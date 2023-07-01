Druge stavke u pakiranju
- Daljinski upravljač
- 2 x AAA baterije
- Stalak za stol
- Kabel za napajanje
- Kratke upute za korisnike
- Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama
55PUS8518/12
The One TV ima sve.
The One TV će unaprijediti vaše slobodno vrijeme. Ovaj 4K Ambilight TV uvlači vas u svaku emisiju, film i igru! Dobit ćete uzbudljivu kvalitetu slike, sve neizostavne aplikacije za prijenos i postolje koje se lako podešava sukladno soundbar zvučniku.Saznajte više
Ambilight televizori jedini su televizori s LED svjetlima iza zaslona koja reagiraju na ono što gledate, prožimajući vas živopisnim svjetlom. Sve se mijenja: vaš televizor izgleda veći i uvlači vas dublje u omiljene emisije, filmove i igre.
Philips P5 engine pruža sliku briljantnu poput sadržaja koje volite. Detalji imaju zamjetno veću dubinu. Boje su živopisne, a nijanse kože prirodne. Kontrast je toliko čist da ćete osjetiti svaki detalj. Pokreti su savršeno uglađeni.
Ugrađene tehnologije Dolby Vision i Dolby Atmos osiguravaju nevjerojatan izgled i zvuk filmova, emisija i igara. Gledajte sliku kakvu je redatelj zamislio, bez razočaravajućih scena koje su pretamne da se razaznaju! Jasno ćete čuti svaku riječ. Iskusite zvučne efekte kao da su doista oko vas.
Tražite televizor koji će se uklopiti u vašu prostoriju? Zaslon koji je gotovo bez okvira kod ovog Ambilight televizora uklopit će se u gotovo bilo koji interijer, a postolje s mogućnošću prilagodbe visine idealno je za soundbar zvučnike. Za ambalažu upotrebljavamo reciklirani karton s certifikatom FSC, a za tiskane materijale reciklirani papir.
Dobit ćete odličan, jasan televizijski zvuk odmah po raspakiravanju. Ako želite više, bežični kućni sustav tvrtke Philips koji ima DTS Play-Fi omogućuje vam povezivanje s kompatibilnim soundbar zvučnicima i bežičnim zvučnicima u kući u roku od nekoliko sekundi. Možete čak i kreirati sustav kućnog kina sa surround zvukom s televizorom kao središnjim zvučnikom.
Jedva čekate igrati? Vaš Ambilight TV sa 60 Hz ima HDMI 2.1 i podržava brzu igru, a njegov način rada Ultra Motion Clarity pruža oštriju, glađu sliku. Uključite konzolu i automatski će se aktivirati postavka za izuzetno malo kašnjenje, dok Ambilight način rada za igre dodatno povećava uzbuđenje.
Što želite gledati? Google TV kombinira filmove, emisije i još mnogo sadržaja iz različitih aplikacija i pretplata te ih organizira samo za vas. Dobivat ćete prijedloge na temelju onoga što volite, a možete čak upotrebljavati aplikaciju Google TV na telefonu kako biste organizirali popis za gledanje dok ste u pokretu.
Možete birati glasovne pomoćnike! Pritisnite tipku Google Assistant na daljinskom upravljaču i moći ćete glasovno pretraživati filmove i emisije, dobivati preporuke, upravljati kompatibilnim pametnim kućnim uređajima i još mnogo toga. Umjesto toga možete zatražiti od usluge Alexa da upravlja televizorom putem uređaja koji podržavaju uslugu Alexa.
Bez obzira na to što gledate, uživat ćete u svijetloj, iznimno oštroj slici sa živopisnim bojama. Osim toga, ovaj 4K UHD Ambilight TV kompatibilan je sa svim glavnim HDR formatima – tako da ćete moći vidjeti više detalja, čak i u tamnim i svijetlim područjima, dok usmjeravate HDR sadržaj.
