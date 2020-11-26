Obustavljeno
32PHS4504/12
LED televizor
Uz LED TV za manje prostore, malo je i dalje savršeno. Pixel Plus HD jamči prikaz oštre slike i reprodukciju jasnog zvuka. To mogu biti serije koje ne želite propustiti dok pripremate hranu ili filmovi dok trčite na traci.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
LED televizor
Pixel Plus HD
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4.8
od 5
4
Recenzije
Behemoth96
26/11/2020
Polska
dla rodziców mega
W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!
Prednosti
zgrabny mały i prosty w obsłudze
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Datum upotrebe 2020-05-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Datum upotrebe 2020-05-25
Juana1975
20/01/2020
Polska
Bardzo dobry
Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam
Prednosti
Tani , dobra marka
Mane
Słabe glosniki
Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Datum upotrebe 2019-12-20
Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Datum upotrebe 2019-12-20
Turboto
27/11/2021
България
Provjereni kupac
Нямам проблеми със телевизията
Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки
Mane
Не може да се ъпдейтва автоматично
Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Datum upotrebe 2019-11-27
Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Datum upotrebe 2019-11-27
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.