    LED 4K Ambilight TV

    50PUS8100/12

    Ambilight TV s ugrađenim Google asistentom.

    Upoznajte Ambilight TV – spoj zapanjujuće slike i zabave bez napora. Uz ovaj 4K Google TV nema potrebe za beskonačnim skrolanjem – samo zatražite od Google asistenta da vam pronađe omiljeni film, seriju ili sportski sadržaj. Zatim se zavalite i uživajte

    LED 4K Ambilight TV

    Ambilight TV s ugrađenim Google asistentom.

    • AMBILIGHT TV od 126 cm (50")
    • 4K LED
    • HDR10+
    • Dolby Atmos i DTS:X
    Postoje televizori. A postoji i Ambilight TV

    Postoje televizori. A postoji i Ambilight TV

    S integriranim LED svjetlima koja reagiraju na svaku scenu, Ambilight vas prožima krugom živopisne svjetlosti. Svi zabavni sadržaji šire se izvan zaslona i uranjaju vas još dublje u trenutak. Jednom kad ga iskusite, više nikada nećete htjeti drugi televizor.

    Živopisni trenuci. Oštrije scene.

    Živopisni trenuci. Oštrije scene.

    Uronite još dublje. Izgubite se u detaljima. Precizna 4K slika koja nadilazi granice onoga što možete zamisliti. Uz zaslon Pixel Precise Ultra HD za oštrinu i realistične detalje, svaki je trenutak ispunjen doživljajima koji oduzimaju dah.

    Besprijekorna boja i kontrast uz HDR10+

    Besprijekorna boja i kontrast uz HDR10+

    Očekujte više detalja. Poboljšana kvaliteta slike sličicu za sličicom. Stavljajući dodatni naglasak na boju i kontrast, ovo je zaslon na kojem čak i najtamniji trenuci i najsvjetlije scene postaju jasnije.

    Okružite se surround zvukom uz Dolby Atmos i DTS:X

    Okružite se surround zvukom uz Dolby Atmos i DTS:X

    Uz Dolby Atmos koji donosi upravo onakav zvuk kakav je redatelj zamislio i DTS:X koji pruža 3D doživljaj zvuka, osjećat ćete se kao da ste uistinu tamo. Ova dodatna dimenzija zvuka donosi još uzbudljivije iskustvo u vaš dom.

    Zabava koju volite uz malu pomoć Googlea.

    Zabava koju volite uz malu pomoć Googlea.

    Što želite gledati? Google TV kombinira filmove, serije i još mnogo sadržaja iz različitih aplikacija i pretplata te ih organizira samo za vas. Dobivat ćete prijedloge na temelju onoga što volite, a možete čak upotrebljavati aplikaciju Google TV na telefonu kako biste organizirali popis za gledanje dok ste u pokretu.

    Kompatibilno s glasovnim pomoćnicima i uslugom Apple AirPlay*

    Kompatibilno s glasovnim pomoćnicima i uslugom Apple AirPlay*

    Možete birati između raznih glasovnih pomoćnika! Pritisnite tipku za Google Assistant na daljinskom upravljaču i možete glasovnim uputama tražiti filmove i serije, dobiti preporuke, upravljati kompatibilnim pametnim kućnim uređajima i još mnogo toga. Ili možete zatražiti od Alexe da upravlja televizorom putem uređaja koji podržavaju Alexu. Jednostavno šaljite sadržaje na televizor s uređaja iPhone, iPad ili Mac. Gledajte filmove putem aplikacija. Dijelite fotografije s prijateljima u sobi.*

    Veličina po izboru

    Veličina po izboru

    Odaberite dizajn malih ili velikih dimenzija. Odaberite televizor koji savršeno ispunjava vaše zahtjeve. Od malog zaslona veličine 43 inča do televizora od 65 inča, prilagodite nevjerojatnu seriju 8000 svojim potrebama i donesite pametniju odluku u pogledu izbora TV-a.

    Dizajn europskog stila

    Postolje u obliku luka, elegantan uski okvir – europski dizajn u svom najboljem izdanju. Postavite Ambilight na način rada za opuštanje i ispunite svoju sobu bojama dok je televizor isključen. Daljinski upravljač izrađen je od reciklirane plastike, ambalaža je izrađena od kartona s certifikatom FSC, a čak su i upute uzete u obzir i ispisane na recikliranom papiru.

    Tehničke specifikacije

    • Ambilight

      Ambilight značajke
      • Ambilight Suite
      • Način rada za igranje
      • Mogućnost prilagodbe boji zida
      • Način rada s lounge svjetlom
      Ambilight verzija
      s 3 strane

    • Slika/zaslon

      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      50  inča
      Dijagonala zaslona (u cm)
      126  cm
      Zaslon
      4K Ultra HD LED
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160p
      Program za obradu slike
      Pixel Precise Ultra HD
      Napredne značajke slike
      • Micro Dimming
      • Ultra Resolution
      • Natural Motion
      • Crystal Clear
      • Osobna
      • Kućno kino
      • ECO
      • Filmovi
      • Igra
      • Monitor

