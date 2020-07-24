2 godine jamstva
Senzor SmartSkin
2 pametna nastavka: tijelo, lice
Aplikacija Lumea IPL
Korištenje s kabelom
Započnite s početnom fazom od 4 tretmana svaka 2 tjedna – to je dvostruko manje tretmana u odnosu na ono što nude druge robne marke. Zatim slijedi mjesečno dotjerivanje za održavanje rezultata.
Lumea serije 8000 ima pet lako prilagodljivih postavki svjetla. Naš senzor SmartSkin očitava vašu nijansu kože i pomaže vam pronaći najugodniju postavku. Pametni nastavci prilagođavaju tretman za svako područje tijela.
Praktičan je za uporabu zahvaljujući izuzetno dugom kabelu za jednostavan pristup i bolju pokretljivost.
Nagrade
4.7
od 5
235
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Angie19
24/07/2020
Hrvatska
Najbolji poklon ikada
Lumeu sam dobila za Bozic i malo je rec da sam odusevljena. Vec prvi tretman je napravio cuda i promjene su vidljive. Definitivno se isplati kupiti.
Prednosti
Ucinkovitost
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica
Megi18
23/07/2020
Hrvatska
Najbolja investicija
Odusevljena sam svojom lumeom.Rijesila sam se dlacica brzo i bezbolno.Preporucujem svima,samo bez preskakanja tretmana!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica
nena11
22/07/2020
Hrvatska
Proizvod koji spašava
Nakon godina mucenja s dlacicama, maltretiranja sa svakodnevnim brijanjem napokon mogu bezbrižno na ljetovanje!
Prednosti
lagano se koristi, može se i bez kabla, tretman brz i bezbolan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica
Nakon 3 tretmana. Smanjenje dlačica nakon 18 mjeseci: 86 % na potkoljenicama, 70 % na bikini području, 67 % na pazusima
Kada se prati raspored tretmana. Izračunato za uporabu na potkoljenicama, bikini području, pazusima i licu. Vijek trajanja žarulje ne produžuje 2-godišnje međunarodno jamstvo tvrtke Philips