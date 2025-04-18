50PUS8100/12
Ambilight TV s ugrađenim Google asistentom.
Upoznajte Ambilight TV – spoj zapanjujuće slike i zabave bez napora. Uz ovaj 4K Google TV nema potrebe za beskonačnim skrolanjem – samo zatražite od Google asistenta da vam pronađe omiljeni film, seriju ili sportski sadržaj. Zatim se zavalite i uživajteSaznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
S integriranim LED svjetlima koja reagiraju na svaku scenu, Ambilight vas prožima krugom živopisne svjetlosti. Svi zabavni sadržaji šire se izvan zaslona i uranjaju vas još dublje u trenutak. Jednom kad ga iskusite, više nikada nećete htjeti drugi televizor.
Uronite još dublje. Izgubite se u detaljima. Precizna 4K slika koja nadilazi granice onoga što možete zamisliti. Uz zaslon Pixel Precise Ultra HD za oštrinu i realistične detalje, svaki je trenutak ispunjen doživljajima koji oduzimaju dah.
Očekujte više detalja. Poboljšana kvaliteta slike sličicu za sličicom. Stavljajući dodatni naglasak na boju i kontrast, ovo je zaslon na kojem čak i najtamniji trenuci i najsvjetlije scene postaju jasnije.
Uz Dolby Atmos koji donosi upravo onakav zvuk kakav je redatelj zamislio i DTS:X koji pruža 3D doživljaj zvuka, osjećat ćete se kao da ste uistinu tamo. Ova dodatna dimenzija zvuka donosi još uzbudljivije iskustvo u vaš dom.
Što želite gledati? Google TV kombinira filmove, serije i još mnogo sadržaja iz različitih aplikacija i pretplata te ih organizira samo za vas. Dobivat ćete prijedloge na temelju onoga što volite, a možete čak upotrebljavati aplikaciju Google TV na telefonu kako biste organizirali popis za gledanje dok ste u pokretu.
Možete birati između raznih glasovnih pomoćnika! Pritisnite tipku za Google Assistant na daljinskom upravljaču i možete glasovnim uputama tražiti filmove i serije, dobiti preporuke, upravljati kompatibilnim pametnim kućnim uređajima i još mnogo toga. Ili možete zatražiti od Alexe da upravlja televizorom putem uređaja koji podržavaju Alexu. Jednostavno šaljite sadržaje na televizor s uređaja iPhone, iPad ili Mac. Gledajte filmove putem aplikacija. Dijelite fotografije s prijateljima u sobi.*
Odaberite dizajn malih ili velikih dimenzija. Odaberite televizor koji savršeno ispunjava vaše zahtjeve. Od malog zaslona veličine 43 inča do televizora od 65 inča, prilagodite nevjerojatnu seriju 8000 svojim potrebama i donesite pametniju odluku u pogledu izbora TV-a.
Postolje u obliku luka, elegantan uski okvir – europski dizajn u svom najboljem izdanju. Postavite Ambilight na način rada za opuštanje i ispunite svoju sobu bojama dok je televizor isključen. Daljinski upravljač izrađen je od reciklirane plastike, ambalaža je izrađena od kartona s certifikatom FSC, a čak su i upute uzete u obzir i ispisane na recikliranom papiru.
