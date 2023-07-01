Traži pojmove

  • The One TV ima sve. The One TV ima sve. The One TV ima sve.
    Energy Label Europe F naljepnica Energy
    Ako želite više informacija, preuzmite naljepnica Energy (PDF 201.0KB)

    The One 4K Ambilight TV

    55PUS8518/12

    The One TV ima sve.

    The One TV će unaprijediti vaše slobodno vrijeme. Ovaj 4K Ambilight TV uvlači vas u svaku emisiju, film i igru! Dobit ćete uzbudljivu kvalitetu slike, sve neizostavne aplikacije za prijenos i postolje koje se lako podešava sukladno soundbar zvučniku.

    Saznajte više

    Dostupno:

    Ovaj proizvod više nije dostupan

    The One 4K Ambilight TV

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Ambilight

    The One TV ima sve.

    4K Ambilight TV

    • Ambilight TV od 139 cm (55")
    • P5 Perfect Picture Engine
    • Podrška za glavne HDR formate
    • Google TV™
    The One TV s prožimajućim osvjetljenjem Ambilight.

    The One TV s prožimajućim osvjetljenjem Ambilight.

    Ambilight televizori jedini su televizori s LED svjetlima iza zaslona koja reagiraju na ono što gledate, prožimajući vas živopisnim svjetlom. Sve se mijenja: vaš televizor izgleda veći i uvlači vas dublje u omiljene emisije, filmove i igre.

    The One TV s uzbudljivim dizajnom. Philips P5 Picture Engine.

    The One TV s uzbudljivim dizajnom. Philips P5 Picture Engine.

    Philips P5 engine pruža sliku briljantnu poput sadržaja koje volite. Detalji imaju zamjetno veću dubinu. Boje su živopisne, a nijanse kože prirodne. Kontrast je toliko čist da ćete osjetiti svaki detalj. Pokreti su savršeno uglađeni.

    The One TV s tehnologijama Dolby Vision i Dolby Atmos.

    The One TV s tehnologijama Dolby Vision i Dolby Atmos.

    Ugrađene tehnologije Dolby Vision i Dolby Atmos osiguravaju nevjerojatan izgled i zvuk filmova, emisija i igara. Gledajte sliku kakvu je redatelj zamislio, bez razočaravajućih scena koje su pretamne da se razaznaju! Jasno ćete čuti svaku riječ. Iskusite zvučne efekte kao da su doista oko vas.

    Tanki televizor. Opremljen za budućnost.

    Tanki televizor. Opremljen za budućnost.

    Tražite televizor koji će se uklopiti u vašu prostoriju? Zaslon koji je gotovo bez okvira kod ovog Ambilight televizora uklopit će se u gotovo bilo koji interijer, a postolje s mogućnošću prilagodbe visine idealno je za soundbar zvučnike. Za ambalažu upotrebljavamo reciklirani karton s certifikatom FSC, a za tiskane materijale reciklirani papir.

    Bežični kućni sustav tvrtke Philips koji pokreće DTS Play-Fi

    Bežični kućni sustav tvrtke Philips koji pokreće DTS Play-Fi

    Dobit ćete odličan, jasan televizijski zvuk odmah po raspakiravanju. Ako želite više, bežični kućni sustav tvrtke Philips koji ima DTS Play-Fi omogućuje vam povezivanje s kompatibilnim soundbar zvučnicima i bežičnim zvučnicima u kući u roku od nekoliko sekundi. Možete čak i kreirati sustav kućnog kina sa surround zvukom s televizorom kao središnjim zvučnikom.

    Voli igranje. 60 Hz, VRR, izuzetno malo kašnjenje.

    Voli igranje. 60 Hz, VRR, izuzetno malo kašnjenje.

    Jedva čekate igrati? Vaš Ambilight TV sa 60 Hz ima HDMI 2.1 i podržava brzu igru, a njegov način rada Ultra Motion Clarity pruža oštriju, glađu sliku. Uključite konzolu i automatski će se aktivirati postavka za izuzetno malo kašnjenje, dok Ambilight način rada za igre dodatno povećava uzbuđenje.

    Zabava koju volite uz malu pomoć Googlea.

    Zabava koju volite uz malu pomoć Googlea.

    Što želite gledati? Google TV kombinira filmove, emisije i još mnogo sadržaja iz različitih aplikacija i pretplata te ih organizira samo za vas. Dobivat ćete prijedloge na temelju onoga što volite, a možete čak upotrebljavati aplikaciju Google TV na telefonu kako biste organizirali popis za gledanje dok ste u pokretu.

