  • Originalni filtri za pročišćivač zraka PureProtect 2200 Originalni filtri za pročišćivač zraka PureProtect 2200 Originalni filtri za pročišćivač zraka PureProtect 2200
    PureProtect Quiet; serija 2200 Filtar HEPA NanoProtect

    FY2200/30

    Originalni filtri za pročišćivač zraka PureProtect 2200

    Originalni zamjenski filtri za pročišćivač zraka: 3-u-1 HEPA NanoProtect, aktivni ugljen i predfiltar za zaštitu od zagađenja, peludi, prašine, životinjske prhuti i virusa.

    PureProtect Quiet; serija 2200 Filtar HEPA NanoProtect

    Originalni filtri za pročišćivač zraka PureProtect 2200

    Učinkovito hvata 99,97 % nano čestica (1)

    • Kompatibilan sa serijom 2200
    • U kompletu: 1 filtar
    • Vijek trajanja 3 godine
    • Originalni filtar tvrtke Philips
    Kompatibilan s pročišćivačem Philips PureProtect Quiet serije 2200

    Kompatibilan s pročišćivačem Philips PureProtect Quiet serije 2200

    Zamjenski filtri za pročišćivače zraka Philips PureProtect Quiet serije 2200: AC2210, AC2220, AC2221. Model pročišćivača zraka možete naći na stražnjoj strani uređaja.

    Dugotrajan filtar od 3 godine

    Dugotrajan filtar od 3 godine

    Originalni filtri osiguravaju optimalne performanse do 3 godine (2) bez gnjavaže i visokih troškova. Pročišćivač računa vijek trajanja filtra i upozorava vas na potrebnu zamjenu.

    Održiv dizajn i 30 % manje pakiranje

    Održiv dizajn i 30 % manje pakiranje

    Naš preklopivi filtar štedi na pakiranju i koristi 35 % manje plastike, što znači manji ugljični otisak.

    Originalni Philips filtar za najbolje performanse

    Originalni Philips filtar za najbolje performanse

    Originalni Philipsov filtar savršeno pristaje u vaš uređaj. Za optimalne performanse uvijek upotrebljavajte originalni Philipsov filtar.

    Troslojni HEPA filtar hvata 99,97 % iznimno sitnih čestica

    Troslojni HEPA filtar hvata 99,97 % iznimno sitnih čestica

    Troslojna filtracija, koja se sastoji od predfiltra, HEPA NanoProtect i aktivnog ugljena, hvata 99,97 % čestica veličine 0,003 mikrona (1) i štiti vas od zagađivača, virusa, alergena, bakterija i mirisa.

    Slijedite indikator statusa pametnog filtra na uređaju

    Slijedite indikator statusa pametnog filtra na uređaju

    Indikator na zaslonu Philips uređaja obavješćuje vas kada treba zamijeniti filtar. Održavanje je jednostavno i traje manje od minute.

    Povežite s aplikacijom Air+ za dodatnu praktičnost

    Povežite s aplikacijom Air+ za dodatnu praktičnost

    Povežite svoj uređaj s aplikacijom Air+ da biste pratili status filtra i jednostavno naručite zamjenske filtre po potrebi.

    Tehničke specifikacije

    • Opće specifikacije

      Vrsta proizvoda
      Filtar HEPA NanoProtect
      U kompletu
      1 filtar
      HEPA NanoProtect
      Da
      Predfiltar
      Da
      Aktivni ugljen
      Da
      Vijek trajanja
      3 godine

    • Rad

      Filtracija čestica
      99,97 % pri 0,003 mikrona

    • Masa i dimenzije

      Duljina paketa
      30,5 cm
      Širina paketa
      13,8 cm
      Visina paketa
      29,5 cm
      Masa paketa
      0,94 kg

    • Zamjena dijelova

      Za pročišćivače zraka tvrtke Philips
      AC2210, AC2220, AC2221

    • (1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema normi DIN71460 s aerosolom NaCl 0,003 um i 0,3 um, iUTA institut
    • (2) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i upotrebi.
    • (3) U usporedbi s nepreklopivim pakiranjem FY2200
