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Brilliance LCD monitor s tehnologijom NVIDIA G-SYNC™

Obustavljeno

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BrillianceLCD monitor s tehnologijom NVIDIA G-SYNC™

272G5DYEB/00

Brilliance LCD monitor s tehnologijom NVIDIA G-SYNC™

Obustavljeno

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Softver i upravljački programi

Upravljački programi za Windows 8 - English (US)

  • verzija: 272G5DY
  • ZIP dat., 28.3 kB
  • 16 July 2014

Upravljački programi za Windows 7 - English (US)

  • verzija: 272G5DY
  • ZIP dat., 28.3 kB
  • 16 July 2014

Priručnici i dokumentacija

Obavijest za TCO Certified - English (US)

  • PDF dat., 86.9 kB
  • 31 May 2023

Letak

  • PDF dat., 825.3 kB
  • 2 May 2024

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