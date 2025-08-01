FY2200/30
Originalni filtri za pročišćivač zraka PureProtect 2200
Originalni zamjenski filtri za pročišćivač zraka: 3-u-1 HEPA NanoProtect, aktivni ugljen i predfiltar za zaštitu od zagađenja, peludi, prašine, životinjske prhuti i virusa.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Zamjenski filtri za pročišćivače zraka Philips PureProtect Quiet serije 2200: AC2210, AC2220, AC2221. Model pročišćivača zraka možete naći na stražnjoj strani uređaja.
Originalni filtri osiguravaju optimalne performanse do 3 godine (2) bez gnjavaže i visokih troškova. Pročišćivač računa vijek trajanja filtra i upozorava vas na potrebnu zamjenu.
Naš preklopivi filtar štedi na pakiranju i koristi 35 % manje plastike, što znači manji ugljični otisak.
Originalni Philipsov filtar savršeno pristaje u vaš uređaj. Za optimalne performanse uvijek upotrebljavajte originalni Philipsov filtar.
Troslojna filtracija, koja se sastoji od predfiltra, HEPA NanoProtect i aktivnog ugljena, hvata 99,97 % čestica veličine 0,003 mikrona (1) i štiti vas od zagađivača, virusa, alergena, bakterija i mirisa.
Indikator na zaslonu Philips uređaja obavješćuje vas kada treba zamijeniti filtar. Održavanje je jednostavno i traje manje od minute.
Povežite svoj uređaj s aplikacijom Air+ da biste pratili status filtra i jednostavno naručite zamjenske filtre po potrebi.
Opće specifikacije
Rad
Masa i dimenzije
Zamjena dijelova
