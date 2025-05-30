85PUS9000/12
Model koji ste čekali
Zamislite. Kino-večeri u vlastitom domu. Besprijekoran prikaz igara i filmova. Surround zvuk. Neograničene mogućnosti pametnog TV-a. I 4K Ambilight TV čiji se doživljaj širi izvan zaslona. Ovaj model s jednostavnim upotrebom pruža sve što vam je potrebno.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Zamislite. Integrirano LED svjetlo reagira na sve što gledate, prožimajući vas krugom šarolike svjetlosti. Ambilight mijenja sve: vaš će se zaslon sada doimati većim, uranjajući vas još dublje u sve omiljene televizijske sadržaje. Jednom kad ga iskusite, više nikada nećete htjeti drugi televizor.
Živopisne boje. Iznimno oštre scene. Savršena slika u svom najboljem izdanju. Uz 4K (UHD) razlučivost, ovo je Ambilight TV koji se prilagođava svim HDR formatima. Bilo da je riječ o tamnom ili svijetlom okruženju, reproduciranom ili prenesenom sadržaju, svaki nevjerojatan trenutak i svaki detalj pružit će vam prožimajuće iskustvo dok gledate scenu za scenom.
Zamislite ovo. Detalji veće dubine. Zapanjujuće živopisne boje. Nevjerojatno stvarni tonovi kože. Uz tako glatke, prirodne pokrete i jasnu sliku, pomislit ćete da ste dio trenutka i priče koju pratite. Otvorite oči, intenzivirajte osjetila i iskusite razliku.
Uz Dolby Vision i Dolby Atmos osjećat ćete se kao da vam je povjerena uloga redatelja. Svaka scena, jasno definirana prema kinematografskom standardu, užitak je za vaše oči i uši. Bilo da je riječ o filmovima, sportskim događajima ili igrama, svaki nevjerojatni trenutak pružit će vam realističnije kinematografsko iskustvo.
DTS:X osigurava potpuno novo iskustvo sa zvukom koji je tako stvaran da ga možete osjetiti. Uz 3D audio tehnologiju koja unosi dodatnu dimenziju, zvuk se slobodno kreće i uranja vas još dublje u trenutak.
Od ovisnika o joysticku do najpredanijih igrača, ovdje je riječ o iznimno odzivnoj igri i grafikama uz koje nećete propustiti nijedan detalj. Uz VRR 144Hz, HDMI 2.1, izuzetno malo kašnjenje i tehnologiju Freesync Premium, imate sve što vam je potrebno za uglađenu igru. A uz Ambilight način rada za igranje, vrijeme je da se prepustite prožimajućem doživljaju akcije.
Pametni televizor tvrtke Philips s platformom Titan OS donosi vam ono što volite gledati, i to brzo. Od filmskih nastavaka do serija, od dokumentaraca do drama, sve što želite dostupno je dodirom gumba. Bez obzira na to što želite gledati, sve najbolje aplikacije za prijenos sadržaja dostupne su vam nadohvat ruke.
Kompatibilnost sa značajkom Matter Smart Home omogućuje vam besprijekornu integraciju s postojećom mrežom pametnog doma. Kako biste upravljali televizorom putem aplikacije Matter Smart Home ili s pomoću usluga glasovnog upravljanja samo pritisnite gumb na daljinskom upravljaču i govorite. Prigušite svjetla. Podesite termostat. Pa čak i uključite svoj Philips Ambilight TV. Uz jednu naredbu možete sve.
Veličina je bitna. A u ovom slučaju, riječ je o tome kako se televizor prekrasno uklapa u vašu sobu. Bez obzira na to želite li mali zaslon praktičnog dizajna ili veći model koji će upotpuniti vaše kućno kino, odluku o odabiru možete donijeti u skladu sa svojim zahtjevima. Od 43 do nevjerojatnih 75 inča, model The One sigurno je pravi izbor za gledanje.
Čujte svaku izgovorenu riječ osluškujući je uz savršenu jasnoću. Vocal Boost omogućuje slušatelju da pojača ili smanji glasnoću dijaloga bez ikakvog utjecaja na pozadinski zvuk. Zahvaljujući tome nećete propustiti nijedan trenutak sada kada je svaka izgovorena rečenica popraćena oštrijim zvukom.
Pažljivo osmišljeno središnje zakretno postolje za fleksibilniji kut gledanja i smanjenje odsjaja. Način rada za opuštanje intenzivira osvjetljenje u vašoj sobi. Daljinski upravljač izrađen je od reciklirane plastike. Uz ambalažu od recikliranog kartona s certifikatom FSC i papirnatim uputama, na raspolaganju imate sve što biste očekivali od Philips Ambilight TV-a.
