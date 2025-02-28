50PUS8010/12
Uronite u Ambilight
Upoznajte Ambilight TV. Smart TV koji pokreće Titan OS. I vrhunski europski dizajn. Svi vaši filmovi, emisije i sportovi uz brzi prikaz i nevjerojatnu kvalitetu slike. Uronite u boje, svjetlost i kinematografski 3D zvuk.Saznajte više
S integriranim LED svjetlima koja reagiraju na svaku scenu, Ambilight vas prožima krugom živopisne svjetlosti. Svi zabavni sadržaji šire se izvan zaslona i uranjaju vas još dublje u trenutak. Jednom kad ga iskusite, više nikada nećete htjeti drugi televizor.
Uronite još dublje. Izgubite se u detaljima. Precizna 4K slika koja nadilazi granice onoga što možete zamisliti. Uz zaslon Pixel Precise Ultra HD za oštrinu i realistične detalje, svaki je trenutak ispunjen doživljajima koji oduzimaju dah.
Očekujte više detalja. Poboljšana kvaliteta slike sličicu za sličicom. Stavljajući dodatni naglasak na boju i kontrast, ovo je zaslon na kojem čak i najtamniji trenuci i najsvjetlije scene postaju jasnije.
Uz Dolby Atmos koji donosi upravo onakav zvuk kakav je redatelj zamislio i DTS:X koji pruža 3D doživljaj zvuka, osjećat ćete se kao da ste uistinu tamo. Ova dodatna dimenzija zvuka donosi još uzbudljivije iskustvo u vaš dom.
Pametni televizor tvrtke Philips s platformom Titan OS donosi vam ono što volite gledati, i to brzo. Od filmskih nastavaka do serija, od dokumentaraca do drama, sve što želite dostupno je dodirom gumba. Bez obzira na to što želite gledati, sve najbolje aplikacije za prijenos sadržaja dostupne su vam nadohvat ruke.
Kompatibilnost sa značajkom Matter Smart Home omogućuje vam besprijekornu integraciju s postojećom mrežom pametnog doma. Kako biste upravljali televizorom putem aplikacije Matter Smart Home ili s pomoću usluga glasovnog upravljanja samo pritisnite gumb na daljinskom upravljaču i govorite. Prigušite svjetla. Podesite termostat. Pa čak i uključite svoj Philips Ambilight TV. Uz jednu naredbu možete sve. TV je kompatibilan i s uređajima koji imaju omogućenu uslugu Alexa ili Apple AirPlay.
Odaberite dizajn malih ili velikih dimenzija. Odaberite televizor koji savršeno ispunjava vaše zahtjeve. Od malog zaslona veličine 43 inča do televizora od 65 inča, prilagodite nevjerojatnu seriju 8000 svojim potrebama i donesite pametniju odluku u pogledu izbora TV-a.
Postolje u obliku luka. Tanki okvir. 4K LED TV. Dizajn europske kvalitete. Uz sadržaj koji se brzo i lako pronalazi zahvaljujući platformi Titan OS, svaki sitni detalj pažljivo je sastavljen, od daljinskog upravljača od reciklirane plastike do reciklirane ambalaže s certifikatom FSC u kojoj se isporučuje.
Čujte svaku izgovorenu riječ osluškujući je uz savršenu jasnoću. Vocal Boost omogućuje slušatelju da pojača ili smanji glasnoću dijaloga bez ikakvog utjecaja na pozadinski zvuk. Zahvaljujući tome nećete propustiti nijedan trenutak sada kada je svaka izgovorena rečenica popraćena oštrijim zvukom.
HDMI 2.1 i VRR omogućuju vam da najbolje iskoristite svoju konzolu, osiguravajući brzu igru i uglađenu grafiku. Uz postavku za malo kašnjenje koja se automatski aktivira kad uključite konzolu, spremni ste za novu razinu igranja.
