog zagađenja, toluen ili hlapljivi organski spojevi iz boja, deterdženata i namještaja. Siguran i učinkovit: ne ispušta ione, kemikalije ili ozon.

    Manja potrošnje energije nego kod žarulje

    Manja potrošnje energije nego kod žarulje

    Uživajte u čišćem zraku i nižem računu za struju. Pri maksimalnoj snazi pročišćivač zraka troši samo 28 W, što je manje od klasične žarulje.

    Pametno otkriva i prilagođava se kvaliteti unutarnjeg zraka

    Pametno otkriva i prilagođava se kvaliteti unutarnjeg zraka

    Tehnologija AeraSense skenira zrak 1000 puta u sekundi kako bi otkrila zagađivače i izvješćuje o kvaliteti zraka u stvarnom vremenu na zaslonu proizvoda ili u aplikaciji. U automatskom načinu rada uređaj pametno odabire ispravnu brzinu kako bi reagirao na svaku situaciju.

    Upravljajte svojim pročišćivačem bilo gdje uz aplikaciju Philips Air+

    Upravljajte svojim pročišćivačem bilo gdje uz aplikaciju Philips Air+

    Uparite pročišćivač zraka s aplikacijom Air+ za praćenje kvalitete unutarnjeg i vanjskog zraka, daljinsko upravljanje i glasovne naredbe putem značajki Google i Alexa. U aplikaciji odaberite način rada Auto+ za AI tehnologiju koja se prilagođava vašoj rutini, a ujedno smanjuje buku i potrošnju energije.

    Probudite se u svježem i čistom zraku

    Probudite se u svježem i čistom zraku

    Odaberite način Fresh Wake-up za sporo povećanje brzine pročišćavanja prije nego što postavite vrijeme buđenja. Način Fresh Bedtime noću detaljno čisti vašu sobu prije nego što legnete i dočekuje vas s ugodnim, toplim noćnim svjetlom.

    Tehničke specifikacije

    • Opće specifikacije

      Boja
      Arktička bijela
      Internetska povezivost
      Da (aplikacija Air+)
      Glasovna kontrola
      Da (Alexa, Google Home)

    • Tehnički podaci

      Maksimalna snaga
      28 W
      Senzori za kvalitetu zraka
      PM2.5
      Min. razina zvuka
      13 dB
      Maks. razina zvuka
      45 dB

    • Rad

      CADR (stopa isporuke čistog zraka) (čestica, GB/T)
      420 m3/h
      Slojevi filtra
      Filtar HEPA, filtar s aktivnim ugljenom, predfiltar
      Filtracija čestica
      99,97 % pri 0,003 mikrona
      Maks. veličina prostorije
      109 m2

    • Upotrebljivost

      Duljina kabela
      1,5 m
      Planer
      Da (u aplikaciji)
      Automatski način rada
      Da
      Način rada za spavanje
      Da
      Postavke brzine
      Da (5 razina)
      Automatsko prigušivanje zaslona
      Da
      Ambijentalno noćno svjetlo
      Da
      Informacije o kvaliteti zraka
      Prsten u boji, numerički
      Preporučena zamjena filtra
      3 godine

    • Sigurnosna značajka

      Zaštitna blokada uređaja
      Da

    • Energetska učinkovitost

      Napon
      100 – 240 V

    • Održavanje

      Servis
      2-godišnje međunarodno jamstvo

    • Kompatibilnost

      Dodatna oprema u kompletu 1
      FY2200/30

    • Masa i dimenzije

      Dimenzije proizvoda (Š x D x V)
      48,6 x 28,0 x 28,0 cm
      Masa proizvoda
      4,1 kg
      Dimenzije pakiranja (D x Š x V)
      54,0 x 34,8 x 34,8 cm
      Masa zajedno s ambalažom
      5,72 kg

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    • (1) CADR je ispitan u certificiranom neovisnom laboratoriju, sukladno GB/T18801-2022
    • (2) Izračunano prema standardu NRCC-54013
    • (3) Zvučni tlak, IEC 60704, na 1,5 m.
    • (4) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema normi DIN71460 s aerosolom NaCl 0,003 um i 0,3 um, iUTA institut
    • (5) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i upotrebi
    • (6) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano s prašinom od grinja, peludi breze i alergenima s mačke u skladu sa SOP 350.003 austrijskog instituta OFI
    • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, autor J. Bousquet i još pribl. 50 drugih KOL-ova, Allergy 2008: 63 (pril. 86): 8–160
    • (8) Test stope smanjenje mikroba u vanjskom laboratoriju s virusom gripe (H1N1) u testnoj komori od 30 m3 uz upotrebu načina rada turbo 1 h
    • (9) Testirano prema GB21551.3-2010 sa S. Albus, komora od 30 m3, 1 h, način rada Turbo, laboratorij treće strane
    • (10) Testiranje u vanjskom GMT laboratoriju u skladu s GB/T 18801-2022 s TVOC-om, toluenom i NO2: prostorija od 30 m3 način rada Turbo 1 h.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.