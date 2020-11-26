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Obustavljeno

4500 seriesLED televizor

32PHS4504/12

4.8

| (4) Recenzije

LED televizor

Uz LED TV za manje prostore, malo je i dalje savršeno. Pixel Plus HD jamči prikaz oštre slike i reprodukciju jasnog zvuka. To mogu biti serije koje ne želite propustiti dok pripremate hranu ili filmovi dok trčite na traci.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

s tehnologijom Pixel Plus HD

LED televizor

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED televizor

  • Pixel Plus HD

Lako se pomiče. Skriveno stražnje postolje koje zauzima malo prostora.

Jasan zvuk iz zvučnika punog raspona.

HD LED televizor. Kristalno čista rezolucija.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

4

Recenzije

3
2
1

26/11/2020

Polska

Polska

dla rodziców mega

W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!

Prednosti

zgrabny mały i prosty w obsłudze

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Datum upotrebe 2020-05-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Datum upotrebe 2020-05-25

20/01/2020

Polska

Polska

Bardzo dobry

Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam

Prednosti

Tani , dobra marka

Mane

Słabe glosniki

Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Datum upotrebe 2019-12-20

Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Datum upotrebe 2019-12-20

27/11/2021

България

България

Provjereni kupac

Нямам проблеми със телевизията

Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки

Mane

Не може да се ъпдейтва автоматично

Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4504 LED телевизор

Datum upotrebe 2019-11-27

Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4504 LED телевизор

Datum upotrebe 2019-11-27

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.