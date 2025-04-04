Traži pojmove

    LED 4K Ambilight TV

    55PUS8200/12

    Pametan izbor uz Ambilight

    Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa i Matter Smart Home. Čak i ugrađeni širokopojasni mikrofon za jasan zvuk naredbi. Pokreće ga Titan OS koji osigurava lakoću uporabe i brzinu, a europski dizajn i sigurnost podataka na prvom su mjestu.

    LED 4K Ambilight TV

    • AMBILIGHT TV od 139 cm (55")
    • 4K LED
    • HDR10+
    • Dolby Atmos i DTS:X
    Postoje televizori. A postoji i Ambilight TV

    Postoje televizori. A postoji i Ambilight TV

    S integriranim LED svjetlima koja reagiraju na svaku scenu, Ambilight vas prožima krugom živopisne svjetlosti. Svi zabavni sadržaji šire se izvan zaslona i uranjaju vas još dublje u trenutak. Jednom kad ga iskusite, više nikada nećete htjeti drugi televizor.

    Živopisni trenuci. Oštrije scene.

    Živopisni trenuci. Oštrije scene.

    Uronite još dublje. Izgubite se u detaljima. Precizna 4K slika koja nadilazi granice onoga što možete zamisliti. Uz zaslon Pixel Precise Ultra HD za oštrinu i realistične detalje, svaki je trenutak ispunjen doživljajima koji oduzimaju dah.

    Okružite se surround zvukom uz Dolby Atmos i DTS:X

    Okružite se surround zvukom uz Dolby Atmos i DTS:X

    Uz Dolby Atmos koji donosi upravo onakav zvuk kakav je redatelj zamislio i DTS:X koji pruža 3D doživljaj zvuka, osjećat ćete se kao da ste uistinu tamo. Ova dodatna dimenzija zvuka donosi još uzbudljivije iskustvo u vaš dom.

    Titan OS. Pronađite ga s lakoćom.

    Titan OS. Pronađite ga s lakoćom.

    Pametni televizor tvrtke Philips s platformom Titan OS donosi vam ono što volite gledati, i to brzo. Od filmskih nastavaka do serija, od dokumentaraca do drama, sve što želite dostupno je dodirom gumba. Bez obzira na to što želite gledati, sve najbolje aplikacije za prijenos sadržaja dostupne su vam nadohvat ruke.

    Jednostavno se povežite s mrežama pametnog doma

    Jednostavno se povežite s mrežama pametnog doma

    Kompatibilnost sa značajkom Matter Smart Home omogućuje besprijekornu integraciju s postojećom mrežom pametnog doma i širokopojasnim mikrofonom. Kako biste upravljali televizorom putem aplikacije Matter Smart Home ili s pomoću ugrađene značajke Alexa, samo pritisnite tipku na daljinskom upravljaču i govorite. Prigušite svjetla. Podesite termostat. Pa čak i uključite svoj Philips Ambilight TV. Uz jednu naredbu možete sve. TV je kompatibilan i s Google pametnim zvučnicima i uređajima koji imaju omogućenu uslugu Apple AirPlay.

    Upravljanje bez daljinskog upravljača

    Upravljanje bez daljinskog upravljača

    Izgovorite svaku naredbu. Uključite televizor dok ulazite u prostoriju. Razgovarajte s Alexom bez potrebe za daljinskim upravljačem. Zahvaljujući ugrađenom širokopojasnom mikrofonu i handsfree kontroli, možete se zavaliti, opustiti i uživati u omiljenim Smart TV sadržajima.

    Unesite jasnoću u svaku riječ uz Vocal Boost

    Čujte svaku izgovorenu riječ osluškujući je uz savršenu preciznost. Vocal Boost omogućuje slušatelju da pojača ili smanji glasnoću dijaloga bez ikakvog utjecaja na pozadinski zvuk. Zahvaljujući tome nećete propustiti nijedan trenutak sada kada je svaka izgovorena rečenica popraćena oštrijim zvukom.

    Povezivost spremna za igru

    HDMI 2.0a i VRR omogućuju vam da najbolje iskoristite svoj konzolu, uz brzu igru i uglađenu grafiku. Uz postavku za malo kašnjenje koja se automatski aktivira kad uključite konzolu, spremni ste za novu razinu igranja.

    Svi su vaši podaci sigurni i zaštićeni

    Od pametnih telefona do tableta i od prijenosnih računala do pametnih zvučnika, zaštita vaših osobnih podataka od ključne je važnosti. Povezivanje s televizorom tvrtke Philips osigurava čuvanje povjerljivih podataka na sigurnom mjestu u svakom trenutku. Uz SafeShark koji neprestano testira i provjerava vašu sigurnost, možete uživati u bezbrižnosti znajući da je vaša kibernetička sigurnost naš prioritet.

    Europski dizajn vođen načelima održivosti

    Postolje u obliku luka. Tanki okvir. 4K LED TV. Dizajn europske kvalitete. Uz sadržaj koji se brzo i lako pronalazi zahvaljujući platformi Titan OS, svaki sitni detalj pažljivo je sastavljen, od daljinskog upravljača od reciklirane plastike do reciklirane ambalaže s certifikatom FSC u kojoj se isporučuje.