    Glasovna kontrola. Google Assistant. Radi s uslugom Alexa

    Glasovna kontrola. Google Assistant. Radi s uslugom Alexa

    Možete birati glasovne pomoćnike! Pritisnite tipku Google Assistant na daljinskom upravljaču i moći ćete glasovno pretraživati filmove i emisije, dobivati preporuke, upravljati kompatibilnim pametnim kućnim uređajima i još mnogo toga. Umjesto toga možete zatražiti od usluge Alexa da upravlja televizorom putem uređaja koji podržavaju uslugu Alexa.

    Iznimno oštra slika. Živopisan prikaz.

    Bez obzira na to što gledate, uživat ćete u svijetloj, iznimno oštroj slici sa živopisnim bojama. Osim toga, ovaj 4K UHD Ambilight TV kompatibilan je sa svim glavnim HDR formatima – tako da ćete moći vidjeti više detalja, čak i u tamnim i svijetlim područjima, dok usmjeravate HDR sadržaj.

    Tehničke specifikacije

    • Ambilight

      Ambilight značajke
      • Mogućnost prilagodbe boji zida
      • Način rada sa svjetlom za opuštanje
      • Način rada za igre
      • Ambilight Music
      • AmbiWakeup
      • AmbiSleep
      • radi s Philips Wireless Home Speakers
      • Početna Ambilight animacija
      Ambilight verzija
      s 3 strane

    • Slika/zaslon

      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      55  inča
      Dijagonala zaslona (u cm)
      139  cm
      Zaslon
      4K Ultra HD LED
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Izvorna brzina osvježavanja
      60  Hz
      Program za obradu slike
      P5 Perfect Picture Engine
      Napredne značajke slike
      • Dolby Vision
      • HDR10+
      • Micro Dimming Pro
      • Natural Motion
      • Širok spektar boja od 90 % DCI/P3
      • Podrška za CalMAN
      • HLG (Hybrid Log Gamma)

    • Rezolucija zaslona

      Rezolucija – brzina osvježavanja
      • 576p – 50 Hz
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 720p – 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz
      • 2560 x 1440 – 60 Hz
      • 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz

    • Tjuner / Prijem / Prijenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Reprodukcija videozapisa
      • PAL
      • SECAM
      Vodič kroz programe*
      Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
      Indikator jačine signala
      Da
      Teletekst
      Hipertekst od 1000 stranica
      HEVC podrška
      Da

    • Android TV

      OS
      Google TV™
      Prethodno instalirane aplikacije
      • Google Play Movies*
      • Google pretraživanje
      • YouTube
      • Netflix
      • Apple TV
      • BBC iplayer
      • Amazon Prime Video
      • Disney+
      • YouTube Music
      • Aplikacija za fitnes
      • Ambilight Aurora
      Kapacitet memorije (Flash)
      16 GB*
      Računalni oblak za igranje
      Geforce Now

    • Smart TV značajke

      Interaktivna televizija
      HbbTV
      Daljinski upravljač
      s glasovnim naredbama
      Glasovni pomoćnik*
      • Ugrađeni Google pomoćnik
      • Daljinski upravljač s mikrofonom.
      • Radi s uslugom Alexa

    • Multimedijske aplikacije

      Formati reprodukcije videozapisa
      • Datoteke: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Formati reprodukcije glazbe
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (v2 do v9.2)
      • WMA-PRO (v9 i v10)
      • FLAC
      Podrška za formate titlova
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Formati reprodukcije slike
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • Fotografija od 360 stupnjeva
      • HEIF

    • Obrada

      Snaga obrade
      Četverojezgreni procesor

    • Zvuk

      Izlazna snaga (RMS)
      20 W
      Konfiguracija zvučnika
      2 zvučnika punog opsega od 10 W
      Kodek
      • Dolby Digital MS12 V2.6.1
      • DTS:X
      Poboljšanje zvuka
      • A.I. Sound
      • Clear Dialogue
      • Dolby Atmos
      • Dolby poboljšanje basova
      • Dolby ujednačavanje glasnoće
      • Noćni n. rada
      • A.I. EQ
      • DTS Play-Fi
      • Prilagodba zvuka Mimi
      • Kalibracija sobe

