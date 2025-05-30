Svaka se veličina prilagođava vašim zahtjevima

Veličina je bitna. A u ovom slučaju, riječ je o tome kako se televizor prekrasno uklapa u vašu sobu. Bez obzira na to želite li mali zaslon praktičnog dizajna ili veći model koji će upotpuniti vaše kućno kino, odluku o odabiru možete donijeti u skladu sa svojim zahtjevima. Od 43 do nevjerojatnih 75 inča, model The One sigurno je pravi izbor za gledanje.