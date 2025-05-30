Traži pojmove

  • Model koji ste čekali Model koji ste čekali Model koji ste čekali
    Energy Label Europe E naljepnica Energy
    Ako želite više informacija, preuzmite naljepnica Energy (PDF 203.0KB)

    The One 4K Ambilight TV

    85PUS9000/12

    Overall rating / 5
    • Recenzije Recenzije Recenzije

    Model koji ste čekali

    Zamislite. Kino-večeri u vlastitom domu. Besprijekoran prikaz igara i filmova. Surround zvuk. Neograničene mogućnosti pametnog TV-a. I 4K Ambilight TV čiji se doživljaj širi izvan zaslona. Ovaj model s jednostavnim upotrebom pruža sve što vam je potrebno.

    Saznajte više

    Dostupno:

    The One 4K Ambilight TV

    Slični proizvodi

    Prikaži sve QLED TV

    Model koji ste čekali

    • AMBILIGHT TV od 215 cm (85")
    • 4K QLED. VRR 144 Hz
    • P5 Picture Engine
    • Dolby Vision i Dolby Atmos
    Jedini TV s ugrađenim svjetlima na stražnjem dijelu

    Jedini TV s ugrađenim svjetlima na stražnjem dijelu

    Zamislite. Integrirano LED svjetlo reagira na sve što gledate, prožimajući vas krugom šarolike svjetlosti. Ambilight mijenja sve: vaš će se zaslon sada doimati većim, uranjajući vas još dublje u sve omiljene televizijske sadržaje. Jednom kad ga iskusite, više nikada nećete htjeti drugi televizor.

    Definicija oštrine slike i živopisnog prikaza uz 4K QLED

    Definicija oštrine slike i živopisnog prikaza uz 4K QLED

    Živopisne boje. Iznimno oštre scene. Savršena slika u svom najboljem izdanju. Uz 4K (UHD) razlučivost, ovo je Ambilight TV koji se prilagođava svim HDR formatima. Bilo da je riječ o tamnom ili svijetlom okruženju, reproduciranom ili prenesenom sadržaju, svaki nevjerojatan trenutak i svaki detalj pružit će vam prožimajuće iskustvo dok gledate scenu za scenom.

    Uz procesor slike P5 tvrtke Philips vjerovat ćete onome što vidite

    Uz procesor slike P5 tvrtke Philips vjerovat ćete onome što vidite

    Zamislite ovo. Detalji veće dubine. Zapanjujuće živopisne boje. Nevjerojatno stvarni tonovi kože. Uz tako glatke, prirodne pokrete i jasnu sliku, pomislit ćete da ste dio trenutka i priče koju pratite. Otvorite oči, intenzivirajte osjetila i iskusite razliku.

    Doživljaj gledanja poput onog u kinu uz Dolby

    Doživljaj gledanja poput onog u kinu uz Dolby

    Uz Dolby Vision i Dolby Atmos osjećat ćete se kao da vam je povjerena uloga redatelja. Svaka scena, jasno definirana prema kinematografskom standardu, užitak je za vaše oči i uši. Bilo da je riječ o filmovima, sportskim događajima ili igrama, svaki nevjerojatni trenutak pružit će vam realističnije kinematografsko iskustvo.

    DTS:X za prožimajući 3D doživljaj zvuka

    DTS:X za prožimajući 3D doživljaj zvuka

    DTS:X osigurava potpuno novo iskustvo sa zvukom koji je tako stvaran da ga možete osjetiti. Uz 3D audio tehnologiju koja unosi dodatnu dimenziju, zvuk se slobodno kreće i uranja vas još dublje u trenutak.

    Uzdignite svoju igru na višu razinu

    Uzdignite svoju igru na višu razinu

    Od ovisnika o joysticku do najpredanijih igrača, ovdje je riječ o iznimno odzivnoj igri i grafikama uz koje nećete propustiti nijedan detalj. Uz VRR 144Hz, HDMI 2.1, izuzetno malo kašnjenje i tehnologiju Freesync Premium, imate sve što vam je potrebno za uglađenu igru. A uz Ambilight način rada za igranje, vrijeme je da se prepustite prožimajućem doživljaju akcije.

    Titan OS. Pronađite ga s lakoćom.

    Titan OS. Pronađite ga s lakoćom.

