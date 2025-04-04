Traži pojmove

  • Nevjerojatno realističan doživljaj. Predivan dizajn. Nevjerojatno realističan doživljaj. Predivan dizajn. Nevjerojatno realističan doživljaj. Predivan dizajn.
    Energy Label Europe G naljepnica Energy
    Ako želite više informacija, preuzmite naljepnica Energy (PDF 201.0KB)

    OLED 4K Ambilight TV

    55OLED810/12

    Overall rating / 5
    • Recenzije Recenzije Recenzije
    1 nagrada

    Nevjerojatno realističan doživljaj. Predivan dizajn.

    Ovaj profinjeni OLED Ambilight TV dočarava ljepotu. Od minimalističkog dizajna i realistične slike do iznenađujuće filmskog zvuka, bit ćete očarani. Prožimajući sjaj osvjetljenja Ambilight sve čini većim i više…vau!

    Saznajte više

    Dostupno:

    OLED 4K Ambilight TV

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Ambilight

    Nevjerojatno realističan doživljaj. Predivan dizajn.

    • AMBILIGHT TV od 139 cm (55")
    • 4K OLED. 144 Hz
    • P5 AI perfect picture engine
    • Dolby Vision i Dolby Atmos
    Prepustite se sadržajima koje volite. Ambilight TV

    Prepustite se sadržajima koje volite. Ambilight TV

    Ambilight televizori jedini su televizori s ugrađenim LED svjetlima na stražnjem dijelu koja reagiraju na ono što gledate, prožimajući vas živopisnim svjetlom. Sve se mijenja: vaš televizor izgleda veći i uvlači vas dublje u omiljene sportove, filmove, glazbu i igre.

    Svijetli OLED zaslon. Realistična slika pri bilo kojem osvjetljenju

    Svijetli OLED zaslon. Realistična slika pri bilo kojem osvjetljenju

    Realistična slika ovog svijetlog OLED TV-a uvijek izgleda vrhunski, čak i kada se gleda pod kutom. Bilo kakve promjene ambijentalnog osvjetljenja u prostoriji automatski se nadoknađuju: što god da gledate, crne izgledaju crne (ne sive), a čak i najmanji detalji iskaču iz sjena i svijetlih područja. Podržani su svi glavni HDR formati.

    Iznimno realistična slika, što god da gledate. Procesor P5 i AI

    Iznimno realistična slika, što god da gledate. Procesor P5 i AI

    Procesor Philips P5 s umjetnom inteligencijom donosi sliku koja je toliko stvarna da djeluje kao da biste mogli zakoračiti u nju. Algoritam umjetne inteligencije s dubinskim učenjem slike obrađuje slično ljudskom mozgu. Bez obzira na to što gledali, moći ćete uživati u živopisnim detaljima i kontrastu, bogatim bojama i uglađenim pokretima.

    Filmski prikaz svih sadržaja koje gledate

    Filmski prikaz svih sadržaja koje gledate

    Pripremite se za veliko uzbuđenje! Zahvaljujući tehnologiji Dolby Vision slika će uvijek izgledati onako kako ju je redatelj zamislio, nema više razočaravajućih prizora koji su previše tamni da se mogu razaznati! Bilo da se radi o filmovima ili igrama, vidjet ćete svaki veličanstveni detalj.

    Tehnologija prožimajućeg surround zvuka

    Tehnologija prožimajućeg surround zvuka

    Kompatibilnost sa značajkama Dolby Atmos i DTS:X prenosi zvuk ovog televizora na novu razinu, u bilo kojoj prostoriji. Najnoviji filmovi, najnovije igre, najveći sportski događaji: zahvaljujući zvučnim efektima u prostoru iznad i oko vas, imat ćete dojam da se nalazite u samom središtu akcije.

    Što god da gledate, TV zvuk je savršen. Procesor IntelliSound

    Što god da gledate, TV zvuk je savršen. Procesor IntelliSound

    Uz ugrađeni procesor IntelliSound, vaš Ambilight TV može upotrebljavati umjetnu inteligenciju kako bi vam osigurao najbolji mogući zvuk! Bilo da se radi o emisijama i filmovima, glazbi ili sadržaju s mnogo govora kao što su vijesti, TV će automatski optimizirati postavke. Ne želite upotrebljavati umjetnu inteligenciju? Možete i ručno odabrati prethodno postavljene stilove zvuka ili sami prilagoditi postavke.