    • Mogućnost povezivanja

      Broj HDMI veza
      4
      HDMI značajke
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže
      • Kontrola zvuka sustava
      • Stanje pripravnosti sustava
      • Reprodukcija jednim dodirom
      Broj USB ulaza
      2
      Bežično povezivanje
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvostruki pojas
      • Bluetooth 5.0
      Ostali priključci
      • Common Interface Plus (CI+)
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • Digitalni audioizlaz (optički)
      • Izlaz za slušalice
      • Servisni priključak
      • Satelitski priključak
      HDCP 2,3
      Da, na svim HDMI
      HDMI ARC
      Da (HDMI2)
      Značajke HDMI 2.1
      • eARC na HDMI 2
      • Podrška za eARC/ VRR/ ALLM
      • Maks. brzina prijenosa podataka 48 Gb/s
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC za Philips TV/SB
      • Vanjsko postavljanje putem korisničkog sučelja televizora

    • Podržane značajke za HDMI videozapise

      HDMI 1/2
      HDMI 2.0
      Igranje
      • ALLM
      • HDMI VRR
      • Dolby Vision Game
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HLG
      • HDR10+

    • EU energetska kartica

      Brojevi EPREL registracije
      1533388
      Energetska klasa za SDR
      F
      Potrošnja za SDR dok je napajanje uključeno
      77  kWh / 1000 h
      Energetska klasa za HDR
      G
      Potrošnja za HDR dok je napajanje uključeno
      118  kWh / 1000 h
      Potrošnja energije isključenog uređaja
      n.d.
      Stanje pripravnosti u mreži
      2,0  W
      Korištena tehnologija zaslona
      LED LCD

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      220 - 240 V, 50/60 Hz
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      manje od 0,3 W
      Značajke za uštedu energije
      • Programiranje automatskog isključivanja
      • Slika bez zvuka (za radio)
      • Eco način rada
      • Svjetlosni senzor

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Daljinski upravljač
      • 2 x AAA baterije
      • Stalak za stol
      • Kabel za napajanje
      • Kratke upute za korisnike
      • Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama

    • Dizajn

      Boje televizora
      Antracit sivi okvir
      Dizajn postolja
      Ofsetno antracit sive šipke

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1231,0  mm
      Visina uređaja
      720,0  mm
      Dubina uređaja
      81,0  mm
      Masa proizvoda
      15,2  kg
      Širina uređaja (s postoljem)
      1231.0  mm
      Visina uređaja (s postoljem)
      740.0/778.0  mm
      Dubina uređaja (s postoljem)
      256.0  mm
      Masa uređaja (+ postolje)
      16.0  kg
      Širina kutije
      1360.0  mm
      Visina kutije
      840.0  mm
      Dubina kutije
      160.0  mm
      Masa zajedno s ambalažom
      19,5  kg
      Širina postolja
      737.0/1014.0  mm
      Visina postolja
      29.5/68.0  mm
      Dubina postolja
      256.0  mm
      Udaljenost između 2 postolja
      737.0/1014/0  mm
      Visina postolja do donjeg ruba televizora
      29.5/68.0  mm
      Kompatibilan s nosačem za montažu na zid
      200 x 300 mm

    Što se nalazi u kutiji?

    Druge stavke u pakiranju

    • Daljinski upravljač
    • 2 x AAA baterije
    • Stalak za stol
    • Kabel za napajanje
    • Kratke upute za korisnike
    • Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama
    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    • Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
    • Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
    • Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
    • Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Veličina memorije (Flash): 16 G, stvarno dostupan prostor na disku može se razlikovati (ovisno o npr. (pred)instaliranim aplikacijama, instaliranom operativnom sustavu itd.)
    • Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
    • Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na https://www.netflix.com
    • Amazon, Alexa i svi povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih podružnica. Usluga Amazon Alexa dostupna je na odabranim jezicima i u odabranim država.
    • Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.
    • Potrebna je pretplata na Disney+. Podložno uvjetima s https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney i srodnih entiteta. Disney+ dostupan je na odabranim jezicima i u određenim državama.
    • Google Assistant dostupan je na Android TV uređajima tvrtke Philips koji imaju operacijski sustav Android O (8) ili novije verzije. Google Assistant dostupan je na odabranim jezicima i u određenim državama.
    • Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i zaštitni znak tvrtke Google LLC.
    • Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i zaštitni znak tvrtke Google LLC. YouTube, Ok Google i drugi znakovi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.