    Pametni televizor tvrtke Philips s platformom Titan OS donosi vam ono što volite gledati, i to brzo. Od filmskih nastavaka do serija, od dokumentaraca do drama, sve što želite dostupno je dodirom gumba. Bez obzira na to što želite gledati, sve najbolje aplikacije za prijenos sadržaja dostupne su vam nadohvat ruke.

    Povežite se s lakoćom na mrežu pametnog doma

    Povežite se s lakoćom na mrežu pametnog doma

    Kompatibilnost sa značajkom Matter Smart Home omogućuje vam besprijekornu integraciju s postojećom mrežom pametnog doma. Kako biste upravljali televizorom putem aplikacije Matter Smart Home ili s pomoću usluga glasovnog upravljanja samo pritisnite gumb na daljinskom upravljaču i govorite. Prigušite svjetla. Podesite termostat. Pa čak i uključite svoj Philips Ambilight TV. Uz jednu naredbu možete sve.

    Svaka se veličina prilagođava vašim zahtjevima

    Svaka se veličina prilagođava vašim zahtjevima

    Veličina je bitna. A u ovom slučaju, riječ je o tome kako se televizor prekrasno uklapa u vašu sobu. Bez obzira na to želite li mali zaslon praktičnog dizajna ili veći model koji će upotpuniti vaše kućno kino, odluku o odabiru možete donijeti u skladu sa svojim zahtjevima. Od 43 do nevjerojatnih 75 inča, model The One sigurno je pravi izbor za gledanje.

    Unesite jasnoću u svaku riječ uz Vocal Boost

    Čujte svaku izgovorenu riječ osluškujući je uz savršenu jasnoću. Vocal Boost omogućuje slušatelju da pojača ili smanji glasnoću dijaloga bez ikakvog utjecaja na pozadinski zvuk. Zahvaljujući tome nećete propustiti nijedan trenutak sada kada je svaka izgovorena rečenica popraćena oštrijim zvukom.

    Dizajn europskog stila

    Pažljivo osmišljeno središnje zakretno postolje za fleksibilniji kut gledanja i smanjenje odsjaja. Način rada za opuštanje intenzivira osvjetljenje u vašoj sobi. Daljinski upravljač izrađen je od reciklirane plastike. Uz ambalažu od recikliranog kartona s certifikatom FSC i papirnatim uputama, na raspolaganju imate sve što biste očekivali od Philips Ambilight TV-a.

    Tehničke specifikacije

    • Ambilight

      Ambilight značajke
      • Animacija Ambilight FTI
      • Ambilight Music
      • AmbiSleep
      • Način rada za igre
      • Način rada s lounge svjetlom
      • Alarm izlaska sunca
      • Mogućnost prilagodbe boji zida
      Ambilight verzija
      s 3 strane

    • Slika/zaslon

      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      85  inča
      Dijagonala zaslona (u cm)
      215  cm
      Zaslon
      4K Ultra HD QLED
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160p
      Izvorna brzina osvježavanja
      120  Hz
      Program za obradu slike
      P5 Perfect Picture Engine
      Napredne značajke slike
      • Calman
      • Priprema za automatsku kalibraciju Calman i ručno kalibriranje
      • Crystal Clear
      • Dolby Vision
      • ECO
      • Igra
      • Kompatibilnost s HDR10+
      • Kućno kino
      • Ugrađeni MEMC/FRC
      • Micro Dimming Pro
      • Monitor
      • Filmovi
      • Osobna
      • Ultra Resolution
      Promjenjiva brzina osvježavanja
      144 Hz

    • Rezolucija zaslona

      Rezolucija – brzina osvježavanja
      • 576p – 50 Hz
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 720p – 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
      • 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz
      • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

    • Tjuner / Prijem / Prijenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikator jačine signala
      Da
      Teletekst
      Hipertekst od 1000 stranica
      HEVC podrška
      Da

    • Smart TV

      SmartTV aplikacije*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • Netflix*
      • Aplikacija NFT*
      • YouTube
      OS
      TITAN OS
      Kapacitet memorije (Flash)*
      8 GB

    • Smart TV značajke

      Interaktivna televizija
      HbbTV
      Glasovni pomoćnik*
      • Ugrađena usluga Amazon Alexa
      • Radi s uslugom Google Home
      • Daljinski upravljač s mikrofonom.
      Doživljaj pametnog doma
      • Control4
      • MATTER
      • Podržava Apple Home
      Kontrolna traka za igranje
      Gamebar 2.0
      TTS podrška
      Da