    Zabava koju volite uz malu pomoć Googlea

    Zabava koju volite uz malu pomoć Googlea

    Što želite gledati? Google TV kombinira filmove, emisije i još mnogo sadržaja iz različitih aplikacija i pretplata te ih organizira samo za vas. Dobivat ćete prijedloge na temelju onoga što volite, a možete čak upotrebljavati aplikaciju Google TV na telefonu kako biste organizirali popis za gledanje dok ste u pokretu.

    Sveobuhvatno rješenje za igranje. Uzbudljiva reprodukcija za svakog gejmera

    Sveobuhvatno rješenje za igranje. Uzbudljiva reprodukcija za svakog gejmera

    HDMI 2.1, izvorna brzina osvježavanja od 120 Hz i izuzetno malo kašnjenje ulaznog signala. Indie igra ili AAA naslov – ovaj Ambilight TV pruža specifikacije potrebne za željeni način igranja! Kako biste imali veću kontrolu, Game Bar 2.0 omogućuje prilagođavanje načina igranja, dok za igranje u računalnom oblaku možete povezati Bluetooth kontroler. Igrači na računalu mogu uživati i u VRR-u od 144 Hz putem HDMI veze.

    Uspostavite vezu s mrežama pametnog doma, glasovnim pomoćnicima i još više

    Uspostavite vezu s mrežama pametnog doma, glasovnim pomoćnicima i još više

    Besprijekorna kompatibilnost s protokolom Matter omogućuje lako integriranje ovog 4K Ambilight TV-a u vašu postojeću pametnu kućnu mrežu. Daljinski upravljač televizora može se upotrebljavati i za upravljanje satelitskim ili kabelskim prijemnikom te aktiviranje značajke Google Assistant, a TV je kompatibilan i s uređajima koji imaju omogućenu uslugu Alexa ili Apple AirPlay.

    Pametan dizajn. Odgovorna ambalaža

    Elegantni zaslon bez okvira izgleda profinjeno u svakoj prostoriji, a Ambilight stvara očaravajuću rasvjetu za ugođaj kad je zaslon isključen. Tanki metalni daljinski upravljač televizora ponovo se puni bežično i ima pozadinsko osvjetljenje koje se aktivira pokretom. Naše je pakiranje od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute su tiskane na recikliranom papiru.

    Tehničke specifikacije

    • Ambilight

      Ambilight značajke
      • Ambilight Suite
      • Način rada za igre
      • Način rada za glazbu
      • Mogućnost prilagodbe boji zida
      Ambilight verzija
      s 3 strane

    • Slika/zaslon

      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      55  inča
      Dijagonala zaslona (u cm)
      139  cm
      Zaslon
      4K Ultra HD OLED
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160p
      Izvorna brzina osvježavanja
      120  Hz
      Program za obradu slike
      P5 AI Perfect Picture Engine
      Napredne značajke slike
      • Način rada Auto Film & Filmmaker
      • Calman
      • Priprema za automatsku kalibraciju Calman i ručno kalibriranje
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Producent
      • Igra
      • Kućno kino
      • Ugrađeni MEMC/FRC
      • Micro Dimming Perfect
      • Monitor
      • Osobna
      • Perfect Natural Motion
      Promjenjiva brzina osvježavanja
      144 Hz

    • Rezolucija zaslona

      Rezolucija – brzina osvježavanja
      576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

    • Tjuner / Prijem / Prijenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikator jačine signala
      Da
      Teletekst
      Hipertekst od 1000 stranica
      HEVC podrška
      Da

    • Smart TV

      SmartTV aplikacije*
      • Amazon Prime Video
      • Apple TV
      • Disney+
      • Netflix*
      • Aplikacija NFT*
      • YouTube
      OS
      Google TV™
      Kapacitet memorije (Flash)*
      32 GB

    • Smart TV značajke

      Interaktivna televizija
      HbbTV
      Glasovni pomoćnik*
      • Daljinski upravljač s mikrofonom.
      • Radi s uslugom Alexa
      • Hey Google
      Doživljaj pametnog doma
      • Control4
      • MATTER
      • Podržava Apple Home
      Kontrolna traka za igranje
      Gamebar 2.0
      TTS podrška
      Da

    • Multimedijske aplikacije

      Formati reprodukcije videozapisa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formati reprodukcije glazbe
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podrška za formate titlova
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formati reprodukcije slike
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Zvuk
      2.1-kanalni
      Izlazna snaga (RMS)
      Izlazna snaga: 70 vata (RMS)
      Konfiguracija zvučnika
      4 srednjetonca od 10 W, niskotonac od 30 W
      Kodek
      • Dolby Atmos
      • Dolby Digital
      • DTS:X
      Poboljšanje zvuka
      • A.I. EQ
      • Način rada AI
      • Način rada AVL
      • Clear Dialogue
      • Dijalog
      • Dolby Media Intelligence
      • Dolby Atmos
      • Zabava
      • Profil slušanja
      • Glazba
      • Noćna reprodukcija
      • Original
      • Osobna
      • Prostorna glazba
      Značajke slušalica
      Dolby Atmos za slušalice
      Glavni zvučnik
      Dvosmjerni zvučnik srednjeg raspona + visokotonac
      Woofer
      Balance Quad PR s trostrukim prstenom

