Ovaj profinjeni OLED Ambilight TV dočarava ljepotu. Od minimalističkog dizajna i realistične slike do iznenađujuće filmskog zvuka, bit ćete očarani. Prožimajući sjaj osvjetljenja Ambilight sve čini većim i više…vau!Saznajte više
Ambilight televizori jedini su televizori s ugrađenim LED svjetlima na stražnjem dijelu koja reagiraju na ono što gledate, prožimajući vas živopisnim svjetlom. Sve se mijenja: vaš televizor izgleda veći i uvlači vas dublje u omiljene sportove, filmove, glazbu i igre.
Realistična slika ovog svijetlog OLED TV-a uvijek izgleda vrhunski, čak i kada se gleda pod kutom. Bilo kakve promjene ambijentalnog osvjetljenja u prostoriji automatski se nadoknađuju: što god da gledate, crne izgledaju crne (ne sive), a čak i najmanji detalji iskaču iz sjena i svijetlih područja. Podržani su svi glavni HDR formati.
Procesor Philips P5 s umjetnom inteligencijom donosi sliku koja je toliko stvarna da djeluje kao da biste mogli zakoračiti u nju. Algoritam umjetne inteligencije s dubinskim učenjem slike obrađuje slično ljudskom mozgu. Bez obzira na to što gledali, moći ćete uživati u živopisnim detaljima i kontrastu, bogatim bojama i uglađenim pokretima.
Pripremite se za veliko uzbuđenje! Zahvaljujući tehnologiji Dolby Vision slika će uvijek izgledati onako kako ju je redatelj zamislio, nema više razočaravajućih prizora koji su previše tamni da se mogu razaznati! Bilo da se radi o filmovima ili igrama, vidjet ćete svaki veličanstveni detalj.
Kompatibilnost sa značajkama Dolby Atmos i DTS:X prenosi zvuk ovog televizora na novu razinu, u bilo kojoj prostoriji. Najnoviji filmovi, najnovije igre, najveći sportski događaji: zahvaljujući zvučnim efektima u prostoru iznad i oko vas, imat ćete dojam da se nalazite u samom središtu akcije.
Uz ugrađeni procesor IntelliSound, vaš Ambilight TV može upotrebljavati umjetnu inteligenciju kako bi vam osigurao najbolji mogući zvuk! Bilo da se radi o emisijama i filmovima, glazbi ili sadržaju s mnogo govora kao što su vijesti, TV će automatski optimizirati postavke. Ne želite upotrebljavati umjetnu inteligenciju? Možete i ručno odabrati prethodno postavljene stilove zvuka ili sami prilagoditi postavke.
Što želite gledati? Google TV kombinira filmove, emisije i još mnogo sadržaja iz različitih aplikacija i pretplata te ih organizira samo za vas. Dobivat ćete prijedloge na temelju onoga što volite, a možete čak upotrebljavati aplikaciju Google TV na telefonu kako biste organizirali popis za gledanje dok ste u pokretu.
HDMI 2.1, izvorna brzina osvježavanja od 120 Hz i izuzetno malo kašnjenje ulaznog signala. Indie igra ili AAA naslov – ovaj Ambilight TV pruža specifikacije potrebne za željeni način igranja! Kako biste imali veću kontrolu, Game Bar 2.0 omogućuje prilagođavanje načina igranja, dok za igranje u računalnom oblaku možete povezati Bluetooth kontroler. Igrači na računalu mogu uživati i u VRR-u od 144 Hz putem HDMI veze.
Besprijekorna kompatibilnost s protokolom Matter omogućuje lako integriranje ovog 4K Ambilight TV-a u vašu postojeću pametnu kućnu mrežu. Daljinski upravljač televizora može se upotrebljavati i za upravljanje satelitskim ili kabelskim prijemnikom te aktiviranje značajke Google Assistant, a TV je kompatibilan i s uređajima koji imaju omogućenu uslugu Alexa ili Apple AirPlay.
Elegantni zaslon bez okvira izgleda profinjeno u svakoj prostoriji, a Ambilight stvara očaravajuću rasvjetu za ugođaj kad je zaslon isključen. Tanki metalni daljinski upravljač televizora ponovo se puni bežično i ima pozadinsko osvjetljenje koje se aktivira pokretom. Naše je pakiranje od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute su tiskane na recikliranom papiru.
