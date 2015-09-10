2 godine jamstva
Obustavljeno
Linija G
144 Hz
68,6 cm (27")
NVIDIA G-SYNC™ revolucionarna je nova tehnologija zaslona koja pruža doživljaj igranja s najuglađenijim i najbržim prikazom dosad. Revolucionarne radne značajke koje pruža G-SYNC™ postižu se usklađivanjem brzina osvježavanja zaslona s GPU-om u računalu koje pokreće GeForce GTX, čime se eliminira lomljenje slike, a podrhtavanje i kašnjenje ulaznog signala svode na najmanju mjeru. Rezultat: scene se odmah prikazuju, objekti izgledaju oštrije, a igra je izuzetno uglađena, pružajući zapanjujući vizualni doživljaj i ozbiljnu natjecateljsku prednost.
Igrate napetu, natjecateljsku igru. Treba vam monitor bez kašnjenja, izuzetno uglađenog prikaza pokreta. Ovaj monitor tvrtke Philips generira sliku na zaslonu do 144 puta u sekundi, efektivno 2,4 brže u odnosu na standardne monitore. Ako je brzina kadrova manja, neprijatelji izgledaju kao da skaču s jedne točke na drugu na zaslonu, što znači da ih je teže pogoditi. Uz brzinu kadrova od 144 Hz moći ćete vidjeti one važne slike koje nedostaju, a koje prikazuju kretnje neprijatelja uz izuzetno gladak prikaz pokreta pa ih lako možete naciljati. Kašnjenje ulaznog signala vrlo je malo, a lomljenja slike nema, što znači da je ovaj monitor tvrtke Philips savršen partner za igranje
SmartResponse je ekskluzivna tehnologija tvrtke Philips koja omogućava automatsko podešavanje vremena odziva prema specifičnim zahtjevima s obzirom na namjenu; npr. igre i filmovi zahtijevaju kraća vremena odziva radi osiguravanja reprodukcije prikaza koji će biti lišen podrhtavanja, kašnjenja i dvostrukih slika
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Fankman
10/09/2015
Polska
Super !!
Super monitorek polecam każdemu !! 144 Hz i G-sync robią miód w moim cs go i mmo tylko szkoda że posiada 2k.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™
Provjerite je li vaš operacijski sustav na računalu Windows 7 ili noviji, a grafička kartica NVidia GeForce GTX650 Ti Boost ili novija i imate li najnoviji upravljački program.
Istovremeno može biti aktiviran samo jedan od načina rada G-Sync, ULMB i 3D vision. Ako se jedan od njih omogući, druga dva se moraju onemogućiti.
ULMB je omogućen samo pri 85, 100 i 120 Hz. 3D Vision je omogućen samo pri 100 i 120 Hz.
Kako biste mogli koristiti G-SYNC™, potrebna vam je NVIDIA grafička kartica s DisplayPort priključkom. Dodatne informacije potražite na web-stranici www.geforce.com/g-sync.
Ako imate bilo kakva pitanja vezana uz rad pri 144 Hz, obratite se izravno dobavljaču kartice.
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BATMAN: ARKHAM ORIGINS. Autorska prava Warner Bros. Entertainment Inc., 2013. Razvojni tim WB Games Montreal and Splash Damage. BATMAN i svi likovi, njihove osobnosti i srodni elementi zaštitni su znaci tvrtke DC Comics. Autorska prava 2013. Sva prava pridržana.
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