    • Multimedijske aplikacije

      Formati reprodukcije videozapisa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formati reprodukcije glazbe
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podrška za formate titlova
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formati reprodukcije slike
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Zvuk
      2.1-kanalni
      Izlazna snaga (RMS)
      50 W
      Konfiguracija zvučnika
      2 zvučnika punog opsega od 10 W + niskotonac od 30 W
      Kodek
      • DTS:X
      • Dolby Digital
      • Dolby Atmos
      Poboljšanje zvuka
      • Svi zvučni stilovi
      • Način rada AVL
      • Poboljšanje basova
      • Dolby Media Intelligence
      • Dolby Atmos virtualizacija
      • DTS Play-Fi
      • Ekvilizator
      • Profil slušanja
      • Noćna reprodukcija
      • Kalibracija sobe
      • Vocal Boost
      Značajke slušalica
      Dolby Atmos za slušalice
      Sound Engine
      IntelliSound
      Glavni zvučnik
      Bass Reflex punog opsega (FR01A+)
      Woofer
      Balance Quad PR s trostrukim prstenom

    • Mogućnost povezivanja

      Broj HDMI veza
      4
      HDMI značajke
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Reprodukcija jednim dodirom
      • Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže
      • Kontrola zvuka sustava
      • Stanje pripravnosti sustava
      Broj USB ulaza
      2
      Bežično povezivanje
      • Wi-Fi 802.11ac 2x2 dvostruki pojas
      • Bluetooth 5.2
      • Podržava Apple AirPlay
      HDCP 2,3
      Da, na svim HDMI
      HDMI ARC
      Da (HDMI2)
      Značajke HDMI 2.1
      eARC na HDMI 2

    • Podržane značajke za HDMI videozapise

      Igranje
      • HDMI VRR
      • ALLM
      • AMD FreeSync Premium
      HDR
      • Dolby Vision
      • Kompatibilnost s HDR10+
      • HLG

    • EU energetska kartica

      Brojevi EPREL registracije
      2323672
      Energetska klasa za SDR
      E
      Potrošnja za SDR dok je napajanje uključeno
      129  kWh / 1000 h
      Energetska klasa za HDR
      G
      Potrošnja za HDR dok je napajanje uključeno
      316  kWh / 1000 h
      Potrošnja energije isključenog uređaja
      n.d.
      Stanje pripravnosti u mreži
      2,0  W
      Korištena tehnologija zaslona
      QLED LCD

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      AC 100 – 240 V 50 / 60 Hz
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      manje od 0,3 W
      Značajke za uštedu energije
      • Programiranje automatskog isključivanja
      • Eco način rada
      • Svjetlosni senzor
      • Slika bez zvuka (za radio)

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • 2 x AAA baterije
      • Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama
      • Kabel za napajanje
      • Kratke upute za korisnike
      • Stalak za stol
      • Daljinski upravljač

    • Dizajn

      Boje televizora
      Tamnosivi plastični okvir
      Dizajn postolja
      Metalno sivo postolje

    • Dimenzije

      Udaljenost između 2 postolja
      805  mm
      Kompatibilan s nosačem za montažu na zid
      600 x 400 mm
      TV bez postolja (Š x V x D)
      1894 x 1097 x 96,2 mm
      TV s postoljem (Š x V x D)
      1894 x 1136 x 380 mm
      Kartonska ambalaža (Š x V x D)
      2080 x 1250 x 245 mm
      Težina TV-a bez postolja
      54 kg
      Težina TV-a s postoljem
      56 kg
      Masa zajedno s ambalažom
      68 kg

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    • Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
    • Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
    • Dostupnost aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na: www.philips.com/smarttv.
    • Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
    • Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na https://www.netflix.com
    • Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.
    • Amazon, Alexa i svi povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih podružnica. Usluga Amazon Alexa dostupna je na odabranim jezicima i u odabranim država.
    • Gumb za medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se ovisno o državi. Pogledajte stvarni proizvod u kutiji.
    • Google asistent dostupan je na raznim jezicima i u raznim zemljama ovisno o vrstama proizvoda.
    • Opseg usluga glasovnog upravljanja putem televizora ovisi o državi i jeziku. Za najnovije informacije obratite se našoj korisničkoj službi.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u te drugim državama i regijama.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.