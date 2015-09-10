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  • Brilliance LCD monitor s tehnologijom NVIDIA G-SYNC™
    Doživljaj igranja s najuglađenijim i najbržim prikazom dosad
  • Doživljaj igranja s najuglađenijim i najbržim prikazom dosad
  • Doživljaj igranja s najuglađenijim i najbržim prikazom dosad
  • Doživljaj igranja s najuglađenijim i najbržim prikazom dosad
  • Brilliance LCD monitor s tehnologijom NVIDIA G-SYNC™
    Doživljaj igranja s najuglađenijim i najbržim prikazom dosad
  • Doživljaj igranja s najuglađenijim i najbržim prikazom dosad
  • Doživljaj igranja s najuglađenijim i najbržim prikazom dosad
  • Doživljaj igranja s najuglađenijim i najbržim prikazom dosad

Obustavljeno

BrillianceLCD monitor s tehnologijom NVIDIA G-SYNC™

272G5DYEB/00

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Doživljaj igranja s najuglađenijim i najbržim prikazom dosad
Dominirajte natjecanjem kao nikada prije. 27-inčni monitor za igre 272G5DYEB tvrtke Philips s tehnologijom NVIDIA G-SYNC™ eliminira lomljenje slike i podrhtavanje, pružajući doživljaj igranja s najuglađenijim i najbržim prikazom dosad.
Pogledajte sve prednosti

Tehnologija NVIDIA G-SYNC™

Doživljaj igranja s najuglađenijim i najbržim prikazom dosad

  • Linija G

  • 144 Hz

  • 68,6 cm (27")

NVIDIA G-SYNC™ za uglađen prikaz brze akcije

NVIDIA G-SYNC™ za uglađen prikaz brze akcije

NVIDIA G-SYNC™ revolucionarna je nova tehnologija zaslona koja pruža doživljaj igranja s najuglađenijim i najbržim prikazom dosad. Revolucionarne radne značajke koje pruža G-SYNC™ postižu se usklađivanjem brzina osvježavanja zaslona s GPU-om u računalu koje pokreće GeForce GTX, čime se eliminira lomljenje slike, a podrhtavanje i kašnjenje ulaznog signala svode na najmanju mjeru. Rezultat: scene se odmah prikazuju, objekti izgledaju oštrije, a igra je izuzetno uglađena, pružajući zapanjujući vizualni doživljaj i ozbiljnu natjecateljsku prednost.

Brzina osvježavanja od 144 Hz za izuzetno glatku, briljantnu sliku

Brzina osvježavanja od 144 Hz za izuzetno glatku, briljantnu sliku

Igrate napetu, natjecateljsku igru. Treba vam monitor bez kašnjenja, izuzetno uglađenog prikaza pokreta. Ovaj monitor tvrtke Philips generira sliku na zaslonu do 144 puta u sekundi, efektivno 2,4 brže u odnosu na standardne monitore. Ako je brzina kadrova manja, neprijatelji izgledaju kao da skaču s jedne točke na drugu na zaslonu, što znači da ih je teže pogoditi. Uz brzinu kadrova od 144 Hz moći ćete vidjeti one važne slike koje nedostaju, a koje prikazuju kretnje neprijatelja uz izuzetno gladak prikaz pokreta pa ih lako možete naciljati. Kašnjenje ulaznog signala vrlo je malo, a lomljenja slike nema, što znači da je ovaj monitor tvrtke Philips savršen partner za igranje

SmartResponse: odziv od 1 ms za brzo igranje

SmartResponse: odziv od 1 ms za brzo igranje

SmartResponse je ekskluzivna tehnologija tvrtke Philips koja omogućava automatsko podešavanje vremena odziva prema specifičnim zahtjevima s obzirom na namjenu; npr. igre i filmovi zahtijevaju kraća vremena odziva radi osiguravanja reprodukcije prikaza koji će biti lišen podrhtavanja, kašnjenja i dvostrukih slika

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

10/09/2015

Polska

Polska

Super !!

Super monitorek polecam każdemu !! 144 Hz i G-sync robią miód w moim cs go i mmo tylko szkoda że posiada 2k.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™

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Upozorenja

  1. Provjerite je li vaš operacijski sustav na računalu Windows 7 ili noviji, a grafička kartica NVidia GeForce GTX650 Ti Boost ili novija i imate li najnoviji upravljački program.

  2. Istovremeno može biti aktiviran samo jedan od načina rada G-Sync, ULMB i 3D vision. Ako se jedan od njih omogući, druga dva se moraju onemogućiti.

  3. ULMB je omogućen samo pri 85, 100 i 120 Hz. 3D Vision je omogućen samo pri 100 i 120 Hz.

  4. Kako biste mogli koristiti G-SYNC™, potrebna vam je NVIDIA grafička kartica s DisplayPort priključkom. Dodatne informacije potražite na web-stranici www.geforce.com/g-sync.

  5. Ako imate bilo kakva pitanja vezana uz rad pri 144 Hz, obratite se izravno dobavljaču kartice.

  6. Autorska prava NVIDIA Corporation, 2014. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC i 3D Vision zaštitni su znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke NVIDIA Corporation u SAD-u i drugim državama.

  7. BATMAN: ARKHAM ORIGINS. Autorska prava Warner Bros. Entertainment Inc., 2013. Razvojni tim WB Games Montreal and Splash Damage. BATMAN i svi likovi, njihove osobnosti i srodni elementi zaštitni su znaci tvrtke DC Comics. Autorska prava 2013. Sva prava pridržana.

  8. LOGOTIP WB GAMES, WB SHIELD: ™, autorska prava Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)