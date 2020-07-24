ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ
  • Prilagođeno vama uz SenseIQ

2+1 produljeno jamstvo

Lumea IPL 8000 SeriesIPL aparat za uklanjanje dlačica s tehn. SenseIQ

BRI945/00

4.7
| (235) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Prilagođeno vama uz SenseIQ
Uživajte u brzom i personaliziranom tretmanu s našom serijom Lumea IPL 8000. SenseIQ tehnologija s pametnim nastavcima i aplikacijom Lumea IPL za dugotrajno glatku kožu.
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u 18 mjeseci glatke kože bez dlačica*

Prilagođeno vama uz SenseIQ

  • Senzor SmartSkin

  • 2 pametna nastavka: tijelo, lice

  • Aplikacija Lumea IPL

  • Korištenje s kabelom

Brzi rezultati s tretmanima samo svaka 2 tjedna

Brzi rezultati s tretmanima samo svaka 2 tjedna

Započnite s početnom fazom od 4 tretmana svaka 2 tjedna – to je dvostruko manje tretmana u odnosu na ono što nude druge robne marke. Zatim slijedi mjesečno dotjerivanje za održavanje rezultata.

Nježno i ugodno uz SenseIQ

Nježno i ugodno uz SenseIQ

Lumea serije 8000 ima pet lako prilagodljivih postavki svjetla. Naš senzor SmartSkin očitava vašu nijansu kože i pomaže vam pronaći najugodniju postavku. Pametni nastavci prilagođavaju tretman za svako područje tijela.

Izuzetno dugačak kabel za dodatnu fleksibilnost tijekom tretmana

Izuzetno dugačak kabel za dodatnu fleksibilnost tijekom tretmana

Praktičan je za uporabu zahvaljujući izuzetno dugom kabelu za jednostavan pristup i bolju pokretljivost.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image AWARD-612375

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

235

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

24/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji poklon ikada

Lumeu sam dobila za Bozic i malo je rec da sam odusevljena. Vec prvi tretman je napravio cuda i promjene su vidljive. Definitivno se isplati kupiti.

Prednosti

Ucinkovitost

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica

23/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja investicija

Odusevljena sam svojom lumeom.Rijesila sam se dlacica brzo i bezbolno.Preporucujem svima,samo bez preskakanja tretmana!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica

22/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod koji spašava

Nakon godina mucenja s dlacicama, maltretiranja sa svakodnevnim brijanjem napokon mogu bezbrižno na ljetovanje!

Prednosti

lagano se koristi, može se i bez kabla, tretman brz i bezbolan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Nakon 3 tretmana. Smanjenje dlačica nakon 18 mjeseci: 86 % na potkoljenicama, 70 % na bikini području, 67 % na pazusima

  2. Kada se prati raspored tretmana. Izračunato za uporabu na potkoljenicama, bikini području, pazusima i licu. Vijek trajanja žarulje ne produžuje 2-godišnje međunarodno jamstvo tvrtke Philips