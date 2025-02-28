Traži pojmove

  • Uronite u Ambilight Uronite u Ambilight Uronite u Ambilight
    Energy Label Europe E naljepnica Energy
    Ako želite više informacija, preuzmite naljepnica Energy (PDF 897.0KB)

    LED 4K Ambilight TV

    50PUS8000/12

    Overall rating / 5
    • Recenzije Recenzije Recenzije

    Uronite u Ambilight

    Upoznajte Ambilight TV. Smart TV koji pokreće Titan OS. I vrhunski europski dizajn. Svi vaši filmovi, emisije i sportovi uz brzi prikaz i nevjerojatnu kvalitetu slike. Uronite u boje, svjetlost i kinematografski 3D zvuk.

    Saznajte više

    Dostupno:

    LED 4K Ambilight TV

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Ambilight

    Uronite u Ambilight

    • AMBILIGHT TV od 126 cm (50")
    • 4K LED
    • HDR10+
    • Dolby Atmos i DTS:X
    Postoje televizori. A postoji i Ambilight TV

    Postoje televizori. A postoji i Ambilight TV

    S integriranim LED svjetlima koja reagiraju na svaku scenu, Ambilight vas prožima krugom živopisne svjetlosti. Svi zabavni sadržaji šire se izvan zaslona i uranjaju vas još dublje u trenutak. Jednom kad ga iskusite, više nikada nećete htjeti drugi televizor.

    Živopisni trenuci. Oštrije scene.

    Živopisni trenuci. Oštrije scene.

    Uronite još dublje. Izgubite se u detaljima. Precizna 4K slika koja nadilazi granice onoga što možete zamisliti. Uz zaslon Pixel Precise Ultra HD za oštrinu i realistične detalje, svaki je trenutak ispunjen doživljajima koji oduzimaju dah.

    Besprijekorna boja i kontrast uz HDR10+

    Besprijekorna boja i kontrast uz HDR10+

    Očekujte više detalja. Poboljšana kvaliteta slike sličicu za sličicom. Stavljajući dodatni naglasak na boju i kontrast, ovo je zaslon na kojem čak i najtamniji trenuci i najsvjetlije scene postaju jasnije.

    Okružite se surround zvukom uz Dolby Atmos i DTS:X

    Okružite se surround zvukom uz Dolby Atmos i DTS:X

    Uz Dolby Atmos koji donosi upravo onakav zvuk kakav je redatelj zamislio i DTS:X koji pruža 3D doživljaj zvuka, osjećat ćete se kao da ste uistinu tamo. Ova dodatna dimenzija zvuka donosi još uzbudljivije iskustvo u vaš dom.

    Titan OS. Pronađite ga s lakoćom.

    Titan OS. Pronađite ga s lakoćom.

    Pametni televizor tvrtke Philips s platformom Titan OS donosi vam ono što volite gledati, i to brzo. Od filmskih nastavaka do serija, od dokumentaraca do drama, sve što želite dostupno je dodirom gumba. Bez obzira na to što želite gledati, sve najbolje aplikacije za prijenos sadržaja dostupne su vam nadohvat ruke.

    Jednostavno se povežite s mrežama pametnog doma

    Jednostavno se povežite s mrežama pametnog doma

    Kompatibilnost sa značajkom Matter Smart Home omogućuje vam besprijekornu integraciju s postojećom mrežom pametnog doma. Kako biste upravljali televizorom putem aplikacije Matter Smart Home ili s pomoću usluga glasovnog upravljanja samo pritisnite gumb na daljinskom upravljaču i govorite. Prigušite svjetla. Podesite termostat. Pa čak i uključite svoj Philips Ambilight TV. Uz jednu naredbu možete sve. TV je kompatibilan i s uređajima koji imaju omogućenu uslugu Alexa ili Apple AirPlay.

    Veličina po izboru

    Veličina po izboru

    Odaberite dizajn malih ili velikih dimenzija. Odaberite televizor koji savršeno ispunjava vaše zahtjeve. Od malog zaslona veličine 43 inča do televizora od 65 inča, prilagodite nevjerojatnu seriju 8000 svojim potrebama i donesite pametniju odluku u pogledu izbora TV-a.

    Europski dizajn vođen načelima održivosti

    Postolje u obliku luka. Tanki okvir. 4K LED TV. Dizajn europske kvalitete. Uz sadržaj koji se brzo i lako pronalazi zahvaljujući platformi Titan OS, svaki sitni detalj pažljivo je sastavljen, od daljinskog upravljača od reciklirane plastike do reciklirane ambalaže s certifikatom FSC u kojoj se isporučuje.

    Unesite jasnoću u svaku riječ uz Vocal Boost

    Čujte svaku izgovorenu riječ osluškujući je uz savršenu jasnoću. Vocal Boost omogućuje slušatelju da pojača ili smanji glasnoću dijaloga bez ikakvog utjecaja na pozadinski zvuk. Zahvaljujući tome nećete propustiti nijedan trenutak sada kada je svaka izgovorena rečenica popraćena oštrijim zvukom.

    Povezivost spremna za igru

    HDMI 2.1 i VRR omogućuju vam da najbolje iskoristite svoju konzolu, osiguravajući brzu igru i uglađenu grafiku. Uz postavku za malo kašnjenje koja se automatski aktivira kad uključite konzolu, spremni ste za novu razinu igranja.

