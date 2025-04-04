55PUS8200/12
Pametan izbor uz Ambilight
Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa i Matter Smart Home. Čak i ugrađeni širokopojasni mikrofon za jasan zvuk naredbi. Pokreće ga Titan OS koji osigurava lakoću uporabe i brzinu, a europski dizajn i sigurnost podataka na prvom su mjestu.Saznajte više
S integriranim LED svjetlima koja reagiraju na svaku scenu, Ambilight vas prožima krugom živopisne svjetlosti. Svi zabavni sadržaji šire se izvan zaslona i uranjaju vas još dublje u trenutak. Jednom kad ga iskusite, više nikada nećete htjeti drugi televizor.
Uronite još dublje. Izgubite se u detaljima. Precizna 4K slika koja nadilazi granice onoga što možete zamisliti. Uz zaslon Pixel Precise Ultra HD za oštrinu i realistične detalje, svaki je trenutak ispunjen doživljajima koji oduzimaju dah.
Uz Dolby Atmos koji donosi upravo onakav zvuk kakav je redatelj zamislio i DTS:X koji pruža 3D doživljaj zvuka, osjećat ćete se kao da ste uistinu tamo. Ova dodatna dimenzija zvuka donosi još uzbudljivije iskustvo u vaš dom.
Pametni televizor tvrtke Philips s platformom Titan OS donosi vam ono što volite gledati, i to brzo. Od filmskih nastavaka do serija, od dokumentaraca do drama, sve što želite dostupno je dodirom gumba. Bez obzira na to što želite gledati, sve najbolje aplikacije za prijenos sadržaja dostupne su vam nadohvat ruke.
Kompatibilnost sa značajkom Matter Smart Home omogućuje besprijekornu integraciju s postojećom mrežom pametnog doma i širokopojasnim mikrofonom. Kako biste upravljali televizorom putem aplikacije Matter Smart Home ili s pomoću ugrađene značajke Alexa, samo pritisnite tipku na daljinskom upravljaču i govorite. Prigušite svjetla. Podesite termostat. Pa čak i uključite svoj Philips Ambilight TV. Uz jednu naredbu možete sve. TV je kompatibilan i s Google pametnim zvučnicima i uređajima koji imaju omogućenu uslugu Apple AirPlay.
Izgovorite svaku naredbu. Uključite televizor dok ulazite u prostoriju. Razgovarajte s Alexom bez potrebe za daljinskim upravljačem. Zahvaljujući ugrađenom širokopojasnom mikrofonu i handsfree kontroli, možete se zavaliti, opustiti i uživati u omiljenim Smart TV sadržajima.
Čujte svaku izgovorenu riječ osluškujući je uz savršenu preciznost. Vocal Boost omogućuje slušatelju da pojača ili smanji glasnoću dijaloga bez ikakvog utjecaja na pozadinski zvuk. Zahvaljujući tome nećete propustiti nijedan trenutak sada kada je svaka izgovorena rečenica popraćena oštrijim zvukom.
HDMI 2.0a i VRR omogućuju vam da najbolje iskoristite svoj konzolu, uz brzu igru i uglađenu grafiku. Uz postavku za malo kašnjenje koja se automatski aktivira kad uključite konzolu, spremni ste za novu razinu igranja.
Od pametnih telefona do tableta i od prijenosnih računala do pametnih zvučnika, zaštita vaših osobnih podataka od ključne je važnosti. Povezivanje s televizorom tvrtke Philips osigurava čuvanje povjerljivih podataka na sigurnom mjestu u svakom trenutku. Uz SafeShark koji neprestano testira i provjerava vašu sigurnost, možete uživati u bezbrižnosti znajući da je vaša kibernetička sigurnost naš prioritet.
Postolje u obliku luka. Tanki okvir. 4K LED TV. Dizajn europske kvalitete. Uz sadržaj koji se brzo i lako pronalazi zahvaljujući platformi Titan OS, svaki sitni detalj pažljivo je sastavljen, od daljinskog upravljača od reciklirane plastike do reciklirane ambalaže s certifikatom FSC u kojoj se isporučuje.