    • Mogućnost povezivanja

      Broj HDMI veza
      4
      HDMI značajke
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Reprodukcija jednim dodirom
      • Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže
      • Kontrola zvuka sustava
      • Stanje pripravnosti sustava
      Broj USB ulaza
      2
      Bežično povezivanje
      • Wi-Fi 802.11ax, 2 x 2, dvostruki pojas
      • Bluetooth 5.2
      • Podržava Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Da, na svim HDMI
      HDMI ARC
      Da (HDMI2)
      Značajke HDMI 2.1
      • eARC na HDMI 2
      • Podrška za eARC/ VRR/ ALLM
      • Maks. brzina prijenosa podataka 48 Gb/s
      EasyLink 2.0
      • Vanjsko postavljanje putem korisničkog sučelja televizora
      • HDMI-CEC za Philips TV/SB

    • Podržane značajke za HDMI videozapise

      HDMI 1/2
      • HDMI 2.1 pune širine pojasa 48 Gb/s
      • do 4K 144 Hz
      Igranje
      • AMD FreeSync Premium
      • ALLM
      • Dolby Vision Game
      • HDMI VRR
      • HGiG
      • Podrška za Nvidia G-Sync
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HDR10+ adapter
      • HLG

    • EU energetska kartica

      Brojevi EPREL registracije
      2294060
      Energetska klasa za SDR
      G
      Potrošnja za SDR dok je napajanje uključeno
      84  kWh / 1000 h
      Energetska klasa za HDR
      G
      Potrošnja za HDR dok je napajanje uključeno
      112  kWh / 1000 h
      Potrošnja energije isključenog uređaja
      n.d.
      Stanje pripravnosti u mreži
      2,0  W
      Korištena tehnologija zaslona
      OLED

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      0,5 W
      Značajke za uštedu energije
      • Programiranje automatskog isključivanja
      • Eco način rada
      • Svjetlosni senzor
      • Slika bez zvuka (za radio)

    • Dodatna oprema

      Dodatna oprema u kompletu
      • 1 USB-C kabel za punjenje daljinskog upravljača
      • Kabel za napajanje
      • Daljinski upravljač s bežičnim punjenjem
      • Kratke upute za korisnike
      • Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama
      • Stalak za stol

    • Dizajn

      Boje televizora
      Metalni okvir
      Dizajn postolja
      Metalno satensko kromirano ovalno središnje postolje

    • Dimenzije

      Udaljenost između 2 postolja
      500  mm
      Kompatibilan s nosačem za montažu na zid
      300 x 300 mm
      TV bez postolja (Š x V x D)
      1226 x 708 x 68 mm
      TV s postoljem (Š x V x D)
      1226 x 773 x 230 mm
      Kartonska ambalaža (Š x V x D)
      1460 x 860 x 160 mm
      Težina TV-a bez postolja
      17,14 kg
      Težina TV-a s postoljem
      20,6 kg
      Masa zajedno s ambalažom
      25 kg

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Nagrade

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    • Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
    • Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
    • Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
    • Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na https://www.netflix.com
    • Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.
    • Amazon, Alexa i svi povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih podružnica. Usluga Amazon Alexa dostupna je na odabranim jezicima i u odabranim država.
    • Gumb za medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se ovisno o državi. Pogledajte stvarni proizvod u kutiji.
    • Google asistent dostupan je na raznim jezicima i u raznim zemljama ovisno o vrstama proizvoda.
    • Dostupnost i funkcionalnost usluga glasovnog upravljanja ovise o državi i jeziku.
    • Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i zaštitni znak tvrtke Google LLC.
    • Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i zaštitni znak tvrtke Google LLC. YouTube, OK Google i drugi znakovi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
    • Dostupnost aplikacije Apple TV i usluge Apple TV+ može se razlikovati ovisno o državi ili regiji, provjerite stranice podrške za Google Play i Apple Inc.
    • 144 Hz HDMI VRR, G-sync i FreeSync mogu se ostvariti kad se igra na računalu koje je HDMI kabelom povezano s OLED televizorom
    • Matter/Control4: ova značajka bit će dostupna 2025. putem ažuriranja softvera.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama i regijama. IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama, a upotrebljava se pod licencom.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.