    Tehničke specifikacije

    • Ambilight

      Ambilight značajke
      • Ambilight Suite
      • Mogućnost prilagodbe boji zida
      • Način rada za glazbu
      • Način rada za igre
      • Alarm izlaska sunca
      Ambilight verzija
      s 3 strane

    • Slika/zaslon

      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      55  inča
      Dijagonala zaslona (u cm)
      139  cm
      Zaslon
      4K Ultra HD LED
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160p
      Izvorna brzina osvježavanja
      60 Hz  Hz
      Program za obradu slike
      Pixel Precise Ultra HD
      Napredne značajke slike
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Igra
      • Kompatibilnost s HDR10+
      • Kućno kino
      • Monitor
      • Filmovi
      • Micro Dimming
      • Osobna
      • Ultra Resolution

    • Rezolucija zaslona

      Rezolucija – brzina osvježavanja
      640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Tjuner / Prijem / Prijenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikator jačine signala
      Da
      Teletekst
      Hipertekst od 1000 stranica
      HEVC podrška
      Da

    • Smart TV

      SmartTV aplikacije*
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • Aplikacija NFT*
      • Netflix*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      OS
      TITAN OS
      Kapacitet memorije (Flash)*
      8 GB

    • Smart TV značajke

      Interaktivna televizija
      HbbTV
      Glasovni pomoćnik*
      • Ugrađena Amazon Alexa
      • Radi s uslugom Google Home
      • Daljinski upravljač s mikrofonom.
      Doživljaj pametnog doma
      • MATTER
      • Control4
      • Podržava Apple Home
      Kontrolna traka za igranje
      Gamebar 2.0
      TTS podrška
      Da

    • Multimedijske aplikacije

      Formati reprodukcije videozapisa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formati reprodukcije glazbe
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podrška za formate titlova
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formati reprodukcije slike
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Zvuk
      2.0-kanalni
      Izlazna snaga (RMS)
      20 W
      Konfiguracija zvučnika
      2 zvučnika punog opsega od 10 W
      Kodek
      • Dolby Digital MS12 V2.6.2
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      Poboljšanje zvuka
      • Način rada AVL
      • Poboljšanje basova
      • Dolby Media Intelligence
      • Zabava
      • Ekvilizator
      • Profil slušanja
      • Noćna reprodukcija
      • Kalibracija sobe
      • Osobna
      • Vocal Boost
      Značajke slušalica
      Dolby Atmos za slušalice
      Sound Engine
      IntelliSound
      Glavni zvučnik
      Bass Reflex punog opsega (FR01A)

    • Mogućnost povezivanja

      Broj HDMI veza
      3
      HDMI značajke
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže
      • Reprodukcija jednim dodirom
      • Kontrola zvuka sustava
      • Stanje pripravnosti sustava
      Broj USB ulaza
      2
      Bežično povezivanje
      • Wi-Fi 802.11ac 2x2 dvostruki pojas
      • Bluetooth 5.2
      • Podržava Apple AirPlay
      HDCP 2,3
      Da, na svim HDMI
      HDMI ARC
      HDMI 1
      Značajke HDMI 2.1
      • eARC na HDMI 1
      • Podrška za eARC/ VRR/ ALLM
      EasyLink 2.0
      • Vanjsko postavljanje putem korisničkog sučelja televizora
      • HDMI-CEC za Philips TV/SB

    • Podržane značajke za HDMI videozapise

      Igranje
      • ALLM i Auto Game
      • HDMI VRR
      HDR
      • Kompatibilnost s HDR10+
      • HDR10
      • HLG

    • EU energetska kartica

      Brojevi EPREL registracije
      2269636
      Energetska klasa za SDR
      E
      Potrošnja za SDR dok je napajanje uključeno
      53  kWh / 1000 h
      Energetska klasa za HDR
      G
      Potrošnja za HDR dok je napajanje uključeno
      80  kWh / 1000 h
      Potrošnja energije isključenog uređaja
      n.d.
      Stanje pripravnosti u mreži
      2,0  W
      Korištena tehnologija zaslona
      LED LCD

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      AC 100 – 240 V 50 / 60 Hz
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      manje od 0,5 W
      Značajke za uštedu energije
      • Programiranje automatskog isključivanja
      • Eco način rada
      • Svjetlosni senzor
      • Slika bez zvuka (za radio)

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • 2 x AAA baterije
      • Kabel za napajanje
      • Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama
      • Daljinski upravljač
      • Stalak za stol
      • Kratke upute za korisnike

    • Dizajn

      Boje televizora
      Plastični crni niski okvir
      Dizajn postolja
      Metalno kvadratno crno postolje u obliku luka

    • Dimenzije

      Udaljenost između 2 postolja
      810  mm
      Kompatibilan s nosačem za montažu na zid
      200 x 100 mm
      TV bez postolja (Š x V x D)
      1226 x 713 x 88 mm
      TV s postoljem (Š x V x D)
      1226 x 778 x 275 mm
      Kartonska ambalaža (Š x V x D)
      1320 x 806 x 132 mm
      Težina TV-a bez postolja
      9,9 kg
      Težina TV-a s postoljem
      10,2 kg
      Masa zajedno s ambalažom
      13,1 kg

    • Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
    • Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
    • Dostupnost aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na: www.philips.com/smarttv
    • Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp
    • Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
    • Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na https://www.netflix.com
    • Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama
    • Amazon, Alexa i svi povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih podružnica. Usluga Amazon Alexa dostupna je na odabranim jezicima i u odabranim država.
    • Gumb za medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se ovisno o državi. Pogledajte stvarni proizvod u kutiji.
    • Google asistent dostupan je na raznim jezicima i u raznim zemljama ovisno o vrstama proizvoda.
    • Opseg usluga glasovnog upravljanja putem televizora ovisi o državi i jeziku. Za najnovije informacije obratite se našoj korisničkoj službi.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama i regijama. IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama, a upotrebljava se pod licencom.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava pridržana.

