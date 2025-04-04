Zabava koju volite uz malu pomoć Googlea

Što želite gledati? Google TV kombinira filmove, emisije i još mnogo sadržaja iz različitih aplikacija i pretplata te ih organizira samo za vas. Dobivat ćete prijedloge na temelju onoga što volite, a možete čak upotrebljavati aplikaciju Google TV na telefonu kako biste organizirali popis za gledanje dok ste u pokretu.