    Tehničke specifikacije

    • Ambilight

      Ambilight značajke
      • Animacija Ambilight FTI
      • Ambilight Music
      • AmbiSleep
      • Način rada za igranje
      • Način rada s lounge svjetlom
      • Alarm izlaska sunca
      • Mogućnost prilagodbe boji zida
      Ambilight verzija
      s 3 strane

    • Slika/zaslon

      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      50  inča
      Dijagonala zaslona (u cm)
      126  cm
      Zaslon
      4K Ultra HD LED
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160p
      Program za obradu slike
      Pixel Precise Ultra HD
      Napredne značajke slike
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Igra
      • Kompatibilnost s HDR 10+
      • Kućno kino
      • Monitor
      • Micro Dimming
      • Filmovi
      • Osobna
      • Pixel Precise UltraHD
      • Ultra Resolution

    • Rezolucija zaslona

      Rezolucija – brzina osvježavanja
      640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Tjuner / Prijem / Prijenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikator jačine signala
      Da
      Teletekst
      Hipertekst od 1000 stranica
      HEVC podrška
      Da

    • Smart TV

      SmartTV aplikacije*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • Aplikacija NFT*
      • Netflix*
      • YouTube
      OS
      TITAN OS
      Kapacitet memorije (Flash)*
      8 GB

    • Smart TV značajke

      Interaktivna televizija
      HbbTV
      Glasovni pomoćnik*
      • Radi s uslugom Alexa
      • Radi s uslugom Google Home
      Doživljaj pametnog doma
      • MATTER
      • Control4
      • Podržava Apple Home
      Kontrolna traka za igranje
      Gamebar 2.0
      TTS podrška
      Da

    • Multimedijske aplikacije

      Formati reprodukcije videozapisa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formati reprodukcije glazbe
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podrška za formate titlova
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formati reprodukcije slike
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Zvuk
      2.0-kanalni
      Izlazna snaga (RMS)
      20 W
      Konfiguracija zvučnika
      2 zvučnika punog opsega od 10 W
      Poboljšanje zvuka
      • Način rada AVL
      • Svi zvučni stilovi
      • Poboljšanje basova
      • Dolby Atmos
      • Dolby Media Intelligence
      • Zabava
      • Ekvilizator
      • Profil slušanja
      • Noćna reprodukcija
      • Osobna
      • Vocal Boost
      • DTS-X
      Značajke slušalica
      Dolby Atmos za slušalice
      Sound Engine
      IntelliSound
      Glavni zvučnik
      Bass Reflex punog opsega (FR01A)

    • Mogućnost povezivanja

      Broj HDMI veza
      3
      HDMI značajke
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže
      • Kontrola zvuka sustava
      • Stanje pripravnosti sustava
      • Reprodukcija jednim dodirom
      Bežično povezivanje
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvostruki pojas
      • Bluetooth 5.2
      • jednostavno uparivanje (gumb RC Blue)
      • Podržava Apple AirPlay
      HDCP 2,3
      Da, na svim HDMI
      HDMI ARC
      Da (HDMI1)
      Značajke HDMI 2.1
      • eARC na HDMI 1
      • Podrška za eARC/ VRR/ ALLM
      EasyLink 2.0
      • Vanjsko postavljanje putem korisničkog sučelja televizora
      • HDMI-CEC za Philips TV/SB

    • Podržane značajke za HDMI videozapise

      Igranje
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Kompatibilnost s HDR10+

    • EU energetska kartica

      Brojevi EPREL registracije
       2229834
      Energetska klasa za SDR
      E
      Potrošnja za SDR dok je napajanje uključeno
      48  kWh / 1000 h
      Energetska klasa za HDR
      G
      Potrošnja za HDR dok je napajanje uključeno
      95  kWh / 1000 h
      Potrošnja energije isključenog uređaja
      n.d.
      Stanje pripravnosti u mreži
      2,0  W
      Korištena tehnologija zaslona
      LED LCD

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      AC 100 – 240 V 50 / 60 Hz
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      manje od 0,5 W
      Značajke za uštedu energije
      • Programiranje automatskog isključivanja
      • Eco način rada
      • Svjetlosni senzor
      • Slika bez zvuka (za radio)

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • 2 x AAA baterije
      • Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama
      • Daljinski upravljač
      • Stalak za stol
      • Kabel za napajanje
      • Kratke upute za korisnike

    • Dizajn

      Boje televizora
      Mat crni okvir
      Dizajn postolja
      Metalno crno postolje u obliku luka

    • Dimenzije

      Udaljenost između 2 postolja
      804  mm
      Kompatibilan s nosačem za montažu na zid
      200 x 100 mm
      TV bez postolja (Š x V x D)
      1110 x 650 x 88 mm
      TV s postoljem (Š x V x D)
      1110 x 709 x 281 mm
      Kartonska ambalaža (Š x V x D)
      1210 x 736 x 131 mm
      Težina TV-a bez postolja
      8,50 kg
      Težina TV-a s postoljem
      8,80 kg
      Masa zajedno s ambalažom
      11,18 kg

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    • Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
    • Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
    • Dostupnost aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na: www.philips.com/smarttv.
    • Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
    • Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na https://www.netflix.com
    • Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.
    • Amazon, Alexa i svi povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih podružnica. Usluga Amazon Alexa dostupna je na odabranim jezicima i u odabranim država.
    • Gumb za medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se ovisno o državi. Pogledajte stvarni proizvod u kutiji.
    • Google asistent dostupan je na raznim jezicima i u raznim zemljama ovisno o vrstama proizvoda.
    • Opseg usluga glasovnog upravljanja putem televizora ovisi o državi i jeziku. Za najnovije informacije obratite se našoj korisničkoj službi.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u te drugim državama i regijama.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.