    • Rezolucija zaslona

      Rezolucija – brzina osvježavanja
      640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Tjuner / Prijem / Prijenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikator jačine signala
      Da
      Teletekst
      Hipertekst od 1000 stranica
      HEVC podrška
      Da

    • Smart TV

      SmartTV aplikacije*
      • Disney+
      • Apple TV
      • Netflix*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • Aplikacija NFT*
      • Whalefit
      OS
      Google TV™
      Kapacitet memorije (Flash)*
      16 GB

    • Smart TV značajke

      Interaktivna televizija
      HbbTV
      Glasovni pomoćnik*
      • Daljinski upravljač s mikrofonom.
      • Ugrađeni Google pomoćnik
      • Radi s uslugom Alexa
      Doživljaj pametnog doma
      • MATTER
      • Control4
      • Podržava Apple Home
      Kontrolna traka za igranje
      Gamebar 2.0
      TTS podrška
      Da

    • Multimedijske aplikacije

      Formati reprodukcije videozapisa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formati reprodukcije glazbe
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podrška za formate titlova
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formati reprodukcije slike
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Zvuk
      2.0-kanalni
      Izlazna snaga (RMS)
      20 W
      Konfiguracija zvučnika
      2 zvučnika punog opsega od 10 W
      Kodek
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      • Dolby Digital
      Poboljšanje zvuka
      • Način rada AI
      • Original
      • Zabava
      • Glazba
      • Prostorna glazba
      • Dijalog
      • Osobna
      • Svi zvučni stilovi
      • Clear Dialogue
      • Prilagodba zvuka
      • Način rada AVL
      • Noćna reprodukcija
      Sound Engine
      Basic Sound Engine
      Glavni zvučnik
      Bass Reflex punog opsega (FR01A)

    • Mogućnost povezivanja

      Broj HDMI veza
      3
      HDMI značajke
      • Audio Return Channel
      • 4K
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže
      • Kontrola zvuka sustava
      • Stanje pripravnosti sustava
      • Reprodukcija jednim dodirom (automatsko aktiviranje)
      Broj USB ulaza
      2
      Bežično povezivanje
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvostruki pojas
      • Bluetooth 5.0
      • Podržava Apple AirPlay
      • Google Fast Pair
      HDCP 2,3
      Da, na svim HDMI
      HDMI ARC
      Da, na HDMI3
      Značajke HDMI 2.1
      • Podrška za eARC/ VRR/ ALLM
      • eARC na HDMI 3
      EasyLink 2.0
      • Vanjsko postavljanje putem korisničkog sučelja televizora
      • HDMI-CEC za Philips TV/SB

    • Podržane značajke za HDMI videozapise

      Igranje
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Kompatibilnost s HDR10+

    • EU energetska kartica

      Brojevi EPREL registracije
      2361288
      Energetska klasa za SDR
      E
      Potrošnja za SDR dok je napajanje uključeno
      53  kWh / 1000 h
      Energetska klasa za HDR
      G
      Potrošnja za HDR dok je napajanje uključeno
      72  kWh / 1000 h
      Potrošnja energije isključenog uređaja
      n.d.
      Stanje pripravnosti u mreži
      2,0  W
      Korištena tehnologija zaslona
      LED LCD

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      manje od 0,5 W

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • 2 x AAA baterije
      • Kratke upute za korisnike
      • Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama
      • Stalak za stol
      • Daljinski upravljač
      • Kabel za napajanje

    • Dizajn

      Boje televizora
      Metalni crni okvir
      Dizajn postolja
      Crni štapovi

    • Dimenzije

      Udaljenost između 2 postolja
      810  mm
      Kompatibilan s nosačem za montažu na zid
      200 x 100 mm
      TV bez postolja (Š x V x D)
      1111 x 649 x 88 mm
      TV s postoljem (Š x V x D)
      1111 x 674 x 255 mm
      Kartonska ambalaža (Š x V x D)
      1240 x 800 x 150 mm
      Težina TV-a bez postolja
      8,23 kg
      Težina TV-a s postoljem
      8,39 kg
      Masa zajedno s ambalažom
      11,61 kg

    • Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
    • Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
    • Dostupnost aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na: www.philips.com/smarttv.
    • Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
    • Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na https://www.netflix.com
    • Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.
    • Amazon, Alexa i svi povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih podružnica. Usluga Amazon Alexa dostupna je na odabranim jezicima i u odabranim država.
    • Gumb za medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se ovisno o državi. Pogledajte stvarni proizvod u kutiji.
    • Google asistent dostupan je na raznim jezicima i u raznim zemljama ovisno o vrstama proizvoda.
    • Opseg usluga glasovnog upravljanja putem televizora ovisi o državi i jeziku. Za najnovije informacije obratite se našoj korisničkoj službi.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama i regijama. IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama, a upotrebljava se pod licencom.
    • Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i zaštitni znak tvrtke Google LLC.
    • Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i zaštitni znak tvrtke Google LLC. YouTube, OK Google i drugi znakovi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
    • Dostupnost aplikacije Apple TV i usluge Apple TV+ može se razlikovati ovisno o državi ili regiji, provjerite stranice podrške za Google Play i Apple Inc.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava pridržana.

